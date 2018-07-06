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Вот что сказал Златко Далич, выступая перед журналистами на пресс-конференции.

- Трудно ли играть против хозяйки турнира? Такой опыт у Хорватии уже был в 1998 году, когда вы встречались с французами в полуфинале (1:2). А на прошлом чемпионате мира вы играли с хозяевами-бразильцами (1:3) и не вышли из группы.
- Мы не думаем о том, что встречаемся конкретно с хозяевами. А о том, что нас ждет очень важный матч. Конечно, 40 тысяч зрителей будут болеть за Россию. Но это нас не смутит и не станет проблемой. Мы ведь не можем выбирать соперника.

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Мы сильнее хорватов. Колонка Отара Кушанашвили

- Правда, что вашу сборную поддерживает президент страны Колинда Грабар-Китанович? Причем болеет на обычной трибуне среди простых фанатов.
- Да, это правда. Наш президент была на матче 1/8 финала против Дании – и прилетит в субботу на четвертьфинал с Россией. Вся страна сейчас переживает чувство эйфории. Мы очень рады, что у нас такой замечательный президент. Верим, что она еще и в Москву приедет, где пройдут полуфинал и финал чемпионата мира.

- Как вы думаете, в каком стиле будет играть Россия?
- Мы на этом чемпионате уже провели четыре матча, и каждый соперник действовал в своем стиле. Понятно, что Россия не похожа на Аргентину, например. И если вы выходите в четвертьфинал, выбив Испанию, то у вас отличная команда. Понимаю, что стиль сборной России – это длинные передачи, контратаки. Но мы должны навязать сопернику свой футбол. Россияне должны играть так, как мы им позволим.

- Вы уже несколько дней живете в Сочи. Что можете сказать о городе?
- Мы правильно сделали, что приехали сюда заранее. Нам было хорошо на базе в Ленинградской области, но там другой климат – здесь выше температура, более влажно.

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Станислав Черчесов: В эйфорию впадать не надо. Мы идем к своей цели и не мечтаем

- Хорваты победили сборную Германии в четвертьфинале ЧМ-1998 со счетом 3:0. Тот матч вошел в историю. Вы это помните?
- Да, позавчера той игре исполнилось 20 лет. И вот история повторяется, мы снова в четвертьфинале. Теперь нам не обязательно побеждать 3:0 – хватит и 1:0. Мы очень хотим повторить тот успех. Это не очень легко, но мы к этому готовы. Хотим вписать наши имена в историю.

А вот ответы Ивана Ракитича.

- Правда, что вы в команде скинулись деньгами, чтобы привезти на чемпионат мира своего любимого певца?
- Какой у вас хороший вопрос! У нас прекрасная атмосфера на базе. Мы даже поем в свободное время. А если выйдем в полуфинал, то вообще пригласим всех певцов из Хорватии! Пусть тоже болеют за нас. Мы вместе, если считать сборы, уже 40 дней – и стали единой семьей. Как единый кулак. А если надо, то будем даже петь ради победы.

- Что вы знаете о сборной России?
- Я знаю всех игроков. На теоретическом занятии нам объяснили, как они играют индивидуально. Мы анализировали их выступление. И знаете, что я скажу – они заслужили выход в четвертьфинал. Это очень хорошая сборная. Другое дело, удастся ли нам навязать русским свой стиль игры. От этого зависит очень многое. Но мы будем наслаждаться каждой секундой матча, сражаясь за победу.

Как завершится матч 1/4 финала ЧМ Россия – Хорватия?
даты проведения: 02.07.2018 г. – 07.07.2018 г. Обсудить
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