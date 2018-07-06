Вот что сказал Златко Далич, выступая перед журналистами на пресс-конференции.

- Трудно ли играть против хозяйки турнира? Такой опыт у Хорватии уже был в 1998 году, когда вы встречались с французами в полуфинале (1:2). А на прошлом чемпионате мира вы играли с хозяевами-бразильцами (1:3) и не вышли из группы.

- Мы не думаем о том, что встречаемся конкретно с хозяевами. А о том, что нас ждет очень важный матч. Конечно, 40 тысяч зрителей будут болеть за Россию. Но это нас не смутит и не станет проблемой. Мы ведь не можем выбирать соперника.

- Правда, что вашу сборную поддерживает президент страны Колинда Грабар-Китанович? Причем болеет на обычной трибуне среди простых фанатов.

- Да, это правда. Наш президент была на матче 1/8 финала против Дании – и прилетит в субботу на четвертьфинал с Россией. Вся страна сейчас переживает чувство эйфории. Мы очень рады, что у нас такой замечательный президент. Верим, что она еще и в Москву приедет, где пройдут полуфинал и финал чемпионата мира.

- Как вы думаете, в каком стиле будет играть Россия?

- Мы на этом чемпионате уже провели четыре матча, и каждый соперник действовал в своем стиле. Понятно, что Россия не похожа на Аргентину, например. И если вы выходите в четвертьфинал, выбив Испанию, то у вас отличная команда. Понимаю, что стиль сборной России – это длинные передачи, контратаки. Но мы должны навязать сопернику свой футбол. Россияне должны играть так, как мы им позволим.

- Вы уже несколько дней живете в Сочи. Что можете сказать о городе?

- Мы правильно сделали, что приехали сюда заранее. Нам было хорошо на базе в Ленинградской области, но там другой климат – здесь выше температура, более влажно.

- Хорваты победили сборную Германии в четвертьфинале ЧМ-1998 со счетом 3:0. Тот матч вошел в историю. Вы это помните?

- Да, позавчера той игре исполнилось 20 лет. И вот история повторяется, мы снова в четвертьфинале. Теперь нам не обязательно побеждать 3:0 – хватит и 1:0. Мы очень хотим повторить тот успех. Это не очень легко, но мы к этому готовы. Хотим вписать наши имена в историю.

А вот ответы Ивана Ракитича.

- Правда, что вы в команде скинулись деньгами, чтобы привезти на чемпионат мира своего любимого певца?

- Какой у вас хороший вопрос! У нас прекрасная атмосфера на базе. Мы даже поем в свободное время. А если выйдем в полуфинал, то вообще пригласим всех певцов из Хорватии! Пусть тоже болеют за нас. Мы вместе, если считать сборы, уже 40 дней – и стали единой семьей. Как единый кулак. А если надо, то будем даже петь ради победы.

- Что вы знаете о сборной России?

- Я знаю всех игроков. На теоретическом занятии нам объяснили, как они играют индивидуально. Мы анализировали их выступление. И знаете, что я скажу – они заслужили выход в четвертьфинал. Это очень хорошая сборная. Другое дело, удастся ли нам навязать русским свой стиль игры. От этого зависит очень многое. Но мы будем наслаждаться каждой секундой матча, сражаясь за победу.