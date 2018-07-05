Полузащитник сборной России рассказал о подготовке к четвертьфиналу против Хорватии, сочинской духоте, а также оценил сборную Колумбии.

– Вы уже изучали соперника по четвертьфиналу?

– Вчера посмотрели видео. И без него было понятно, что Хорватия – команда высочайшего уровня. Нас ждет тяжелый матч. Сегодня на тренировке что-то готовили, завтра еще есть занятие.

– Знаете, что матч будет судить арбитр из Бразилии Сандро Риччи?

– Не в курсе пока.

– Он показывает много желтых карточек.

– Учтем.

– Многие звездные эксперты считают, что Россия показывает антифутбол. Какую тактику готовите к матчу против Хорватии?– после этого вопроса повисла длинная пауза, и журналист добавил. – Мы так не считаем.

Здесь уже раздался дружный смех.

– Сейчас на чемпионате мира начинаются самые главные матчи. Для нас главное – пройти дальше. А кто что считает – это всего ли его мнение. Наше дело – изучить соперника и правильно сыграть.

– Иностранные коллеги считают, что главный козырь сборной России – характер. Согласны?

– Это – одно из основных качеств. Когда ты участвуешь в таком турнире, без характера невозможно побеждать. Матч 1/8 финала это доказал.

– За границей многие думали, что Россия – большая холодная страна. Как думаете, мнение людей поменялось? – вопрос от мексиканской журналистки.

– Мы здесь встречали болельщиков со всего мира. И они увидели, что у нас красиво и доброжелательные жители. Приезжайте еще!

– Можете сказать мнение о колумбийской сборной и ее болельщиках? – вопрос журналистки из этой страны.

– Колумбия – сильная команда. Очень жаль, что она вылетела. И болельщики у нее фантастические. Это мы видели по телетрансляциям.

– 10 лет назад победа Хорватии над Англией в гостях помогласборной России попасть на Евро-2008 и завоевать там бронзу. Кто-то ждет сейчас ответного хода.

– (улыбаясь) Да, десять лет назад они помогли очень сильно. Но что было, то было. Мы встречаемся на новом турнире, и все хотят пройти дальше.

– Перед началом чемпионата мира здесь были только российские журналисты, а сейчас приезжают корреспонденты из Колумбии, Мексики, Испании. Как думаете, они продолжат после турнира следить за российским футболом? – вопрос бразильского коллеги.

– Чемпионат мира – такое событие, которое может дать сильный толчок для развития российского футбола. Впереди будет только лучше.

– Польские футболисты жаловались, что в Сочи очень влажно и душно. Готовы к таким природным катаклизмам?

– Мы играли с Испанией, было очень душно. В Самаре температура поднималась до 35 градусов… Все в равных условиях.

– Сейчас на сборную оказывается большое давление?

– Сейчас немного меньше, чем было до чемпионата мира. Мы уже вышли в четвертьфинал.

– Как охарактеризуете Станислава Черчесова? – вопрос польского журналиста.

– Требовательный в работе.

– А в жизни?

– Он позволяет нам чувствовать себя раскованными.