Встреча пройдет на поле стадиона «Фишт» в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Чемпионат мира завершится 15 июля, матчи проходят на 12 стадионах в 11 городах страны.

Как завершится матч 1/4 финала ЧМ Россия – Хорватия?
даты проведения: 02.07.2018 г. – 07.07.2018 г. Обсудить
Победа России в один мяч в основное время
6048 (32.5%)
Победа России в два мяча в основное время
1479 (8.0%)
Победа России с разгромом в основное время
510 (2.7%)
Победа России в дополнительное время
1334 (7.2%)
Победа России по пенальти
1453 (7.8%)
Победа Хорватии в один мяч в основное время
2974 (16.0%)
Победа Хорватии в два мяча в основное время
3025 (16.3%)
Победа Хорватии с разгромом в основное время
1298 (7.0%)
Победа Хорватии в дополнительное время
266 (1.4%)
Победа Хорватии по пенальти
210 (1.1%)
Всего голосов:
18597
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