Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Бельгии пройдет сегодня в Казани, начало – в 21.00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи

Сборная Бельгии здорово порезвилась в группе и уверенно вышла в плей-офф с первого места. Команда Роберто Мартинеса одна из самых мощных на этом чемпионате мира, но, кажется, амбиции ее подвели. Бельгия осознанно шагнула в сильнейшую часть сетки и уже в четвертьфинале напоролась на Бразилию, которая мечтает реабилитироваться за домашнее фиаско четырехлетней давности.

Очень жаль, что эти команды встречаются на столь ранней стадии. В Казани мы увидим игру уровня полуфинала, как минимум, но при этом потеряем Бельгию. Да, у команды Мартинеса будут шансы по ходу игры, но одолеть эту Бразилию она не сможет.

Тите создал суператмосферу в своей сборной и сделал ее по-футбольному неуязвимой. Если раньше Бразилия всегда отталкивалась от собственных возможностей и старалась побеждать за счет своих сильных сторон, то сейчас тренерский штаб «селесао» максимально подробно разбирает игру оппонентов и умело пользуется их просчетами.

А у Бельгии есть недостатки. Это ярчайшим образом продемонстрировал матч против Японии, в котором команда Мартинеса была в паре десятков минут от краха. Тренер японцев Акира Нисино разработал качественный план на игру, который позволил его парням нейтрализовать большую часть козырей бельгийцев. Слаженный прессинг Японии создавал цейтнот для центральных защитников Бельгии, что разрушало начальную фазу ее атак. Аксель Витцель с Кевином Де Брюйне практически не получали мяч в комфортных ситуациях и не могли пасовать вперед.

Кроме того, японцы воспользовались слабостью соперника на флангах при обороне. Мартинес идет на риск, отдавая всю левую бровку Яннику Феррейре Карраско, которому очевидно не хватает навыков игры в защите. Тренерский штаб полагается на его скорость, старательность и великолепные качества вингера, но Япония несколько раз легко вскрывала фланг Карраско, когда тот ошибался позиционно или отпускал своего игрока. Бывало и так, что Янник просто не успевал возвращаться в оборону – в такой ситуации команда Нисино забила свой первый гол.

Впрочем, и Тома Менье, играющий на противоположном фланге, тоже не всегда надежен. В матче против Японии он легко покупался на рывки Юто Нагатомо, который намеренно уводил его в центр, чтобы освободить пространство для Такаси Инуи. Команда Нисино регулярно создавала моменты, используя уязвимость бельгийских краев. А если вспомнить, что Карраско и Менье предстоит столкнуться со сдвоенными флангами Бразилии Марсело–Неймар, Фагнер–Виллиан, то за них становится страшно.

Кроме того, далеко не лучший сезон проводит Тибо Куртуа. Можно, опять же, вернуться к голам японцев, а можно вспомнить его выступления за «Челси». Деградация голкипера сборной Бельгии стала одной из причин неудачного сезона для команды Антонио Конте.

Да, бельгийцы лучше всех сборных на этом ЧМ используют пространство – у них убийственные контратаки. Но против такой игры у Бразилии есть свои аргументы. На быструю, дерзкую и контратакующую сборную Мексики Тите нашел управу, перестроившись на 4-4-2 – схему, с которой проще всего контролировать пространство. С середины первого тайма бразильцы просто не оставляли сопернику свободных зон. Так же сделал Станислав Черчесов, когда сборной России нужно было отзащищаться против Мохаммеда Салаха.

Тите с большой долей вероятности попытается изолировать от мяча Де Брюйне, ведь он генерирует 70 процентов игровых идей Бельгии в атаке. Да, у Бразилии из-за перебора карточек не сыграет Каземиро, и это проблема, но его функции на один матч возьмет на себя Фернандиньо. Да и вообще, существует вариант при котором бразильцы выберут атакующую модель, и в центре поля появится связка Паулиньо – Ренато Аугусто.

Бразильцы в курсе всех игровых проблем своего соперника и обладают достаточным уровнем мастерства, чтобы их использовать. У них сумасшедшая мотивация и прекрасная атмосфера в команде. Этого достаточно, чтобы обыграть очень крутую Бельгию.