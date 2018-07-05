Напомним, что россияне одержали две победы на групповом этапе, а в 1/8 финала по пенальти обыграли команду Испании. В субботу сборная России в четвертьфинале сыграет с хорватами в Сочи.

– Сборная России в товарищеских матчах не блистала. Когда произошел момент, что тыква превратилась в карету, мыши в скакунов, а лапти в хрустальные туфельки?

– Думаю, что в первой игре чемпионата мира. Мы удачно начали. Трибуны поддержали. Забили много, не пропустили. Тогда это все и зародилось.

– Если абстрагироваться от результата матча с Испанией, что бы вы сказали про качество игры сборной России?

– В обороне сыграли очень хорошо. Что касается игры впереди – большие проблемы. Если бы пропустили второй мяч, отыгрываться было нечем.

– Как бывший нападающий оцените игру Артема Дзюбы на этом турнире.

– Ничего сверхъестественного. Он показывает свою игру, достойную футболиста сборной. Артем забил в первой игре и почувствовал уверенность, чего не хватает Федору Смолову. И теперь борется, всюду цепляется за мячи и напрягает защитников. Это обычная работа центрального нападающего.

– Про Александра Головина было много сказано после первой. Но в матчах с Египтом и Испанией он ничем особенным не отметился. Не рано ли на него повесили ярлыки лидера и ключевого игрока сборной?

– Мы же любим себе назначать героев. Без них скучно. У нас сначала Головин был героем, потом Дзюба. Cейчас Игорь Акинфеев. Хочется найти героев, когда команда выигрывает. Те же массажисты и врачи - молодцы, что Юрия Жиркова подготовили хотя бы на один тайм.

Конечно, как-то слова похвалы подействовали на Головина. Это необходимо пережить. Тем легче будет ему, сборной и ЦСКА, если он останется.

– Вас не удивляет форма Сергея Игнашевича? Ему через неделю будет 39 лет, а нападающие соперника не могут от него убежать.

– Не удивляет. Он так играет на протяжение многих лет. Хорошо подготовился к турниру. Мобилизован, настроен. Если бы он был медленным, его бы не вызвали в сборную.

– Какую цель вы ставили перед сборной накануне турнира? Победа?

– Нет. Я говорил, что обычно хозяева доходят до четвертьфинала. Дошли. Теперь появился хороший шанс удачно сыграть с Хорватией.

– Если сравнить их с Испанией?

– Совсем другая игра. Хорваты нам больше походят. Их игра зависит от Луки Модрича, Ивана Ракитича и Марио Манджукича. Нужно прикрыть их троих. Шансы есть. Но надо улучшать игру впереди. В обороне план сработал даже не на 100, а на 200 процентов. Впереди не сработало ничего. Даже два-три паса сделать не могли в матче с Испанией.

– Грубый вопрос. Что на поле делает Александр Самедов?

– Его выпускают и надеются на то, что он начнет выполнять свои знаменитые прострелы. После его подачи рукой сыграл Херард Пике. Хотя я бы на правый фланг поставил дуэт Марио Фернандеса и Игоря Смольникова.

– Почему их двоих, а не Алексея Миранчука?

– Он все-таки игрок центра поля.

– Кого бы вы назвали лучшими игроками сборной России на этом турнире?

– По стабильности – Акинфеев и Игнашевич. Яркие моменты были у Головина, Дениса Черышева и Дзюбы.