Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Бельгии пройдет сегодня в Казани, начало – в 21.00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Первое и самое главное объяснение – четвертьфинал пройдет в столице Татарстана. А это страшный город, шоу «Казнь в Казани» уже включено в программу местных экскурсоводов. Тут сложили голову хоккейный ЦСКА в финале Кубка Гагарина, немцы пали от корейцев, сборная Аргентины попрощались с Россией… Тут на стене нарисовали большое граффити Криштиану Роналду – и где он теперь? Нарисовали Месси – и это стало черной меткой для Лео. Теперь там изобразили Неймара, и я считаю – Бразилия уже обречена. Она как раз в пятницу тут играет с Бельгией.

А если серьезно, то у бельгийцев на редкость слаженная сборная. Может быть, это самый сыгранный коллектив из всех, кто участвует в этом чемпионате мира. Бельгия занимает третье место в рейтинге ФИФА – сразу за Бразилией. Какое-то время назад бельгийцы были вообще первыми. Это мощная бомба, которая никак не может разорваться. На чемпионате Европы-2016 они в Вильнев-д’Аск умудрились влететь в четвертьфинале Уэльсу (1:3). На чемпионате мира-2014 они в Бразилиа проиграли Аргентине (0:1).

В общем, пацанам все время чего-то не хватает. Простите за то, что опять увожу вас в дебри хоккея, но это как «Вашингтон». Классная команда, но постоянно проигрывала во втором раунде Кубка Стэнли. Вот как муха билась об стекло. Но когда это стекло было разбито, то муха долетела куда нужно, и теперь 7 июля будет выставлять серебряную чашу в фан-зоне «Лужников».

Кто победит в четвертьфинале в Казани? Давайте сравним двух главных звезд сборных. В одном углу ринга в синих трусах – парнишка Неймар (175 см / 68 кг), на фоне которого даже Егор Крид из шоу «Холостяк» покажется Вином Дизелем. Субтильный подросток, кривляющийся на газоне в корчах, когда на него просто посмотрит соперник. Да, гениальности у Неймара не отнять. Но если взять его в жесткие тиски, то он задергается, как герой Вицина между Балбесом и Бывалым.

В другом углу ринга в красных трусах – монструозный Ромелу Менама Лукаку (190 см / 94 кг), на фоне которого даже Вин Дизель покажется Егором Кридом. Предки Лукаку рубили мачете сахарный тростник где-то в Конго. Больше всего впечатляет песня, которую фанаты «МЮ» сочинили в честь форварда: «Ромелу Лукаку – наш бельгийский гений, забивающий голы и имеющий член размером 60 см».

Ну ладно, вру – пели, что 24 дюйма. Но это как раз полметра и есть. Вы можете себе представить, чтобы такое в Париже пели о Неймаре? Да этот Лукаку, как Кинг-Конг на конкурсе моделей-блондинок, перетопчет всю бразильскую оборону.

Вы скажете, что Бельгия вас не убедила в 1/8 финала с Японией? А вы бы сами могли настроиться на этих азиатов, которые кайфуют от поражения 0:1? Потому что они просчитали на своих калькуляторах, что не пустят Сенегал, где больше желтых карточек. Этих японских дворников, убирающих после каждого матча свою раздевалку. Просто смех. Вот Бельгия и валяла дурака полтора тайма. Но когда дело запахло жареным, бельгийцы собрались как истинные фавориты и порвали Японию на британский флаг.

Мне это говорит не о слабости, а о силе Бельгии. Вот кто – истинная «Красная Фурия». Когда надо, эта сборная включает режим «тайфун» и начинает пылесосить все вокруг. Ну а Бразилия на этом чемпионате мира кажется какой-то хитрованской, отвлекающей внимание кривляньями Неймара, а потом втыкающей решающий мяч.

Я не вижу истинной силы и энергии у бразильцев. А вот у Бельгии она есть. Главное – достать из себя все в Казани, пройти «дьяволам» этот чертов четвертьфинал. И тогда их будет не остановить.