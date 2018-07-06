ДО ИГРЫ

В плей-офф чемпионата мира всегда найдется матч с претензией на статус досрочного – или скрытого – финала. Битва Бразилии и Бельгии под это определение подходила идеально: несомненный фаворит против «теневого», которому еще на прошлом ЧМ, а потом и на ЕВРО-2016, прочили награды и даже трофей. Оба раза, правда, бельгийцы спотыкались в четвертьфинале. Оттого, наверное, накануне игры Роберто Мартинес предпочитал не хвалиться своей командой, а расточать комплименты сопернику: «Бразильцы знают, как надо выигрывать чемпионаты мира, потому что до них другим бразильцам уже не раз это удавалось». Подчеркивая, впрочем, что сборная Бельгии намерена выйти на поле «с высоко поднятой головой, получить удовольствие от игры, раскрыть весь свой потенциал – тогда проявятся и наши таланты».

Его коллега Тите чувствовал себя увереннее: «Мы – Бразилия, от нас всегда ждут многого». И заранее проинформировал, что на левый фланг вернется Марселу, замененный из-за травмы в дебюте встречи с сербами и пропустивший игру с Мексикой. А вот левый защитник Данило вылечиться не успел, и на этой позиции – против Азара! – снова должен был выступить неубедительный Фагнер.

Мартинес тоже внес коррективы в состав. Феллаини и Шадли, перевернувшие матч с Японией, выйдя на замену, теперь играли с первых минут. Это позволило наконец-то перевести Де Брейне в атаку – на место Мертенса, которого испанский тренер Бельгии приберег в резерве.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Слабым звеном оказался, однако, не Фагнер, а его напарник на краю Виллиан, который постоянно делал что-нибудь не так: пасовал чужому, упускал мяч в аут, проигрывал борьбу. Не лучше выглядел и Фернандиньо, заменивший дисквалифицированного за два горчичника Каземиро. Пребывая в запасе, он, видимо, потерял тонус, из-за чего совершенно не попадал в игровой ритм. Именно от его плеча мяч залетел в сетку после углового, а в той контратаке бельгийцев, что удвоила счет, Лукаку обошел его в середине поля, даже не заметив. А когда у самого Фернандиньо возник голевой шанс – прямо напротив ворот, – тот запутался в собственных ногах.

Бельгия образцово-показательно подавала корнеры с левого угла, и Компани, повинный в автоголе, мог забить и сам, причем пяткой. Ну и, само собой разумеется, великолепно выбегала в контратаку. Не хватало бельгийцам, может быть, наглости – за шаг-два до штрафной они приостанавливались, мешкали с продолжением, и бразильцы успевали вернуться в оборону и перекрыть пути к воротам. Иначе счет к перерыву мог дорасти и до крупного.

Бразилия, как ей и положено, атаковала намного чаще и острее, причем не раз – из площади ворот, но им постоянно не хватало четкого последнего касания. Тиаго Силва, замыкая подачу с угла поля, бил коленом – штанга. Фирменный удар Коутинью полетел на удобной для вратаря высоте и не точно в угол. Несколько раз прорывался Неймар, но пробить ему не давали, а острые прострелы застревали в частоколе ног. Ну и дьявольски играл Куртуа – вытягиваясь бамбуковой удочкой, доставал мячи из-под штанг, ловко реагировал на любые отскоки и прочие неприятные для вратаря бяки, а однажды выловил из девятки коварный рикошет от Алдервейрелда.

ВТОРОЙ ТАЙМ

В перерыве Тите пошел ва-банк, сняв незадачливого Виллиана в пользу второго форварда. Бразилия с этого момента прописалась в бельгийской штрафной, и Куртуа пришлось трудиться вдвое больше, чем прежде. И опять пятикратным не хватало какой-то малости: сантиметра, чтобы дотянуться до мяча, миллиметра, чтобы точнее попасть по воротам. Несколько раз бразильцы оказывались на траве с криками, на которые большинство судей в мире машинально реагирует вытянутой рукой в сторону 11-метровой отметки. Но Мажича, дослужившегося недавно до финал Лиги чемпионов, на мякине не проведешь: он даже на содействие VAR согласился всего лишь однажды – и ни разу повтор не опроверг его правоту.

Лишь третья замена Тите повлияла на результат. Аугусто сразу после выхода незаметно прокрался к воротам Куртуа и, единственный в этот вечер из всей бразильской команды, идеально в них попал. До последних секунд Бразилия не теряла надежд проделать это еще раз. Фирмино после паса Неймара из убойной позиции пробил чуть выше девятки. Потом куда-то в сторону из еще более выгодного положения запустил мяч Коутиньо. А на предпоследней компенсированной минуте Куртуа совершил, пожалуй, «чемпионат-сэйв», достав из-под крестовины прицельный удар Неймара. Потом еше была сутолока после углового, но уже не столь опасная.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Гол Де Брейне, после которого Бельгия задышала свободно и в дальнейшем грамотно и стойко играла по счету. Ну и супер-спасение Куртуа, избавившее «красных дьяволов» от овертайма, в котором они, скорей всего, уже не выдержали бы бразильского давления.

БРАЗИЛИЯ – БЕЛЬГИЯ – 1:2 (0:2)

Голы: Фернандиньо (автогол), 13 – 0:1. Де Брейне (Лукаку), 31 – 0:2. Ренато Аугусто (Филиппе Коутиньо), 76 – 1:2.

Бразилия: Алисон – Фагнер, Тиаго Силва, Миранда, Марсело – Паулиньо (Ренато Аугусто, 73), Фернандиньо – Виллиан (Роберто Фирмино, 46), Филиппе Коутиньо, Неймар – Габриэл Жезус (Дуглас Коста, 58). Тренер Тите.

Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Компани, Вертонген – Менье, Феллаини, Витсель, Шадли (Вермален, 83) – Де Брейне, Лукаку (Тилеманс, 87), Э. Азар. Тренер Мартинес.

Предупреждения: Алдервейрелд, 47. Менье, 71. Фернандиньо, 85. Фагнер, 90.

Судьи: Мажич, Ристич, Джурджевич (все – Сербия), Марруфо (США).

6 июля. 21.00. Казань. +20, облачно. «Казань Арена». 42 873 зрителя (вмещает 42 873).

Статистика: удары 26-8, в створ 9-3, штанги 1-0, угловые 8-4, офсайды 1-0, фолы 14-16, владение мячом (в %) 57-43.