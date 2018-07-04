Два известных в прошлом футболиста Александр Бородюк и Игорь Корнеев, которые входили в тренерский штаб Гус Хиддинка на бронзовом Евро-2008, поделились впечатлениями от игры сборной России и чемпионата мира в целом.

Беседа проходила в формате «круглого стола» в нашем пресс-центре, а ведущим выступил обозреватель «Советского спорта», прославленный футболист сборной СССР Евгений Ловчев.

«ГЕРМАНИЯ СДЕЛАЕТ ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ»

- Мало кто ожидал такого яркого праздника. Идешь каждый вечер по Никольской, а там разноцветные реки болельщиков, и все друг с другом общаются, веселятся, никакой агрессии. Резкий контраст с Евро-2016 во Франции, откуда приходили «военные сводки». А ваши впечатления?

Корнеев: - Конечно, мы присутствуем на празднике футбола. Приезжие болельщики сейчас видят контраст между тем, как им в прессе подавали Россию, и какой она предстала в реальности. Все просто наслаждаются футболом.

И с самим футболом тоже полный порядок. Что ни матч - спектакль! Много классных команд. Масса сюрпризов. Меня, например, влюбила в себя сборная Япония в матче 1/8 финала с бельгийцами. Это был тот искрометный футбол, которого всегда ждешь на таких турнирах.

Бородюк: - Наш чемпионат мира - один из лучших в истории. Мы видим, как футбол может объединять. И спасибо ФИФА за приверженность лозунгу «Футбол без политики». Этого же правила, кстати, придерживалась сборная Германии. Когда одна партия попросила убрать из команды Месута Озила и Илкая Гюндогана за их фото с Реджепом Эрдоганом, Йоахим Лев не стал никого слушать. В этом плане он кремень.

- Однако немцы даже из группы не вышли.

Бородюк: - Не из-за политики. Команда оказалась не готова к чемпионату - ни физически, ни ментально. Лев еще обязательно все объяснит на пресс-конференции. Но полагаю, одной из причин стала пресыщенность опытных футболистов победами. А еще сборная Германии банально постарела. Техника и мысль остались, но скорости - уже не те, что четыре года назад на победном чемпионате мира в Бразилии.

Возможно, Леву стоило сделать ставку на молодежь, как на прошлогоднем Кубке конфедераций. Однако он остается выдающимся тренером. И Немецкий футбольный союз поступил совершенно верно, продолжив с ним сотрудничество. Кто-кто, а немцы умеют делать правильные выводы из таких поражений. Не сомневаюсь, уже на следующем крупном турнире мы увидим совершенно другую Германию.

В этой стране отличная база. В детско-юношеский футбол там вкладываются серьезные средства. Они ведь в каждую деревню приезжают, чтобы просмотреть мальчишек. Футбол в Германии – философия жизни. То же самое касается и Испании.

Корнеев: - Добавлю к сказанному, что, на мой взгляд, немцам на чемпионате мира не хватило наконечника копья, киллера, который обычно присутствует у них в атаке. Не нашлось человека, способного превращать командную работу в голы. На предыдущих турнирах такие нападающие в сборной Германии всегда были.

Ну а по Испании скажу так. Не надо было увольнять перед самым турниром Хулена Лопетеги. Фернандо Йерро оказался не готов заменить его, как главный тренер. Кто виноват в этой ситуации? Все понемногу. Но в первую очередь все-таки «Реал», который по сути спровоцировал увольнение Лопетеги. Надо было договариваться на берегу.

К Йерро отношусь с громадным уважением, но некоторые его решения были не по делу. Например, в матче с нашими он не поставил футболистов, способных взрывать игру на флангах. А при такой оборонительной тактике соперника другого выхода не было. Тот же Диего Коста, которого зря критикуют, просто не мог получить мяч.

- При этом после перерыва испанцы продолжали играть, как в первом тайме. Влияния Йерро не было заметно.

Бородюк: - Йерро не додумался вывести хотя бы одного защитника вперед, хотя это напрашивалось чисто арифметически. Шестеро испанцев бились против десяти наших. Четверо просто катали мяч по периметру без продвижения… Впрочем, это проблемы Испании, а не России. Пусть сами у себя с ними разбираются.

«ПО КАРТОЧКАМ ПУТЕВКИ В ПЛЕЙ-ОФФ РАСПРЕДЕЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ»

- Испанцев перед стартом плей-офф причисляли к реальным претендентам на золото. А кто из оставшихся команд созрел для чемпионства?

Корнеев: - Бразилия. Эта команда прибавляет с сумасшедшей скоростью. Если в первой игре Неймар искал себя, то теперь у него совершенно другой функционал. Он все время просит мяч, чувствует себя лидером, стягивает двух-трех противников. Персонально его держать невозможно. Он просто разорвет одно место.

- Какое место?

Корнеев: - Мозг… Еще хороша Франция. Многие ругали команду за скучный футбол на групповой стадии, но она показывает, что просто играет по сопернику, всегда может включить турбо и убежать. Там весь состав - атлеты! Ну и отдельно надо сказать о Килиане Мбаппе. Когда он рванул на 60 метров в матче с Аргентиной, вроде бы неплохой защитник Маркос Рохо остался где-то в Мытищах…

И Бельгия понравилась. Вроде бы разница с командой двух-четырехлетней давности одна - тренер Роберто Мартинес. Но это принципиальная разница! Мартинес объяснил уже сложившимся звездам все, что нужно. И они это показывают.

Бородюк: - Большое значение на чемпионате мира имеет жеребьевка. Игорь назвал Бразилию, Бельгию, Францию - а ведь две из этих сборных в финал не попадут. Их половина сетки, конечно, намного сильнее противоположной.

Еще хотел бы сказать о несправедливом, с моей точки зрения, правиле желтых карточек. Ну нельзя по их количеству определять команду, которая выходит в плей-офф. Считаю, Сенегал незаслуженно пострадал.

- А как же ранжировать команды, когда все показатели у них в группе одинаковые?

Бородюк: - Так пусть пробивают пенальти в выходной день после окончания групповой стадии. Это будет справедливо. На такое зрелище, увидите, можно «Лужники» собрать. А считать карточки, бросать монетку - это не выход. Посмотрим, как ФИФА отреагирует на запрос Сенегала. Но в будущем надо правила менять - это точно.

Корнеев: - Кстати, среди претендентов на титул забыл упомянуть Хорватию. Это последний шанс их нынешнего золотого поколения выиграть что-то серьезное. Другого шанса не будет.

Бородюк: - Согласен. Но справедливости ради, по сравнению с матчами в группе, в плей-офф Хорватия не впечатлила.

«КУТЕПОВ И ИГНАШЕВИЧ - ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ»

- Вернемся к нашей победе над Испанией. Десять лет назад мы дважды встречались с этим соперником - и оба раза были разгромлены. Тогда не было желания выставить перед штрафной «автобус», как сейчас сделал Станислав Черчесов?

Корнеев: - Тренерским штабом оговаривалась возможность сыграть от обороны, однако Гус Хиддинк не хотел отходить от фирменного футбола.

Бородюк: - Подтверждаю. Ни Хиддинк, ни Дик Адвокат никогда не отходят от своей концепции. Для голландцев это футбол, который направлен на атаку.

Впрочем, против той сборной Испании сугубо оборонительная тактика вряд ли сработала бы. Это было золотое поколение - с Хави, Иньестой, Хаби Алонсо, Вильей, Пуйолем. Как сейчас, они мяч туда-сюда не катали, было больше импровизации, давления. Ну и связка Иньеста-Хави того периода могла разорвать любую защиту. Очень тяжело было против них играть.

- А вот с нынешней сборной Испании российская оборона справилась уверенно. Как вы восприняли решение Черчесова сформировать в центре дуэт Ильи Кутепова и многоопытного Сергея Игнашевича, которому накануне финала ЧМ-2018 исполнится 39 лет?

Корнеев: - Мне оно сразу показалось правильным. Рядом с Игнашевичем мы получили совсем другого Кутепова. У того стало меньше необдуманных решений. Потому что он знает - рядом есть человек, который исправит ошибку.

Бородюк: - Да, Черчесов нашел идеальное сочетание молодости и опыта. Однако у нас по-настоящему командная оборона. Нельзя говорить только о защитниках. Прекрасное взаимодействие в средней линии, отличная подстраховка, своевременные перемещения. Физподготовка тоже на уровне. А без нее никуда. Возьмите того же Мохамеда Салаха. Он пропустил 2-3 недели - и всё, не может человек реализовать технику и класс.

- Какой тактический рисунок сборной России увидим в четвертьфинале с Хорватией?

Корнеев: - Тренерский штаб хорошо разбирает соперников. Какую тактику выберут сейчас - надо спрашивать Черчесова. Но для меня лично не схема важна, а отсутствие зазоров между зонами. Вся команда должна двигаться. Пока мы это видели. Если увидим 7 июля, все будет хорошо.

Бородюк: - Еще важно, чтобы игроки абстрагировались от окружающей истерии в связи с победой над Испанией. Если это удастся, полдела сделано.

«СМОЛОВУ НАДО НАЧАТЬ С ПРОСТОГО»

- Юрий Газинский, который не играл с испанцами, выйдет против Хорватии в стартовом составе?

Корнеев: - Опять же - вопрос Черчесову. Но я не думаю, что будут изменения в старте. За исключением позиции Юрия Жиркова, если он не успеет залечить травму.

- Пока все футболисты сборной России показывали на ЧМ-2018 максимум. Кроме одного - Федора Смолова. В чем видите причину его не слишком уверенной игры?

Бородюк: - Футбол - командный вид спорта. Зачем же переходить на персоналии? Всегда кто-то играет лучше, кто-то хуже. Но результат складывается из совместных действий на поле.

Мы не видим, как Смолов тренируется. Но я уверен, что он, как и остальные 22 футболиста, отдает максимум. Более того, результат делают администраторы, медицинский штаб, шофер, повар, все, кто причастен к сборной. По-другому не бывает. Если даже двое-трое выпадают, ничего не будет. А мы же побеждаем! Значит, и заслуга Смолова в этом есть.

Корнеев: - Есть такое понятие: не попал в игру. Ни секунды не сомневаюсь, что Смолов - в отличной форме. Но в футболе ты идешь от простого к сложному. Потерял Федор в стартовой игре пять первых касаний - и всё, исчезла уверенность. А Артем Дзюба вышел и сразу ухватился за свой шанс.

Поэтому хотел бы пожелать Смолову, чтобы он выбросил из головы какие-то отрицательные моменты и снова ощутил себя пацаном, который играет в футбол. Повторюсь, надо начать с простого. И все наладится.

Бородюк: - Важно, что Федор правильно оценивает ситуацию. Не обижается, а продолжает работать на команду. Это говорит о его человеческих качествах.

- Многие полагали, что Смолов после ЧМ-2018 уедет за рубеж. А кто еще из наших теперь может покинуть РФПЛ?

Корнеев: - Головин, наверное, единственный, у кого есть желание и реальная возможность уехать. Наверняка и Марио Фернандес заинтересует топ-клубы. Но я не думаю, что Евгений Гинер готов его отпустить прямо сейчас.

То же самое касается других лидеров своих клубов. У того же Дзюбы большой контракт, высокая зарплата. Сомневаюсь, что «Зенит» намерен с ним расставаться уже в этом году.

Бородюк: - Да можно хоть всей командой уехать, вопрос - для чего. Одно дело играть, другое - сидеть на лавочке. А по современным меркам, даже игроки, которых покупают за десятки миллионов евро, не имеют гарантированного места в основе. Нужно доказывать все с нуля.

- На примере шведа Андреаса Гранквиста мы убеждаемся, что в РФПЛ хватает классных легионеров. Кто из не самых раскрученных игроков впечатлил вас на ЧМ-2018?

Бородюк: - Многих можно было бы назвать, но давайте дождемся окончания турнира. Уверен, кто-то обязательно заинтересует наши клубы. Но важно не приглашать в Россию середнячков. Чтобы наша молодежь могла учиться чему-то, как у того же Гранквиста, когда швед выступал в «Краснодаре». После чемпионата мира в России останется классная футбольная инфраструктура. Ее надо использовать для привлечения легионеров.

Корнеев: - Мне очень понравился мексиканец Ирвинг Лосано. Но он, несмотря на молодость, уже очень дорогой футболист. А вспомнил его, потому что, когда сам работал спортивным директором «Зенита», предлагал клубу купить Лосано. Тогда он стоил не более 10 миллионов.

- Вы уже говорили о фаворитах. А кто станет чемпионом мира, готовы спрогнозировать?

Корнеев: - Бразилия.

Бородюк: А я - за Россию.