Кевин Гросскройц - левый полузащитник

Откуда: «Дармштадт»

Куда: «Юрдинген»

Сумма трансфера: бесплатно

Вряд ли в 2014 году, поднимая над головой кубок мира, Кевин подозревал, что в скором времени окажется в 3-й лиге. Сначала от него избавилась родная дортмундская "Боруссия", потом его трансфер в "Галатасарай" сорвался из-за бюрократической проволочки, а уже в "Штутгарте" и "Дармштадте" он окончательно превратился в заурядного игрока. Как итог (или новое начало) - переход в "Юрдинген", который еще 2 сезона назад играл в 5-й немецкой лиге.

Томаш Вацлик - вратарь

Откуда: «Базель»

Куда: «Севилья»

Сумма трансфера: 6 млн евро

29 лет ждал своего шанса Томаш Вацлик. В Чехии и Швейцарии он выиграл все, что можно. Пришло время показать себя в топовой испанской лиге. К тому же в "Севилье" у него появится возможность впервые в карьере победить в Лиге Европы. Но для начала нужно выдержать конкуренцию за место в составе.

Армандо Иццо - центральный защитник

Откуда: «Дженоа»

Куда: «Торино»

Сумма трансфера: 8 млн евро

Иццо пропустил половину минувшего сезона из-за травмы, но это не помешало ему принять новый вызов. Надежный защитник в состоянии сыграть, как в центре обороны, так и на фланге справа. "Торино" много пропускает (46 голов в 38 матчах сезона 2017/18), поэтому клуб с севера Италии, несомненно, сделал правильный выбор.

Квадво Асамоа - левый защитник

Откуда: «Ювентус»

Куда: «Интер»

Сумма трансфера: бесплатно

Ганец долго думал, прежде чем оформил отношения с "Интером". Зимой он мог перебраться в полугодичную аренду в "Галатасарай" с последующим правом выкупа, но после того, как узнал об интересе со стороны миланцев, передумал и согласился провести остаток сезона в Турине. А уже по его окончании удалось утрясти все формальности и остаться в серии А.

Сократис Папастатопулос - центральный защитник

Откуда: «Боруссия" Д

Куда: «Арсенал»

Сумма трансфера: 20 млн евро

В Дортмунде давно знали, что грек желает покинуть клуб. "Боруссия", безусловно, стала трамплином в карьере Сократиса, сделала его одним из лучших защитников бундеслиги. Но не исполнила его мечту - к своим 30 годам грек так и не выиграл ни одного чемпионства - ни на родине, ни в Италии. Хотя с трудом верится, что это удастся сделать в АПЛ с "Арсеналом".

Стефан Де Врей - центральный защитник

Откуда: «Лацио»

Куда: «Интер»

Сумма трансфера: бесплатно

Переманить к себе 26-летнего защитника, который стоит 40 млн евро, бесплатно - большая удача. О переходе Де Врея в "Интер" стало известно еще в феврале. Наставник "Лацио" Симоне Индзаги очень сожалел о том, что голландец отказался продлевать контракт с римлянами, но ничего поделать не мог. В новом сезоне Де Врей сыграет с миланцами в Лиге чемпионов, а столичный клуб выступит в Лиге Европы.

Юри Берчиче - левый защитник

Откуда: «ПСЖ»

Куда: «Атлетик» Б

Сумма трансфера: 24 млн евро

По инициативе бывшего главного тренера "ПСЖ" Уная Эмери год назад Берчиче был куплен у "Реал Сосьедада" за 16 млн евро, и в дебютном сезоне провел 22 матча в лиге 1, отметившись 2 голами и 4 результативными передачами. Но после отставки Эмери выяснилось, что Томас Тухель не находит для баска места в команде. Выход был один - возвращаться в Басконию. В кои-то веки парижане остались в плюсе, продав Берчиче на 8 млн дороже, чем приобрели.

Уэйн Руни - оттянутый форвард

Откуда: «Эвертон»

Куда: «Ди Си Юнайтед»

Сумма трансфера: не разглашается

Пока сборная Англии борется за победу в кубке мира, ее экс-капитан меняет АПЛ на MLS. В "Эвертоне" с пониманием отнеслись к желанию ветерана сменить обстановку. Во-первых, в Штатах Руни будет зарабатывать 13 млн долларов в год - что делает его самым высокооплачиваемым игроком в истории "Ди Си Юнайтед", - во-вторых, никто не гарантировал ему стабильное место в основе "ирисок" в предстоящем сезоне.

Альбан Ляфон - вратарь

Откуда: «Тулуза»

Куда: «Фиорентина»

Сумма трансфера: 8,5 млн

В 16 лет в составе "Тулузы" Ляфон стал самым молодым вратарём в истории Лиги 1. В дебютном матче против "Ниццы", в ноябре 2015-го, он совершил несколько сейвов и отыграл матч на ноль, а "фиалки" победили 2:0. Проведя три сезона за родную команду, юный голкипер решил перехать на Апеннины. Выбирать клуб долго не пришлось - "Фиорентина" давно следила за его игрой и не пожалела на трансфер 8,5 млн евро.

Мохамед Эльюнусси - левый вингер

Откуда: «Базель»

Куда: «Саутгемптон»

Сумма трансфера: 18 млн

В лице Эльюнусси "святые" приобрели полузащитника, знающего, как обыгрывать "Манчестер Сити". В матче 1/8 ЛЧ (в завершившимся сезоне) норвежец забил сам и сделал голевую передачу, чем помог "Базелю" одержать историческую победу на "Этихаде" со счетом 2:1 (правда, "горожане" все равно прошли дальше). Номинальная стоимость Эльюнусси составляет 8,5 млн евро (по данным transfermarkt.com), но англичане, как всегда, переплатили.