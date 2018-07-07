Выступление российской команды на домашнем ЧМ в любом случае будет признано успешным. Как это может повлиять на предстоящий четвертьфинал с хорватами?

Кто-нибудь может мне объяснить: какого лешего, говоря о нашей команде (да и вообще о спорте), все, как попугаи, твердят одну и ту же фразу – «аппетит приходит во время еды»?

Афоризм широко известен с 16-го века благодаря Рабле (на самом деле автор - другой француз, не писатель, а священник) и, спору нет, довольно изящен. Но смысл-то у него другой. Переносный, шуточный. Мол, главное начать (что российские футболисты на этом чемпионате уже, кстати, давным-давно сделали), а там разберемся.

На самом деле аппетит, согласитесь, приходит не во время трапез, но в перерывах между ними. В лучшем случае – непосредственно перед едой, от ее вида и запаха. А по ходу самого процесса – напротив, утоляется, то есть, пропадает. И использовать данную фразу буквально, как довод в серьезном разговоре - да вдобавок с упорством пономаря – манера, мягко говоря, странная.

Если не отходить от кулинарной терминологии, то про завтрашний матч сборной России надо спрашивать совсем другое: а аппетит-то у нее - остался? Место в животе еще есть? Не облопались?

По ходу ЧМ-2018 команда Черчесова уже отведала немало разных блюд. Сначала вдоволь насытилась плодами арабской кухни. С кебабами, кюфтой, кускусом и восточными сладостями наши, пожалуй, даже переборщили – когда пришел черед знаменитого южноамериканского жаренного мяса «асадо», особых признаков голода сборная не обнаружила. К тому же российских едоков сразу невзлюбила парочка скаредных уругвайских официантов Суарес-Кавани. Понюхать-попробовать еще дали, но потом быстро унесли все назад. Дескать, хватит с вас и этого - по нашему элитно-дорогому меню.

Пришлось затянуть ремни потуже, чтобы через несколько дней отвести душу на испанских гаспаччо, хамоне и паэлье. Больших порций наши тут не заказывали, больше скромно сидели на своей половине, но зато уж перепробовали все до конца. Вплоть до самого острого в мире десерта, именуемого «пенальти».

И вот теперь хорваты. Шесть дней спустя. Вроде достаточно, чтобы проголодаться. Да и столь элитного застолья, как всемирный четвертьфинал, наш футбол не видал 48 лет. Слюна должна пойти. Но с другой стороны, здесь и оробеть недолго. Интересно, в этот ресторан пускают без галстуков и пиджаков? Плюс некоторые едоки по ходу затяжного «гастротурне» успели нажить себе всякие желудочные болячки…

Ассортимент? О, с этим у хорватов, уверяю, все в полном порядке. Хотите - здоровенный мясной оковалок «Манджукич», а хотите – изысканные морепродукты с побережья. Вроде хитрющего лангуста Модрича или осьминога-вратаря Субашича. Это вам не закусочная на краю аравийской пустыни. Настоящие звезды Мишлен.

И потом поди пойми: как их лучше готовить? То ли жарить на пылающем гриле прессинга, как было в первых турах, то ли, наоборот, морозить в оборонительном холодильнике на испанский манер. Хорватские повара тоже ведь не лыком шиты. У них на любой наш вариант есть свой набор ответных «специй».

Выход один: заранее пробежаться по меню, основательно продумать заказ и сервировку, а дальше - приходить и смело пробовать. Не черпаком, конечно, чтобы по «усам надежды» ручьями текло. Как положено - ножом и вилкой. Но при этом держать ухо востро, и если что пойдет не так, то менять программу, отдавая команды быстро и безжалостно. Это переделать так, сюда – добавить то-то и то-то, а вот это – немедленно в мусорный бак.

Иначе съедят нас самих.