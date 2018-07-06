Отец защитника сборной России Ильи Кутепова Олег в интервью «Советскому спорту» рассказал, почему сын выбрал футбол, а не каратэ, чем его поразила стажировка в «Челси» и какой из европейских чемпионатов ему ближе.

«В ТОЛЬЯТТИ ХОТЕЛИ СЫНА В «АНЖИ» ПРОДАТЬ»

– Где смотрели матч с Испанией?

– Дома, в Ставрополе. Старший сын Олег с семьей приехал, другие родственники. Так дружной большой компанией и болели за ребят.

– Мама Ильи сильно переживала?

– Она некоторые матчи «Спартака» не может смотреть – волнуется. А тут такое напряжение… Убежала в другую комнату, иногда заглядывала. Только когда Акинфеев второй пенальти отбил, поняла по нашим крикам, что все хорошо закончилось. Ребята – молодцы, так хладнокровно играли! А как пенальти били.

– С Ильей после матча разговаривали?

– Конечно, он всегда по скайпу звонит, как только возможность появляется. Сын рассказывал, что когда ехали из «Лужников», в автобусе было тихо. Ребята молчали, все отдали на поле, ни у кого не было сил на разговоры.

– После игры жене сказали: «Вырастили мы с тобой героя»?

– У нас уже есть опыт со старшим сыном. Но мы растили не героев, а просто хотели, чтобы сыновья стали самодостаточными людьми. Олег, он на восемь лет старше Ильи, в каратэ достиг больших успехов. Трехкратный чемпион России, призер Кубка мира среди юношей. Затем перешел в бои без правил. Правда, сейчас уже завершил карьеру.

– Младший сын выбрал футбол под вашим влиянием?

– Нет, мне больше единоборства нравились. Я карьерой Олега плотно занимался, помогал во всем. А Илья в восемь лет сказал, что хочет играть только в футбол. Это был его выбор, хотя Олег его склонял к занятиям каратэ. Мы отвели Илью в школу ставропольского «Динамо». По мере того, как он прогрессировал, вся семья стала погружаться в футбольную тему.

– Как сын оказался в Школе бразильского футбола в Геленджике?

– Школа набирал детей. Условия там были очень хорошие, но затем школа в Геленджике закрылась, ребят перевезли в Подмосковье. Там был филиал. Жена туда поехала с Ильей, посмотрела – условия ужасные. И вернулась с сыном домой.

Но Илью уже присмотрели селекционеры из школы московского «Динамо», хотели пригласить в свою академию. Однако представители Школы бразильского футбола потребовали за сына деньги. В «Динамо» посчитали, что не правильно платить за 13-летнего мальчишку.

И вот сидим мы с сыном дома в Ставрополе и думаем, как нам жить дальше и что делать? Вдруг звонок из Академии Коноплева, мол, хотим пригласить вашего сына. Мы привезли Илью в Тольятти, его там посмотрели и оставили.

– Он всегда играл в защите?

– В самом начале его ставили в нападение. Но быстро перевели в центр обороны, так во всех командах тренеры его и ставили в защиту. Кстати, в академии хотели продать Илюшу в «Анжи». Тогда там Роберто Карлос и другие звезды играли. Но мы были категорически против. А затем уже сложилось со «Спартаком». Как сейчас помню, 8 июня 2012 года мы подписали со «Спартаком» контракт.

«ИЛЬЯ С ЮНЫХ ЛЕТ МЕЧТАЛ ИГРАТЬ В ИТАЛИИ»

– Расскажите про стажировку сына в «Челси»?

– Вначале он в Бразилию ездил. Но Илюше там не понравилось: погода плохая и кормили их не очень. Почти месяц там пробыли, постоянно бобами питались. А вот от поездки в «Челси» были совсем другие впечатления. Академия Коноплева отправила в Лондон двух лучших учеников – Илью и Рому Зобнина. Там в то время Юрий Жирков играл, но с ним парням не удалось пересечься – он то на массаже был, то еще где-то. А пацанам по 15 лет, сами постеснялись подойти. Илья вернулся под сильным впечатлением: «Папа, какие же там тренировки, какая у всех физподготовка!» Еще статья вышла у вас в «Советском спорте», где в заголовок вынесли слова Ильи: «Бильярд с Лэмпардом, увы, не состоялся».

– В последнее время ваш сын в «Спартаке» не всегда в основу проходил, а на чемпионате мира стал основным защитником сборной. Обсуждали с ним такую перемену в карьере?

– Не обсуждали, это решение Черчесова, поверил он в сына. Илья с братом более плотно общается. Олег с ним и физподготовкой занимался, и психологически его часто настраивает: мол, давай, играй пожестче. Перед матчами Олег Илье мотивашки шлет, так они их называют. Настраивает на борьбу: «Ты лучший, ты можешь».

– Дуэт Кутепов-Игнашевич в центре обороны стал откровением для всех. Что скажете?

– У Игнашевича есть какой-то педагогический дар. Умеет находить общий язык с партнерами. А что касается игры, Сергей зацементировал нашу оборону, на подстраховке классно действует. Для Ильи это бесценный опыт поиграть с таким партнером.

– Сын, случаем, не по имени-отчеству Игнашевича называет?

– Я не знаю, но вполне возможно, что по отчеству. Вряд ли по-панибратски – Сергеем. Илья ведь к Самедову по имени-отчеству обращался. А вообще, он очень доволен, что такой дуэт у них сложился.

– Накануне чемпионата мира сборная подверглась жесткой критике. Что сын говорил тогда?

– Говорил: «Ну что тут поделаешь»… Все ребята согласны с Дзюбой, который обратился к болельщикам перед чемпионатом: мол, давайте дождемся турнира, а потом уже будете критиковать.

А по ходу у парней появилась такая уверенность. Говорил с сыном перед Испанией: «Как сыграете?». – «Думаю, нормально сыграем». Какой-то стержень в команде появился. Это заслуга Черчесова, внушил игрокам, что им многое по силам.

– Ежедневно появляются новости по поводу вашего сына: то «Фиорентина» им интересуется, то «Боруссия». Пора уезжать?

– Все это пока на уровне слухов. Но скажу так: Илья с юных лет мечтал играть в Италии. И если бы там ему предложили условия даже немного худшие, чем в «Спартаке», уехал бы точно. Посмотрим, как сложится дальше, чемпионат мира – самая большая ярмарка.

– Если последует хорошее предложение из-за рубежа, наверняка соберете семейный совет. К какому решению придете?

– Думаю, чтобы футболисту расти, нужно уезжать. Меня в этом плане несколько английский чемпионат пугает. Там можно на скамейке сесть плотно. Почти у всех наших в Англии не получилось. А вот если в Италию позовут, это хороший вариант для сына.