Корреспондент «Советского спорта» – о подготовке сборной Хорватии к предстоящему матчу четвертьфинала ЧМ-2018 против России.

АПЛОДИСМЕНТЫ ЛОВРЕНУ

Пресс-конференция Деяна Ловрена и Шиме Врсалько началась с праздничных вестей. Рассевшись вокруг столов, журналисты, коих в этот вечер было ну очень много, начали аплодировать. Но не сразу. Команду дала милая переводчица, сообщившая о дне рождении Ловрена. Защитник «Ливерпуля», в этом сезоне совершивший качественный скачок, лишь раз утвердительно кивнул головой и улыбнулся. Сегодня Ловрену исполнилось 29 лет. Хорватские журналисты в заключении оваций пожелали Ловрену и всей сборной победе в матче с Россией. Ага, сейчас.

Может, поэтому поводу хорваты еще искупаются в Черном море? Ну а что, погода позволяет, до игры есть время, никаких кораллов и острых камней на пляжах Сочи и Адлера нет. Следовательно, никто и травму не получит. Ну хорошая ведь идея, разве нет?

ЖУРНАЛИСТЫ-ОСТРОСЛОВЫ

Каких только вопросов только не возникало у прессы. И про задолженность ритейлера Agrocop нашему «Сберанку», и про грязную игру защитников, и про культовую Хорватию-1998 и их победу над немцами (3:0) в полуфинале французского ЧМ. Но больше всего удивили британцы со своими уклонами в сторону «Ливерпуля». Ловрен их быстро поставил на место, отрезав «не хочу это обсуждать» со злостью в глазах.

Еще несколько острых вопросов задали хорватские журналисты, но переводить их на английский для всех остальных переводчица наотрез отказалась. А это было бы интересно, потому что один из репортеров устроил словесную перепалку. Они с Ловрен пререкались, что-то горячо обсуждали и спорили. Будь это сербский язык, понять удалось бы практически все. Но в этот день я убедился, насколько сильно за последние лет 20 изменился хорватский. Его без переводчика не понять.

На тренировке сегодня занимался весь состав, никаких делений на индивидуалистов и общую группу. Еще вчера Матео Ковачич тренировался отдельно, сегодня – бок о бок с товарищами. Самолеты все так же летали над тренировочной базой наших соперников, но никто не последовал вчерашнему примеру Ивана Ракитича, захватив железную птицу меж пальцев и загадав желание. Видимо, все уже сконцентрированы на сборной России. Или дне рождении Деяна Ловрена.

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Сборная России сыграет с командой Хорватии в Сочи на стадионе «Фишт» 7 июля в 21:00 по московскому времени.