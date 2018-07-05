Сборная России провела последнюю тренировку в Новогорске перед вылетом на четвертьфинальный матч ЧМ-2018 с Хорватией.

В 16.00 самолет с нашей командой возьмет курс на Сочи.

На новогорском поле №2, на котором сборная России тренируется крайне редко, главный тренер нашей национальной команды Станислав Черчесов давал эксклюзивное интервью – крайне редкое событие во время чемпионата мира. Показалось, что телекомпания была бразильской. Ждут нас в финале? Рядом терлись колумбийские и мексиканские телевизионщики, но им не давали возможности даже подставить свои микрофоны.

Позже, уже в пресс-центре, бразильцы записывали стенд-ап и практиковались в правильном произношении фамилии нашего тренера. Второе «ч» им давалось с большим трудом: «Шершесов, Чьершесов, Черчьесов». Российские коллеги, превратившись в логопедов, проводили бесплатные уроки дикции.

На основном поле в четверг тренировались 22 игрока, но Алан Дзагоев выполнял упражнения с некоторыми ограничениями. Юрий Жирков вышел на общую установку и сразу после нее отправился в тренажерный зал заниматься по индивидуальному плану.

Из других новостей можно выделить две.