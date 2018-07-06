ПОМЕШАННЫЕ НА ФУТБОЛЕ

Основными точками притяжения для иностранных болельщиков в Казани стали улица Баумана – местный аналог московского Арбата и набережная неподалеку от казанского Кремля. Поэтому, чтобы понять расстановку сил на трибунах в день матча, достаточно приехать в центр и картина сразу же станет понятна.

И если по поводу бразильцев у меня не было никаких сомнений (их много даже в тех городах, где «селесао» не играют), то болельщики Бельгии разочаровали. В Казань их приехало чуть больше трех тысяч. Очень жаль, потому что ребята очень яркие и стильные. Чего только стоит брючный костюм, состоящий из черного и красного цветов с добавлением желтого галстука, – именно в таком обличии можно встретить большинство болельщиков команды Роберто Мартинеса.

Бразильерос в очередной раз поразили. Кажется, что более позитивных людей на свете не существует. А еще они все дико помешаны на футболе. Раньше мне доводилось об этом только слышать, теперь я в этом убедился.

Стоило моему коллеге надеть футболку «Коринтианса» на матч Бразилии против Мексики в Самаре, как он тут же начал попадать в забавные истории. Сначала мне пришлось отбивать его от пары выпивших бразильских хейтеров, которые в шутку обещали ему проблемы с законом, если он заявится в этой джерси в Бразилию, а затем к нему в медиа-центре подошел бразильский журналист и выдал кучу респектов за футболку.

Следом он узнал у него инстаграм и твиттер-аккаунты, подписался сам и устроил маленький флешмоб, попросив свою аудиторию фолловить российского журналиста, который носит правильные джерси. Мой коллега был в шоке, а его телефон весь вечер сходил с ума, ежеминутно кидаясь уведомлениями о новых подписчиках из Бразилии.

Стоит ли говорить, что на улице Баумана в день матча с Бельгией бразильские фанаты были самыми популярными. Они пели песни, фотографировались со всеми желающими, безо всякой боязни пили пиво на казанской жаре и вдохновлялись русским народным творчеством возле сцены, на которой артисты, в свою очередь, танцевали и пели песни.

«ДАЙ КУБОК НА УДАЧУ ПОДЕРЖУ»

- Если бы не Неймар, я бы за них болел, - сказал проходящий мимо парень в вашингтонской джерси Овечкина своему приятелю.

- А что с Неймаром не так, парни? – уточнил я.

- А то, что он п#####с и симулянт, - спорить дальше не было смысла.

К слову, сами бразильцы максимально иронично относятся к поведению своего лучшего игрока. И даже устраивали пранки на эту тему накануне матча с Бельгией. По той же улице Баумана ходил парень в футболке сборной Бразилии с 10-м номером, случайно задевал прохожих, после чего падал, корчился, катался по асфальту, держась за колено, а потом откуда-то выбегал его друг в форме судьи, надсадно дул в свисток и показывал всем желтые карточки. Выглядело очень смешно.

- Дай кубок на удачу подержу! – с этими словами к бразильским фанам подлетел парень, обмотанный в российский флаг. Ребята в желтых футболках отнеслись с пониманием, вручили россиянину муляж кубка мира и принялись вместе с ним скандировать «Россия-Россия!». Нереальный позитив. Кажется, бразильцам вообще все равно с кем зажигать. Все закончилось совместной фотографией и радостными братанием, которого сопровождалось брызгами пивной пены, летевшей во все стороны из стаканов.

Найти бельгийцев в желтом море на Баумана было практически невозможно. Даже на мои истошные вопли «Belgium-Belgium» никто не отзывался. Ловить на живца не получалось. Болельщики команды Мартинеса оккупировали бар с бельгийским названием возле метро «Площадь Тукая» и тихо попивали пиво, спрятавшись под зонтами.

МЕССИ И БРАЗИЛИЯ, ЧАО!

- O Messi, chao, Messi, chao, Messi, chao-chao-chao, - бразильские чанты не смолкали возле трибун «Казань-Арены» ни на секунду. Болельщики «селесао» веселились как могли. Их совершенно не напрягало то, что через пару часов их команде предстоит сыграть с мощной Бельгией, которая на этом турнире лучше всех контратакует и имеет в своем составе убойное трио Азар-Лукаку-Де Брюйне. Все они действуют на разных позициях, но являются ключевыми исполнителями в системе Мартинеса.

- Кто сегодня победит?

- Бразииииииил!

- Кто возьмет Кубок мира?

- Бразииил-оле-оле-оле-оле! Эспасибо!

Разговаривать серьезно с болельщиками сборной Бразилии просто невозможно. Их не парит, на каком языке ты задаешь вопросы, ответ всегда услышишь на португальском. Все это будет сопровождаться бурной жестикуляцией, улыбками, смехом и обнимашками. За день я был три раза облит пивом болельщиками «селесао», но так и не смог ни на кого обидеться.

В этой карнавальной атмосфере напрочь испарялось желание работать и думать о предстоящей игре. Хотелось завалиться на трибуну вместе с термоядерным маскотом сборной Бразилии Канариньо и распевать песни во славу «пентакампеонов». И плевать, что слов не знаешь. В эту желто-синюю тусовку сможет влиться любой.

Но все это настроение разбилось о монументальную и вместе с тем гениальную сборную Бельгии. Мартинес перекрыл бразильские фланги, отрядив инсайдов на помощь крайним защитникам и вновь воспользовался свободными зонами, которые предоставил соперник, а также проблемами в центре поля, где Фернандиньо провалил вообще все.

Команда Тите растранжирила кучу моментов в стартовые минуты, а потом по классике пропустила дурацкий автогол и кучу контратак, которые раз за разом возглавляли Лукаку, Де Брюйне и Азар. Сборная, которая должна была выигрывать этот чемпионат мира, едет домой. И что самое обидное, ее болельщики тоже.