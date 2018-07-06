Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и защитник команды Марио Фернандес – о предстоящей игре четвертьфинала ЧМ-2018 с Хорватией.

СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ: НАДЕЮСЬ, САМЫЕ ВАЖНЫЕ ИГРЫ ВПЕРЕДИ

- Это самая важная игра в вашей жизни?

- Надеюсь, важные игры наши впереди. Я ответил? Краткость сестра таланта.

- Вы удивлены, что сборная России пробилась в такой этап?

- Мы долго и упорно тренировались, чтобы здесь оказаться.

- Сборная России показала, что может отходить от своей игры, если это нужно. Как будете действовать завтра?

- Разглагольствовать не буду. Испанцы это одна команда, ховарты – команда. Уровень игроков и класс тот же, но играют они по-разному. Теория еще сегодня будет. Обговорим какие-то вещи, чтобы завтра быть во всеоружии.

- У нас страна крайностей. Много стали говорить, что и хорватов обыграем. Как такая обстановка воздействует на команду?

- Я говорю как есть. Стараюсь не заглядывать в телевизор и газеты. Убежден, что футболисты тоже. Игра с Испанией – хорошая история для нас и страны. Теперь надо смотреть дальше. Какие-то вещи надо забывать. Нам в эйфорию впадать не надо, у нас турнир продолжается. На бумаге более классная. Тут не будет ответных матчей, надо готовиться играть с первых минут.

- Кто готов, кто не готов? Кто здоров, не здоров. Что думаете о хорвата?

- У нас еще есть время, чтобы определить состояние футболистов. Есть нюансы, которые мы должны учитывать, но тренировались все. Надо посоветоваться с медиками. Игра в 21:00, у нас еще больше суток. Что касается соперников, мы знаем эту команду. Игроки выступают в топ-лигах и клубах. Готовимся к серьезному матчу.

- Денис Черышев и Владимир Габулов играют за границей. Насколько это важно для сборной? Это проблема, что многие играют в РФПЛ?

- Самое главное, не где играют, а как играют. Если в лигах другого уровня – это хорошее подспорье. У нас ситуация, какая есть. Как мы видим, это не панацея. В свое время много футболистов сборной России играло за рубежом, и мы ничего не добивались в сборной.

- Хорваты уже несколько дней в Сочи. Нашей команде не нужна акклиматизация?

- Ну мы не знаем, по каким причинам они прилетели. Мы в Москве играли, поэтому мы никуда не вылетали. Каждая команда поступает по-своему. В Сочи мы уже играли, знаем эти условия. Климат? Футбольная погода, тем более играем вечером. Завтра будет комфортная температура. Смысла не было менять свое место положения. В гостинице шумно, люди нас окружают, поэтому как можно дольше оставались в Москве на базе в тишине и спокойствии.

- Какие цели завтра на матч? Можете выделить игроков, которых хотите нейтрализовать?

- Одного выделить нельзя, на каждой позиции футболист хорошего уровня. Надо всем уделять внимание. Чтобы сыграть удачно, надо противопоставить им командную игру и индивидуальные качества наших игроков.

- Артем Дзюба стал лидером атаки. Вас это удивило?

- Дзюба наш игрок. Мы рады, что он с нами. Помогает нам решать наши задачи. И он, и все остальные нужны нам. Будем исходить из готовности игроков. По ходу игры в том числе. Он добавляет нам мощи.

- Хорватия отдает пространство и мяч. Готовы, что они будут давать вам атаковать?

- Нам надо учитывать, что они по-разному играют. Мы будем акцентировать внимание на том, что они могут перестраиваться по ходу матча.

- В интервью как-то вы сказали, что в мечты не верите. Но верите в правду.

- Народ в заблуждение не вводите. Я говорил, что в моем возрасте мечтать нельзя, надо ставить цели. Мы цели ставим и перед этой встречей. Надо играть на результат. Мы идем к своей цели, а не мечтаем.

- Лично Владимир Путин вас поддерживает? Говорит с вами? Многих вы заставили съесть негатив, который был вокруг сборной.

- Надо работать и не отвлекаться, не обращать внимание на внешние факторы. Но конструктивная критика всегда нужна. В каждой критичной статье для себя можно что-то найти. Когда тебя хвалят, тоже бывает плохо. Важен баланс. Да, Владимир Владимирович несколько раз звонил, мы общались. Поддержка первого лица приятна. Для нас это дополнительная мотивация, футболисты об этом знают.

- На «Фиште» никто не тренируется. Каково состояние газона?

- В феврале поле было великолепное, мы играли здесь с Бельгией (3:3). Тогда все понравилось. Сейчас поле чуть другого качества. Мне есть с чем сравнить. Марио первый раз видел газон.

- Рассчитываете на Алана Дзагоева? Он будет играть?

- Когда такой игрок в первом матче выбывает, это не очень. Сегодня он тренировался, наигрывается как и все. Посмотрим, готов ли он с первых минут. Он готовится к матчу с Хорватией, это точно. А дальше посмотрим.

МАРИО ФЕРНАНДЕС: Я СЧАСТЛИВ В РОССИИ

- Смотрели матчи сборной Хорватии?

- Да. Мы знаем, что у них сильные футболисты. Встреча будет очень интересной.

- Денис Черышев и Владимир Габулов играют за границей. Насколько это важно для сборной? Это проблема, что многие играют в РФПЛ?

- Не вижу никакой проблемы, российские клубы выступают в еврокубках, тоже показывают достойный уровень.

- Следите, как Бразилия играет? Будете смотреть игру с Бельгией?

- Мы следим за всеми, смотрю все матчи. Мы конечно должны быть хорошо информированы о соперниках. Игра с Бельгией будет хорошей, планирую ее посмотреть.

- Поначалу в карьере вы сталкивались с проблемами. Сейчас вам что-то мешает?

- Были проблемы, но давайте оставим их в прошлом. Я другой человек теперь, счастлив в России. Я стою ногами на земле твердо и скромно себя веду. Думаю, завтра сыграем хорошо. Надеюсь, наши семьи и болельщики будут за нас болеть.

- Артем Дзюба стал лидером атаки. Вас это удивило?

- Он боец, он силен. Он борется и забивает. Хотел бы его поздравить с этим.

- С каждой игрой вы прибавляете. Чувствуете, что можете выйти на новый уровень?

- Один в поле не воин. Важно проявить себя командой. Надеюсь, завтра выступим успешно и пройдем дальше.

- У вас есть друзья в сборной Бразилии? Общаетесь?

- Я знаю несколько человек. Но мы не общаемся.

- На «Фиште» никто не тренируется. Каково состояние газона?

- С Бельгией я не играл, только болел за Россию. Сейчас трава нормальная, чего жаловаться?

- Рассчитываете на Алана Дзагоева? Он будет играть?

- Мы очень рады, что Алан будет восстановился, мы знаем о его высоком уровне. Мы будем рады, если он сыграет.