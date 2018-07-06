По петляющей дороге к стадиону «Нижний Новгород» от набережной впечатлили волонтеры, которые указывают путь. Их как будто подбирали на этот отрезок по вокальным данным. Живое исполнение трек-листа, который на стадионе обычно звучит из динамиков, здорово вдохновляло. Причем и болельщиков-легионеров тоже.

Казалось, что местные болельщики шли на арену скорее с грустью. Они понимали: это последняя игра чемпионата мира в их городе. Потом на шикарной арене только Суперкубок России – через три недели. И футбольная жизнь жестко остановится. Придется вместо Суареса и Мбаппе смотреть максимум на Артема Делькина под руководством Николая Писарева.

Было бы классно, чтобы старт сезона в ФНЛ был хотя бы зажигательным. Первое время на стадион наверняка пойдут те, кому на чемпионат мира оказалось дорого или просто не досталось. Лучший расклад – если эти люди увидят здесь хотя бы бодрый и азартный футбол, чтобы трафик постоянно был и внутри арены, а не только в «Ашане» и «Кастораме» поблизости.

***

Уже другие волонтеры оказались очень находчивыми. Уругвайцев на площадке перед ареной было гораздо больше: то ли они просто раньше пришли, то ли вели себя значительно громче и охотнее объединялись в активные группы.

То там, то здесь возникали компании из скачущих южноамериканцев, орущих примерно один и тот же мотив.

Рядом в короткую бесплатную аренду сдавали лица Луиса Суареса и Эдинсона Кавани: можно было выбрать, с кем хочешь сфотографироваться. И хочешь ли, чтобы другие приложили лица к своим или лучше самому подержать эти результативные головы в руках.

А те, кто ценит историю, втроем выстраивали логическую цепочку: 1930, 1950, 2018 – намекали, что самое время взять третий чемпионский титул именно сейчас.

Так вот о находчивости: волонтеры заметили, что разрозненные французы киснут и не чувствуют никакого праздника. На чемпионате мира каждый должен играть как дома, а тут все шло к гостевой французской атмосфере. Ребята с громкоговорителями, откуда иногда звучат полезные подсказки, а время от времени – музыка, нашли англоговорящего более-менее активного француза, объяснили ему идею со смыслом, и стало веселее.

Этот француз прокричал в рупор пару заводящих фраз на французском: они и с первого раза произвели эффект, кто-то в спокойной до того толпе отозвался, а уж когда волонтеры с этой записью пошли ходить по площадке, стало еще круче. Голосовой счет между Уругваем и Францией сравнялся.

Это еще один пункт из списка того, что очень хотелось бы видеть и очень нужно сохранить на стадионах чемпионата мира: стремление делать так, чтобы каждому рядом и внутри было удобно. Чтобы каждый ощущал: ему тут рады.

Хоть это и будет теперь на играх ФНЛ.