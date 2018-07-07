14:06

Сегодня это типичный Сочи

14:00

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заверил, что в команде нет эйфории перед четвертьфиналом чемпионата мира.

Завтра, 7 июля, сборная России сыграет в ¼ финала чемпионата мира с командой Хорватии.

«Надеюсь, все важные игры у нас впереди. Есть вопрос, есть ответ. Краткость сестра таланта, как у нас говорят. Класс и уровень Хорватии и Испании одинаковый, но играют они по-разному. На теории нам нужно еще обговорить какие-то вещи. Завтра будем во все оружии. Я не смотрю телевизор и газеты, надеюсь, игроки тоже. Мы смотрим дальше. Эйфории у нас не должно быть, турнир продолжается. Нужно настраиваться на игру, так как все игры идут на выбывание, ответных игр нет».

13:29

Мы готовы: 8 обложек «Советского спорта» на случай победы любого из четвертьфиналистов

За неделю с лишник до финала чемпионата мира наш арт-директор подготовился ко всему и сделал 8 разных обложек. Кто бы ни выиграл теперь чемпионат мира, мы уже готовы.

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13:11

Президент РФ Владимир Путин оценил важность проведения чемпионата мира по футболу в России.

«Есть еще одна составляющая этого первенства, как и любого первенства мира по футболу: это невероятный положительный импульс в развитие спорта вообще и футбола в частности. В нашей стране, как вы видите, любят футбол. Мы приложили много усилий и вложили немало средств в строительство инфраструктуры для развития футбола. Я уверен, что в свое время выбор России как страны, которая организует этот чемпионат мира, был очень правильным, мы за это очень благодарны руководству ФИФА, всем, кто голосовал за нашу страну. Для нас это не просто развитие футбола, для нас это развитие массовых видов спорта».

13:00

Сегодня пройдут заключительны четвертьфинальные матчи чемпионата мира.

17:00. Швеция - Англия

21:00. Россия - Хорватия