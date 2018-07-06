19:40

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес подвел итог матча ¼ финала чемпионата мира против команды Франции (0:2).

- Играли не настолько хорошо, насколько играли наши соперники, я всегда так воспринимаю поражения. Когда говорю «мы», говорю о всей команде.

Мы очень много сделали для того, чтобы перевернуть ход матча, но потом прибыл второй гол. Замены, которые я сделал, не очень помогли. Мы приложили нечеловеческие усилия, чтобы переломить ход встречи, но они играли лучше. Я это полностью признаю, - приводит слова Табареса «Р-Спорт».

18:55

Франция обыграла Уругвай со счетом 2:0 и вышла в полуфинал чемпионата мира.

18:45

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча ¼ финала чемпионата мира с командой Швеции.

«Мы знаем, что шведы очень сильны, я участвовал в матчах против них, и всегда команда отличалась своей целеустремленностью. Посмотрите на их результаты, в том числе победы над Италией в отборе и успех по итогам группового этапа. Шведская оборона сильна и хорошо подготовлена. Организация их команды – это ключ. Мы знаем, какой это вызов для нас».

18:20

Тем временим, французы забили второй гол уругвайцам. Отличился Гризманн.

18:10

Египет выразил благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову за организацию приема египетской сборной на чемпионате мира-2018.

«Посол Египта в России Ихаб Насер выразил глубочайшую признательность главе республики Рамзану Кадырову, а в его лице и всему чеченскому народу за гостеприимство и великолепный приём сборной Египта по футболу. Стало известно, что парламент Египта объявил сердечную благодарность Чеченской республике и лично Рамзану Кадырову за внимательное отношение и заботу к их футболистам и всему персоналу команды», - сообщил министр Чечни по делам национальностей, внешним связям и информации Джамбулат Умаров.

Напомним, сборная Египта заняла последнее место в группе А, не выиграв ни одного матча.

17:49

В матче перерыв. Счет 1:0.

17:42

Сборная Франции открыла счет в матче против команды Уругвая. Гол забил Варан.

17:00

Матч Уругвай - Франция начался. Какие ставки?

16:30

Стали известны стартовые состав сборных Уругвая и Франции на матч ¼ финала чемпионата мира.

Уругвай: Муслера, Хименес, Годин, Касерес, Лашальт, Нандес, Торрейра, Бентанкур, Весино, Суарес, Стуани.

Франция: Льорис, Эрнандес, Юмтити, Варан, Павар, Канте, Погба, Толиссо, Гризманн, Мбаппе, Жиру.

16:00

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков – о матче ¼ финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии.

«Я ощущаю сдержанный оптимизм. На нашей стороне уверенность в своих силах, сумасшедшая поддержка зрителей, победный дух, обретенный командой, хорошая функциональная подготовка и, самое главное - мотивация. Потому что нашим футболистам не удавалось добиться серьезных успехов на мировых чемпионатах. И если сборная сумеет все свои козыри в полной мере реализовать, то у нас есть хорошие шансы на победу», - цитирует «Р-Спорт» Колоскова. «Наша сборная приучила нас к тому, что может сделать невозможное. Да, я надеялся и сердцем верил в победу, но разумом понимал, что нам не удастся обыграть сборную Испании. А мы обыграли, показав очень зрелую командную игру в обороне. Что против испанцев сделать очень сложно. У меня есть ощущение, что опять дело дойдет до пенальти. А в этом случае что-то предполагать невозможно, потому что в командах играют блестящие вратари (Игорь Акинфеев и Даниел Субашич)», - отметил Колосков.

15:20

Экс-генеральный директор «Москвы» Юрий Белоус оценил шансы защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса перейти в другой клуб.

Ранее сообщалось, что Фернандес входит в сферу интересов «Валенсии».

«Марио подойдет «Валенсии». Только после этого чемпионата мира, где Марио блестяще выступает, он получит много всяких предложений от различных клубов. «Валенсия» — неплохой вариант, но если Марио наберется терпения и будет советоваться с президентом ЦСКА, у него могут быть и более интересные предложения. Сумма трансфера зависит от переговоров, в зависимости от того, какая лига будет делать предложение. Если это испанская и английская, то Марио стоит больших денег».

На чемпионате мира в России Фернандес сыграл в четырех матчах и отличился одной результативной передачей.

15:10

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин высказался о том, как сохранить интерес к футболу в стране после чемпионата мира.

«Это должно быть предметом серьезных и глубоких консультаций, чтобы не допустить естественного спада после апогея интереса, – приводит ТАСС слова Сорокина. – Я прекрасно помню, как после третьего места на Евро-2008 изменилось отношение к футболу, сколько компаний пришло в футбол. Конечно, экономический кризис 2008 года немного поправил это, но интерес был колоссальный. Наши болельщики поверили в команду. Сейчас, считаю, сборная добилась даже большего успеха – выход в четвертьфинал чемпионата мира. В связи с чемпионатом мира у нас увеличился интерес к футболу практически во всех регионах. Все это происходило на фоне подготовки. Сейчас, надеемся, будет еще больше энтузиазма. Сейчас даже те, кто никогда не смотрел футбол, включая бабушек и дедушек, сидят у телевизора и смотрят чемпионат мира. Это беспрецедентные цифры, рейтинги, доли. Такой статистики телесмотрения спорта в стране не было давно».

14:50

Защитник сборной России Марио Фернандес – о сборной Бразилии.

- С каждой игрой вы прибавляете. Чувствуете, что можете выйти на новый уровень?

- Один в поле не воин. Важно проявить себя командой. Надеюсь, завтра выступим успешно и пройдем дальше.

- У вас есть друзья в сборной Бразилии? Общаетесь?

- Я знаю несколько человек. Но мы не общаемся.

- На «Фиште» никто не тренируется. Каково состояние газона?

- С Бельгией я не играл, только болел за Россию. Сейчас трава нормальная, чего жаловаться?

14:40

Народный артист России пианист Денис Мацуев сравнил игру сборной России с классическим произведением.

«Игра сборной России – это «Болеро» Равеля, – приводит ТАСС слова Мацуева. – Хотя мы стартовали с победы 5:0, казалось бы, но по интриге, по результату, по нашей игре – это «Болеро».

Начинается из ничего, малый барабан, перерастающий в огромную кульминацию, массированный ураган. И я надеюсь, что эта кульминация пока не наступила».

14:00

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заверил, что в команде нет эйфории перед четвертьфиналом чемпионата мира.

Завтра, 7 июля, сборная России сыграет в ¼ финала чемпионата мира с командой Хорватии.

«Надеюсь, все важные игры у нас впереди. Есть вопрос, есть ответ. Краткость сестра таланта, как у нас говорят. Класс и уровень Хорватии и Испании одинаковый, но играют они по-разному. На теории нам нужно еще обговорить какие-то вещи. Завтра будем во все оружии. Я не смотрю телевизор и газеты, надеюсь, игроки тоже. Мы смотрим дальше. Эйфории у нас не должно быть, турнир продолжается. Нужно настраиваться на игру, так как все игры идут на выбывание, ответных игр нет».

13:15

Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" Пел Мерсон, а ныне эксперт телеканала Sky Sports, дал прогноз на матч сборных России и Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018.

"Сборная России удивила меня в матче с испанцами. Они добились великолепного результата. Думаю, в игре с хорватами команде Станислава Черчесова также будет тяжело, но они уже прошли Испанию, а значит, шансы есть. Честно говоря, я разочарован игрой Хорватии. Особенно это касается матча со сборной Дании. Да, они боролись до конца, но куда делся их темп? Когда Иван Ракитич и Лука Модрич теряются на поле, сборной Хорватии очень тяжело. Думаю, россияне устроят высокий прессинг и постарается нейтрализовать сильные стороны соперника. Да, им будет очень тяжело, но игроки Черчесова доказали всем, что умеют терпеть и хорошо используют свои моменты", – сказал Мерсон.

13:00

Мы готовы: 8 обложек «Советского спорта» на случай победы любого из четвертьфиналистов

За неделю с лишник до финала чемпионата мира наш арт-директор подготовился ко всему и сделал 8 разных обложек. Кто бы ни выиграл теперь чемпионат мира, мы уже готовы.

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12:55

Чемпион мира в составе Германии Лотар Маттеус поделился впечатлениями от уровня организации чемпионата мира в России.

«Я был в России в 1979 году, еще тогда я понял, что тут можно играть в футбол. Москва и Россия сильно изменились за последние 15-20 лет, я люблю Москву из-за того, что это красивый международный город, чувствую себя здесь как дома. Я всегда приезжаю в Москву с улыбкой, потому что я знаю, что увижу здесь красивые места и красивых людей, знаю, что россияне были недовольны своей национальной командой, но сейчас ситуация изменилась. Я принимал участие во многих чемпионатах мира и могу сказать, что России удалось организовать лучшее мировое первенство за последнее время, спасибо вам большое».

12:37

Президент РФ Владимир Путин оценил важность проведения чемпионата мира по футболу в России.

«Есть еще одна составляющая этого первенства, как и любого первенства мира по футболу: это невероятный положительный импульс в развитие спорта вообще и футбола в частности. В нашей стране, как вы видите, любят футбол. Мы приложили много усилий и вложили немало средств в строительство инфраструктуры для развития футбола. Я уверен, что в свое время выбор России как страны, которая организует этот чемпионат мира, был очень правильным, мы за это очень благодарны руководству ФИФА, всем, кто голосовал за нашу страну. Для нас это не просто развитие футбола, для нас это развитие массовых видов спорта».

12:30

22 игрока сборной России участвуют в предыгровой тренировке в Сочи. Занятие проходит на запасном поле стадионе «Фишт» – «Парк Арена».

12:05

Хавбек сборной России Александр Головин получил очередное предложение о смене клубной прописки.

Один из европейских клубов предлагает московскому ЦСКА за его трансфер 40 млн евро. Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны "Челси" и "Ювентуса". Согласно СМИ, "Барселона" также следит за ситуацией Головина, а ее представитель просматривал игру 21-летнего футболиста в матче со сборной Испании, который прошел 1 июля в Москве и завершился победой россиян.

11:55

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан высказался об организации чемпионата мира в России и возможной встрече во время турнира главы государства Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным.

«Организация чемпионата является безупречной, а соревнования – прекрасными, – приводит ТАСС слова Ле Дриана. – Проведение хорошего чемпионата в Москве – только на пользу спорту и самим россиянам. Соревнования еще продолжаются, поэтому давайте дождемся сегодняшнего матча. Но я полагаю, что если Эмманюэль Макрон поедет в Россию, то он встретится с (президентом РФ) Владимиром Путиным».

11:45

Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к Футбольной ассоциации Таиланда.

Ранее стало известно, что 12 подростков из местной юниорской футбольной команды, а также их тренер пропали 23 июня. Игроки вместе со специалистом зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода.

"Мы надеемся, что в какой-то мере наши слова поддержки принесут им немного спокойствия и помогут им стать храбрее в эти непростые моменты неопределенности и сомнений. Если, как мы все надеемся, они воссоединятся со своими семьями в ближайшие дни и здоровье позволит им путешествовать, ФИФА будет рада пригласить их посетить финал чемпионата мира в Москве в качестве гостей. Я искренне надеюсь, что они смогут присоединиться к нам на финале", – говорится в письме Инфантино главе Футбольной ассоциации Таиланда, которое размещено на официальной странице организации в Facebook.

11:15

Защитник «Сокола» Дмитрий Котюх и его невеста Алина сыграли свадьбу в Саратове под гимн чемпионата мира, сообщает «Р-Спорт».

«Сегодня состоялась регистрация брака игрока ПФК «Сокол-Саратов» Дмитрия Котюха и его невесты Алины, – рассказала пресс-секретарь областного управления ЗАГС Юлия Скрипченко. – Церемония бракосочетания выдержана в футбольном стиле: родители невесты были в футболках с надписями «Команда невесты», а родители жениха – «Команда жениха».

В ходе регистрации молодоженов поздравила представитель управления по делам ЗАГС. Регистрация проходила под музыкальное сопровождение гимна чемпионата мира по футболу».

10:55

Бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился информацией о возможном трансфере Александра Головина.

Ранее сообщалось, что хавбек красно-синих покинет команду этим летом и станет игроком "Челси". Согласно СМИ, на полузащитника сборной России также претендует туринский "Ювентус".

"Я думаю, что Головин сам решит, куда ему лучше переходить. Насколько я знаю, он уже подписал контракт с «Челси». Мне кажется, что это достаточно хорошая возможность и хороший контракт. С одной стороны, это плюс, с другой, большая ответственность. Я думаю, что он уже готов, учитывая то, как он проводит матчи чемпионата мира, проводил матчи национального первенства и Лиги чемпионов".

10:50

А завтра сборная России сыграет с командой Хорватии. Как считаете, кто победит?

Как завершится матч 1/4 финала ЧМ Россия – Хорватия? Победа России в один мяч в основное время

Победа России в два мяча в основное время

Победа России с разгромом в основное время

Победа России в дополнительное время

Победа России по пенальти

Победа Хорватии в один мяч в основное время

Победа Хорватии в два мяча в основное время

Победа Хорватии с разгромом в основное время

Победа Хорватии в дополнительное время

Победа Хорватии по пенальти

10:30

Сегодня пройдут первые четвертьфинальные матчи чемпионата мира.

17:00. Уругвай - Франция (Нижний Новгород)

21:00. Бразилия - Бельгия (Казань)