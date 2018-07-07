Наш обозреватель разобрал четвертьфинал Россия - Хорватия по линиям и позициям и пришел к выводу: все решится в середине поля.

ВРАТАРИ

Игорь Акинфеев 6,50* Даниел Субашич 6,00

В матче с Уругваем мяч предательски влетал в его ворота от каждого тычка, но эпохальная игра с Испанией показала истинный класс Игоря. Безупречная работа в основное и дополнительное время и два парированных 11-метровых (причем второй – умопомрачительным способом: ногой в падении) помогли сборной России пробиться в четвертьфинал.

33-летний вратарь «Монако» не имел большой нагрузки в матче с Нигерией, легко отделался в первом тайме игры с Аргентиной, затем отдохнул – и героически отбился от датчан, затмив в серии пенальти и Акинфеева, и шикарного Каспера Шмейхеля: в его активе три отраженных удара!

Итог. РОССИЯ +

ЦЕНТР ОБОРОНЫ – АТАКА

Сергей Игнашевич 6,50 Марио Манджукич 6,33 Илья Кутепов 6,25

Ветеран сборной России проводит идеальный турнир. Его молодой напарник немного напортачил в матче с Уругваем, но против Испании провел один из лучших матчей в короткой пока карьере. Супер-Марио лишь в 1/8 финала открыл счет забитым мячам на чемпионате, но наверняка рассчитывает пополнить копилку и в следующем матче. Нашим защитникам придется нелегко: Манджукич хорош и в воздухе, и в игре ногами, причем умеет тратить минимум касаний в голевой позиции. Но если они сыграют внимательно и строго, как против Косты, а их партнеры постараются сдерживать потоки передач, идущих в сторону хорватского бомбардира, есть шанс оставить его на голодном пайке.

Итог. ХОРВАТИЯ +

Артем Дзюба 6,88 Домагой Вида 6,33 Деян Ловрен 6,00

По оценкам на ЧМ-2018 Дзюба намного превосходит хорватскую пару защитников, но объективности ради здесь нужно учитывать и класс игры как таковой. В воздухе переиграть Ловрена, закаленного английской премьер-лигой, и пружинистого и грамотного Виду очень нелегко. Но важно учитывать их суетливость, особенно в тех ситуациях, когда им приходится быстро перестраиваться или реагировать на внезапные изменения ситуации. Если Артем будет доигрывать до конца каждый эпизод, напрягая и продавливая соперников, у него появится немало возможностей проверить Субашича на прочность.

Итог. РОССИЯ +

ФЛАНГИ

Марио Фернандес 6,75 Иван Стринич 5,67 Александр Самедов 5,75 Иван Перишич 6,00

Левый фланг хорватской сборной на этом чемпионате можно назвать самым слабым звеном – если в составах четвертьфиналистов вообще могут быть слабые звенья. Но у сборной России этот бок уж точно выглядит прочнее. Марио Фернандес входит в число лучших защитников ЧМ-2018, и Перишич, любящий вторгаться с фланга в штрафную без мяча, в этой встрече окажется под надежным присмотром, да еще и устанет гонять за русским бразильцем к своим воротам. У ветеранов Самедова и Стринича намечается равенство, решающий перевес в который, скорей всего, и внесут подключения Фернандеса и наигранные розыгрыши-тройки с выводом его в прорыв к линии поля.

Итог. РОССИЯ +

Федор Кудряшов 6,00 Шиме Врсалько 6,17 Денис Черышев 6,63 Анте Ребич 6,00

Правофланговые Хорватии великолепно провели встречу с Аргентиной, но в прочих не блистали, а против Дании вообще выглядели кисло. Другое дело, что на этом краю у нас, видимо, выступит несыгранная пара, поэтому в оборонительных действиях многое будет зависеть от своевременной помощи наших опорников. Другая опасность – в жесткой и иногда провокативной манере действий Ребича, который запросто может сбить с катушек Кудряшова. В общем, за этот фланг тревожно.

Итог. ХОРВАТИЯ +

СЕРЕДИНА ПОЛЯ

Александр Головин 7,17 Лука Модрич 6,50 Далер Кузяев 5,75 Иван Ракитич 6,50 Роман Зобнин 6,00 Брозович 6,17

Здесь у нашей сборной заведомое – и гигантское – отставание в классе, ликвидировать которое за неделю тренировок нереально, но сократить можно: усердием и отвагой. Хорватские полузащитники – ребята очень мягкие, ранимые, с нестабильной психикой, к плей-офф особо не приспособленные, и очень не любят, когда их начинают поджимать, брать в тиски, и вообще всячески мешают творить. Дай им возможность разыгрывать мяч – они его, конечно, разыграют и доставят в ворота. Раз, другой – только успевай вынимать и носить к центру поля. Надо их душнуть, чтобы сразу почувствовали: результат придется выгрызать. Хорваты терпеть не могут ситуаций, когда у них нет права на ошибку. Это действует на них сильнее, чем моргание Каа на стаю бандерлогов. И если удастся навязать им свою волю – это будет наше решающее преимущество. А если нет – пиши пропало. Судьба субботней встречи решится в середине поля.

Итог. ХОРВАТИЯ +?

* средний балл по нашим оценкам.