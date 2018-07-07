В четвертьфинале чемпионата мира по футболу сборная России сыграет с командой Хорватии.

Встреча пройдет на поле стадиона «Фишт» в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Чемпионат мира завершится 15 июля, матчи проходят на 12 стадионах в 11 городах страны.