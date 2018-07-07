После поражений Уругвая и Бразилии в чемпионской гонке осталось шесть европейских сборных, и больше никого(причем из них только Франция отметилась в четверке лучших на Евро двухлетней давности). Когда подобное последний раз случалось? Если навскидку, по памяти – в 1966-м…

Причем среди этих шести – ни одного многократного чемпиона мира. Только однократные: Англия с Францией. Зато здесь Россия.

Одним словом, перед нами чемпионат-прецедент. Крепнет ощущение, что футбольный мир, нагрянув к нам в гости, медленно, но верно сходит с ума. Точнее сказать, переселяется из десятилетиями обжитого контекста проверенных ценностей в неизвестность. И теперь, даже если главный планетарный матч четырехлетия получит название Бельгия – Швеция, то мировая футбольная общественность, закаленная усушкой, утруской и перетряской ценностей, уже вряд ли удивится.

По-видимому, очерчивая перед стартом вполне традиционный круг соискателей титула, она, общественность, опрометчиво упустила из виду то обстоятельство, что главный турнир планеты на целый месяц прописался в стране, которая реализовала на практике самый радикальный из исторических призывов: «Весь мир… разрушим до основанья. А затем…».

В общем, на этот день и час все, что можно, разрушено. И чемпионат вступает в фазу «а затем…».

У меня нет объяснения тому, что стряслось в четвертьфинале с Бразилией. Все понимаю про Уругвай, но про Бразилию отказываюсь понимать. Пентакампеоны играли с Бельгией так, будто каждому их игроку наложили на глаза повязку. Их фирменная аристократичная аритмия с первых минут была подменена страшной суетой. Мы, дескать, гоним мячик побыстрей куда попало, мы выдаем вам на-гора наш план финтов по валу…

Можно было попытаться войти в положение бразильцев: наверное, решили взять тяжеловесных бельгийцев, резко повысив темп своей игры. Можно было, когда б не случилось на предыдущей стадии встречи этих же самых бельгийцев с японцами. Ведь с посланцами Страны восходящего солнца эта бразильская команда была схожа по фактуре: такая же негабаритная, легонькая. Но, мать честная, насколько же умнее выстроили игру против Бельгии сыны Азии, не идущие даже в близкое сравнение с бразильцами по технической оснащенности! Они-то находили коридоры к бельгийским воротам чуть не в каждой второй своей атаке - а бразильцы раз за разом утыкались в соперников, финтили почем зря в тесноте, отдавали бессмысленные «слепые» передачи, теряли мяч, нарывались на контратаки… Гол в свои ворота сразу поставил диагноз, который всем дальнейшим ходом игры только подтверждался.

И впечатление осталось уж совсем нереальное: бразильцы, выходит дело, проиграли не только бельгийцам в конкретном матче, но и японцам – кому-кому?! – в визуальном сравнении тактик…

Единственное здравое объяснение: Бразилии необходим другой вожак, Неймар не годится. Ибо Неймар слишком импульсивен, слишком трюкач ради трюка, словом - слишком разболтан. И в матчах с крепкими соперниками, похоже, ведет команду не в том направлении.

Происшедшее с Уругваем куда понятнее. Эта команда просто не в состоянии выиграть чемпионат мира при действующем формате его проведения. Слишком продолжителен и затратен теперь путь к вершине – по сравнению с давними золотыми временами Уругвая. И уникальная способность футболистов этой маленькой страны мобилизовать силу духа и силу мускулов – при обязательном вдохновении пары форвардов Суарес – Кавани – работает только один-два матча. И приносит только частные успехи.

Кому как, а мне без южноамериканцев становится грустно. Что бы чемпионат ни выкинул дальше в жанре «Поля чудес». Какую-то неправильную панораму мы по-хозяйски развернули…