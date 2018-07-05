Александр Самедов: Тренируем домашние заготовки под хорватов
Полузащитник сборной России рассказал о подготовке к четвертьфиналу против Хорватии, сочинской духоте, а также оценил сборную Колумбии.
– Вы уже изучали соперника по четвертьфиналу?
– Вчера посмотрели видео. И без него было понятно, что Хорватия – команда высочайшего уровня. Нас ждет тяжелый матч. Сегодня на тренировке что-то готовили, завтра еще есть занятие.
– Знаете, что матч будет судить арбитр из Бразилии Сандро Риччи?
– Не в курсе пока.
– Он показывает много желтых карточек.
– Учтем.
– Многие звездные эксперты считают, что Россия показывает антифутбол. Какую тактику готовите к матчу против Хорватии?– после этого вопроса повисла длинная пауза, и журналист добавил. – Мы так не считаем.
Здесь уже раздался дружный смех.
– Сейчас на чемпионате мира начинаются самые главные матчи. Для нас главное – пройти дальше. А кто что считает – это всего ли его мнение. Наше дело – изучить соперника и правильно сыграть.
– Иностранные коллеги считают, что главный козырь сборной России – характер. Согласны?
– Это – одно из основных качеств. Когда ты участвуешь в таком турнире, без характера невозможно побеждать. Матч 1/8 финала это доказал.
– За границей многие думали, что Россия – большая холодная страна. Как думаете, мнение людей поменялось? – вопрос от мексиканской журналистки.
– Мы здесь встречали болельщиков со всего мира. И они увидели, что у нас красиво и доброжелательные жители. Приезжайте еще!
– Можете сказать мнение о колумбийской сборной и ее болельщиках? – вопрос журналистки из этой страны.
– Колумбия – сильная команда. Очень жаль, что она вылетела. И болельщики у нее фантастические. Это мы видели по телетрансляциям.
– 10 лет назад победа Хорватии над Англией в гостях помогласборной России попасть на Евро-2008 и завоевать там бронзу. Кто-то ждет сейчас ответного хода.
– (улыбаясь) Да, десять лет назад они помогли очень сильно. Но что было, то было. Мы встречаемся на новом турнире, и все хотят пройти дальше.
– Перед началом чемпионата мира здесь были только российские журналисты, а сейчас приезжают корреспонденты из Колумбии, Мексики, Испании. Как думаете, они продолжат после турнира следить за российским футболом? – вопрос бразильского коллеги.
– Чемпионат мира – такое событие, которое может дать сильный толчок для развития российского футбола. Впереди будет только лучше.
– Польские футболисты жаловались, что в Сочи очень влажно и душно. Готовы к таким природным катаклизмам?
– Мы играли с Испанией, было очень душно. В Самаре температура поднималась до 35 градусов… Все в равных условиях.
– Сейчас на сборную оказывается большое давление?
– Сейчас немного меньше, чем было до чемпионата мира. Мы уже вышли в четвертьфинал.
– Как охарактеризуете Станислава Черчесова? – вопрос польского журналиста.
– Требовательный в работе.
– А в жизни?
– Он позволяет нам чувствовать себя раскованными.