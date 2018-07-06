Корреспондент «Советского спорта» - о тренировке сборной России в необычном месте перед игрой 1/8 финала ЧМ против Хорватии.

ТРЕНИРОВКА ВНЕ «ФИШТА»

Локацию для предматчевой тренировки сборная России выбрала оригинальную. Команда Станислава Черчесова занималась на поле близ «Сочи Парка» - большого парка развлечений для детей и взрослых. Почему именно там? Этому, скорее всего, несколько причин. Во-первых, поле. Газон «Фишта» за пять предыдущих матчей серьезно истоптали, большие проплешины бросались в глаза еще на встрече Уругвая и Португалии (2:1). Хорваты, кстати, тренировку на арене тоже не проводили и вернулись на излюбленную базу в Адлер на улицу Ленина.

Во-вторых, кто его знает, чем еще руководствовалась наша команда. Может, захотели быть еще ближе к морю (до него метров сто, не больше), а может – к людям. Вообще необычно наблюдать тренировку футбольной сборной на фоне американских (или русских?) горок, и кольца обозрения, под радостный крик детей, аромат сладкой ваты и вареной кукурузы. Эта тренировка полна символизма. Надуманного, но все же. Выступление сборной России на этом ЧМ-2018 напоминает аттракцион. Невиданной смелости духа и щедрости эмоций.

НАРОД НАКОНЕЦ-ТО КАЙФАНУЛ

О первом. Многие считали эту сборную слабейшей в своей истории, а она оказалась самой сильной. Многие костерили тренера за отсутствие игрового прогресса, а он проявил тактическую гибкость и во всех матчах с футбольной точки зрения сделал все правильно. Ну и конечно смелость, которую проявила команда. Благодаря родным стенам и еще чему-то космического.

О втором. Столько радости и счастья на российских улицах не было давно. Возможно с 2008-го и того эпохального Евро. Только в этот раз эмоции оказались помножены. На интернациональное счастье на Никольской, объятия в фан-зонах, крутой стрит-арт, барные посиделки длиною в месяц и многое другое. В условиях не самых комфортных с точки зрения экономики народ по-настоящему кайфанул от спорта, который в последние годы больше разочаровывал (в том числе допингом), а не приносил радость.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Неизвестность в кой-то веке не пугает. Сборная России прошла неожиданно далеко, поднялась сказочно высоко. И нет страха за результат, да и произойти с точки зрения турнира дальше можно что угодно. Два матча – и ты в финале. А если один – то в борьбе за бронзу. И во все это верится, представляете? Потому что чудес на этом турнире случилось уже столько – наш успех, вылеты фаворитов, только один «нулевой матч» – что нет им конца и края. Так что будет дальше? Главное – не загадывать, чтобы не стать заложником ожиданий.

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Сборные России и Хорватии встретятся на стадионе «Фишт» 7 июля в 21:00 по московскому времени.