Несколько любопытных статистических выкладок по участникам ¼ финала ЧМ через призму клубов и чемпионатов, в которых они выступают.

– В четвертьфинале чемпионата мира представлены 84 клуба из 22 стран: Англия (14 клубов), Германия и Италия (по 10), Испания (9), Россия (7), Франция (6), Бразилия (4), Бельгия, Китай (по 3), Аргентина, Португалия, Украина, Хорватия, Турция (по 2), Мексика, ОАЭ, США, Уругвай, Австрия, Швеция, Шотландия и Дания (по 1).

– Два футболиста по состоянию на 5 июля не имеют клубов: Сергей Игнашевич (Россия), у которого 30 июня истек срок контракта с ЦСКА, и Милан Бадель (Хорватия), завершивший выступления за «Фиорентину».

– Почти треть футболистов, вышедших в четвертьфинал, выступают в Англии (52 из 184) – премьер-лиге или чемпионшипе – и представляют 14 клубов: «Манчестер Сити» (11 футболистов), «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» (по 9), «Челси» (8), «Ливерпуль» (4), «Соунси», «Лестер» (по 2), «Халл Сити», «Эвертон», «Арсенал», «Бернли», «Вест Бромвич», «Лидс», «Сток Сити» (все – по 1).

– Второе место по представительству у испанской примеры – 25 игроков из 9 клубов; третье место у РФПЛ – 22 футболиста из семи клубов: «Зенит» (6), ЦСКА (4), «Краснодар», «Локомотив», «Спартак» (все – по 3), «Рубин» (2) и «Ахмат» (1). Затем следуют Италия (20 игроков из 10 клубов), Франция (18 – 6) и Германия (10 – 10).

– Единственным футболистом представлены чемпионаты Австрии, Дании, ОАЭ, США и Швеции.

– По пять футболистов, вышедших в четвертьфинал со своими сборными, выступают за «Барселону» (Уругвай – 1, Франция – 2, Бразилия – 2, Бельгия – 1, Хорватия – 1) и «Манчестер Юнайтед» (Франция – 1, Бразилия – 1, Бельгия – 2, Швеция – 1, Англия – 4). «Манчестер Сити», «Челси», «Атлетико», «Ювентус» и «ПСЖ» представлены игроками четырех национальных команд.

– В сборной Англии все 23 футболиста представляют местный чемпионат, тогда как в сборной Швеции такой игрок всего один. Даже национальные первенства Хорватии и Уругвая имеют большее представительство.

Примечательно, что в сборной Франции, имеющей сильную лигу, на родине играют всего восемь человек, причем представляют они четыре клуба: «ПСЖ», «Марсель» (по 3), «Лион» и «Монако» (по 1). Еще два клуба – «Тулуза» (2) и «Генгам» (1) – имеют представительство только в сборной Швеции.

– 20 футболистов сборной России представляют РФПЛ, еще по одному футболисту чемпионат России имеет в составах сборных Хорватии (Чорлука, «Локомотив») и Швеции (Классон, «Краснодар»). Могло быть и больше, не завершись контракты у Игнашевича и Андреса Гранквиста с ЦСКА и «Краснодаром» соответственно.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КЛУБОВ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ ЧМ-2018* (от 3 футболистов и более)

Клуб Страна Сборные Количество футболистов 1. Манчестер Сити Англия Англия и Бразилия (по 4), Бельгия (2), Франция (1) 11 2-3. Манчестер Юнайтед Англия Англия (4), Бельгия (2), Франция, Бразилия и Швеция (по 1) 9 2-3. Тоттенхэм Англия Англия (5), Бельгия (3), Франция (1) 9 4-5. Челси Англия Бельгия (3), Франция и Англия (по 2), Бразилия (1) 8 4-5. ПСЖ Франция Франция и Бразилия (по 3), Уругвай и Бельгия (по 1) 8 6-7. Атлетико Испания Франция (3), Уругвай (2), Бразилия и Хорватия (по 1) 7 6-7. Барселона Испания Франция и Бразилия (по 2), Уругвай, Бельгия и Хорватия (по 1) 7 8. Зенит Россия Россия (6) 6 9-10. Реал Испания Бразилия и Хорватия (по 2), Франция (1) 5 9-10. Ювентус Италия Хорватия (2), Бразилия, Франция и Уругвай (по 1) 5 11-13. Ливерпуль Англия Англия (2), Бельгия и Хорватия (по 1) 4 11-13. Интер Италия Хорватия (2), Уругвай и Бразилия (по 1) 4 11-13. ЦСКА Россия Россия (4) 4 14-18. Краснодар Россия Россия (2), Швеция (1) 3 14-18. Локомотив Россия Россия (2), Хорватия (1) 3 14-18. Спартак Россия Россия (3) 3 14-18. Марсель Франция Франция (3) 3 14-18. Монако Франция Франция, Бельгия и Хорватия (по 1) 3

*– по состоянию на 05.07.2018.