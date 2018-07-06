За фол на Диего Лаксальте Игорь Смольников получил вторую желтую карточку. В четвертьфинальной игре против Франции левый защитник Уругвая проявил себя еще ярче – он сдержал Килиана Мбаппе!

Болельщики «Дженоа» давно знают, что найти парня более резвого, чем игрок левой бровки Диего Лаксальт, занятие трудоемкое – можно и не справиться. Теперь об этом ведает весь мир. Потому что крайний защитник выстрелил на турнире в России.

В игре с Россией в групповом этапе Лаксальт был столь резв, что Игорь Смольников забыл о наличии у него желтой карточки. Иначе фол на боковой линии, откуда прямой угрозы воротам нет, объяснить невозможно. Тем более в первом тайме.

В матче 1/8 финала с Португалией Лаксальт наглухо закрыл свою бровку. Не помог коллективу Фернанду Сантуша даже выход на замену индивидуально сильного Рикардо Куарежмы. Крайний полузащитник вышел на поле и ничего не дал своей команде! Куда бы он ни ускорялся, футболист «Дженоа» блокировал его прорывы.

Наконец, четвертьфинал с Францией. Лаксальт вновь играл. А в его зоне творил Килиан Мбаппе. Уже забивший на турнире три мяча! И просто очень яркий дриблер. Но на поле его видно не было. Как и Куарежмы. Но где нынче Рикардо, а где футболист «ПСЖ»?! На разных планетах! Диего это не смутило – оппонента он выключил.

Ни на какой дубль в четвертьфинале Мбаппе не претендовал. За игру он нанес всего один удар по воротам. Передачами тоже не блеснул – только одна ключевая. Если нападающий обходил Лаксальта, то защитник ускорялся и догонял его. За игру Лаксальт восемь раз вступал в отбор – больше всех в матче. 38% он выиграл. Цифра обманчива – его защитник проигрывал, то теснил соперника туда, где ему ловить было нечего.

Однажды наставник «МЮ» Алекс Фергюсон поставил против игрока «Милана» Андреа Пирло персонального опекуна Пак Чжи Суна. Кореец итальянца выключил. После европеец назвал оппонента неуловимым электроном! Потому что при обороне тот его нейтрализовал, не забывая при этом об атаке! Одной обороны манкунианцу было мало.

Лаксальт тоже предстал неуловимым электроном. Но персонально для Мбаппе. Потому что на ошибке француз уругвайца так ни разу и не поймал.

Жаль, что Лаксальт покидает турнир. Резвые игроки способны делать шоу не только в атаке. Но и в обороне. Поклонникам футбола в Нижнем Новгороде повезло – они это видели.