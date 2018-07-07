Как завершится матч 1/4 финала ЧМ Россия – Хорватия?
- Победа России в один мяч в основное время
- 6048 (32.5%)
- Победа России в два мяча в основное время
- 1479 (8.0%)
- Победа России с разгромом в основное время
- 510 (2.7%)
- Победа России в дополнительное время
- 1334 (7.2%)
- Победа России по пенальти
- 1453 (7.8%)
- Победа Хорватии в один мяч в основное время
- 2974 (16.0%)
- Победа Хорватии в два мяча в основное время
- 3025 (16.3%)
- Победа Хорватии с разгромом в основное время
- 1298 (7.0%)
- Победа Хорватии в дополнительное время
- 266 (1.4%)
- Победа Хорватии по пенальти
- 210 (1.1%)
- Всего голосов:
- 18597