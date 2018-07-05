- Алан, как здоровье (тренировку в среду Дзагоев пропустил из-за болей в спине)?- Это была старая травма, спину чуть-чуть заклинило. Сегодня все нормально, тренировался в общей группе.

- Теряет ли чемпионат мира в зрелищности после вылета Германии, Португалии, Аргентины и отъезда Месси с Роналдо? – вопрос португальского телевидения.

- Нет. Мы видим отличный чемпионат мира. Все, кто вылетели, – по делу. Может быть, поначалу они считались фаворитами, но на поле сильнее оказались другие сборные.

- Когда вы получили травму в первой же игре против Саудовской Аравии, сказали, что надеетесь на партнеров. Как болели, поддерживали ребят?

- Все, кто был на стадионе, видел, как я это делал. Каждый вносит свою лепту в победы.

- Александр Головин сказал, что хочет дойти до финала. Действительно такие настроения есть в команде?

- Аппетит приходит во время еды. Почему бы и нет?

- Как вы относитесь к тому, что на поле выходит 38-летний ваш партнер по ЦСКА Сергей Игнашевич?

- Мы все должны сказать отдельное спасибо за то, что он играет за сборную в таком масштабном турнире. Он – большой профессионал.

- Экс-наставник сборной России Фабио Капелло сказал, что в игре против Испании наша команда показала антифутбол. Чем ответите?

- Все зависит от соперника. Испания контролирует мяч во всех своих играх. По-другому играть с ними было невозможно.

- С Хорватией сборная будет также играть?

- Ближе к матчу нам об этом расскажет главный тренер.

- Какой он, футбол сборной России?

- У нас были неплохие игры с Саудовской Аравией, Египтом, той же Испанией. С Уругваем не получилось. Надеюсь, с Хорватией сыграем в свою игру и докажем, что мы умеем играть в футбол.

- Крупные турниры выигрывают не отдельные звезды, а команды. Насколько сборная России сплотилась и стала семьей?

- У нас очень сплоченный коллектив. Если бы этого не было, мы бы так далеко не прошли.

- Хорватские журналисты говорят, что не в восторге отпредстоящей встречи с Россией. По их мнению, им легче было бы играть с Испанией.

- Наверное это потому, что мы – хозяева чемпионата мира. Вся Россия будет нас поддерживать. Надеюсь, мы оправдаем ожидания.