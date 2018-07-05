«Советский спорт» выяснил, чем сейчас занимаются члены сборной Хорватии, 10,5 лет назад обыгравшей Англию.

Ноябрь 2007 года мы все помним отлично. Сборная России, возглавляемая голландцем Гусом Хиддинком, висела на волоске. Несмотря на недавнюю победу над Англией в «Лужниках», нам необходимо было не просто обыгрывать Андорру в последнем матче группового этапа, но и надеяться, что Англия проиграет на «Уэмбли» сборной Хорватии. Комичность ситуации заключалась в том, что Хорватии от той встречи вообще ничего не было нужно – к тому моменту они уже обеспечили себе попадание в финальную часть Евро-2008.

Несмотря на это хорваты выдали потрясающий поединок, на последних минутах забив в ворота англичан победный гол – 3:2 – результат, который вывел в финальную часть турнира Россию, а Англию оставил за бортом. Стоит ли напоминать, что Евро-2008 стал самым успешным турниром в истории футбольной сборной России – там мы победили Голландию в четвертьфинале и завоевали бронзовые медали.

Теперь, десять с половиной лет спустя, уже нам предстоит играть со сборной Хорватии, но не в отборе, а в финальной части домашнего чемпионата мира, в четвертьфинале, первом в истории для сборной России.

Мы решили узнать, что стало с теми футболистами, которые сотворили совершенно необязательное чудо на «Уэмбли». Те ли Хорваты будут играть против нас, перед которыми у нас все еще остается должок за 2007 год?

Стипе Плетикоса – вратарь той самой сборной. В данный момент Стипе находится в России и прогнозирует России не только победу над Хорватией, но и выход в финал чемпионата мира. В Россию он приехал не только в статусе бывшего футболиста московского «Спартака», но и в качестве телеведущего одного из хорватских телеканалов.

Йосипу Шимуничу, защитнику той сборной Хорватии, в феврале этого года исполнилось 40 лет. Футбольную карьеру он завершал на родине в 2014 году, а с 2015 года работает ассистентом главного тренера в сборной Хорватии. После смены наставника он сохранил свой пост и сейчас находится в России вместе с командой.

Роберт Ковач, еще один защитник той команды, завершил карьеру еще в 2010 году и с тех пор пробует себя на тренерском поприще. Он уже успел поработать в сборной Хорватии и франкфуртском «Айнтрахте», который финале Кубка Германии победил "Баварию". Так уж получилось, что этим летом Ковач перебрался работать ассистентом главного тренера именно в мюнхенский клуб.

Дарио Шимич завершил свою карьеру футболиста вскоре после памятного для нас матча с англичанами – в 2008 году. После этого он принял решение начать административную карьеру в футболе и сейчас является советником по административным вопросам в итальянском клубе «Палермо».

Ведран Чорлука – хорошо нам знакомый защитник, который до сих пор играет и призывается под знамена сборной. На данный момент он играет за московский «Локомотив», капитаном которого являлся на протяжении достаточно долгого времени. Сейчас он со сборной – на ЧМ-2018. Но на поле в России ни разу не выходил. Вполне возможно, что его и выпустят в составе, учитывая, что он отлично знаком с возможностями российских футболистов и знает русский язык.

Нико Ковач – полузащитник той самой сборной Хорватии. В 2009 году он начал успешную тренерскую карьеру. Сначала он работал с зальцбургским «Ред Буллом», потом получил приглашение в немецкую бундеслигу – в «Айнтрахт», с которым выиграл Кубок страны и вместе с братом Робертом Ковачем переехал в «Баварию», став главным тренером.

Нико Кранчар – на момент того матча еще совсем молодой игрок, до сих пор продолжает свою картеру. Летом этого года у него истек срок контракта с шотландским «Рейнджерс» и он находится в поиске клуба. Футболисту – всего 33 года. Нико, кстати, является автором одного из трех голов в ворота Англии в том матче.

Даниэл Праньич в том матче заменил Нико Кранчара на 75-й минуте. Ему сейчас 36 лет и он все еще продолжает играть в футбол на профессиональном уровне. В 2017 году он подписал контракт с кипрским клубом «Анортосис».

Дарио Срна – еще один и участников того самого матча, который продолжает свою игроцкую карьеру. Не так давно в его карьере наступил перерыв, связанный с полугодичной дисквалификацией за употребление допинга. После того, как наличие запрещенного препарата в пробах хорвата подтвердилось, донецкий «Шахтер» расторг с ним контракт. Уже 22 августа Срна сможет вернуться на поле. 22 июня он подписал контракт с итальянским «Кальяри». Буквально за год до этого с предложением к нему обращалась «Барселона», но он отверг контракт, пожелав оставаться в донецком «Шахтере».

Лука Модрич, нынешний лидер сборной Хорватии, в 2007 году был еще очень молодым футболистом, но уже получал полноценное игровое время сборной. Тогда он играл за загребское «Динамо». Сейчас – выступает в мадридском «Реале», являясь одним из лидеров королевского клуба, трижды подряд выигравшего Лигу чемпионов.

Ивица Олич – еще один автор гола в ворота англичан. мы его хорошо знаем по выступлениям за московский ЦСКА. Нынче Олич трудится в сборной Хорватии – в тренерском штабе. Он, естественно, приехал в Россию.

Иван Ракитич в 2007 году только дебютировал в сборной Хорватии в свои 20 лет. Теперь он – один из ее лидеров и один из незаменимых футболистов в составе каталонской «Барселоны». В той встрече он на 84-й минуте вышел на замену вместо Олича.

Эдуардо да Силва – тот самый бразилец, который играл за сборную Хорватии, несмотря на протесты со стороны своего отца. Он – тот самый футболист, который пережил страшный перелом ноги, но смог вернуться в футбол. Не поверите, но он до сих пор в строю и выступает за польскую «Легию». Правда, со Станиславом Черчесовым в этом клубе ему поработать не посчастливилось – он переехал в Польшу уже после того, как Станислав Саламович возглавил сборную России.

Младен Петрич – единственный из игроков той команды, судьба которого на данный момент неизвестна. По удивительному совпадению, как раз он и является автором гола, выведшего Россию в финальную часть Евро-2008. В том матче он вообще не должен был играть, так как еще утром лежал в кровати с температурой под 38 градусов. Он появился на поле на 69 минуте, а через 9 минут нанес свой роковой удар. В июле 2016 года он завершил карьеру футболиста в греческом «Панатинаикосе». С тех пор о нем ни слуху, ни духу.

Славен Билич – главный тренер той самой команды. После победы над Англией он проработал в сборной еще четыре года, а перед Евро-2012 стало известно, что после турнира он возглавит московский «Локомотив». Именно с ним в команду приехал ВедранЧорлука. Но Билич в Москве не задержался, в отличие от опытного защитника. Последним клубом, который тренировал Билич был Английский «Вест Хэм». С ноября 2017 года Били – безработный. Сейчас он в России – подрабатывает экспертом на телевидении.