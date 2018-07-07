Щедрая акция «Аэрофлота» – пятирублевые билеты в города, где проходят матчи чемпионата мира по футболу, для некоторых болельщиков обернулась триллером.

Друзья из Калининграда Григорий, Влад и Алексей собирались в Сочи, еще когда Россия и не мечтала о четвертьфинале. Парни просчитали, что скорее всего там в четвертьфинале будут играть Испания и Аргентина, достали на этот суперматч билеты и стали думать – как добраться. На самолете выходило дорого, поэтому решили воспользоваться фрирайд-поездами.

Удалось забронировать места в вагоне люкс, потому что делали все заранее.

И тут – нежданная радость. Аэрофлот устраивает аттракцион невиданной щедрости – распродает билеты для болельщиков по пять рублей. Ребятам и здесь повезло – им хватило! На радостях они сдали свои люксовые билеты на поезд и за день до матча с утра пораньше уехали в аэропорт.

Кто бы мог подумать, что в этот день в Сочи они так и не улетят.

И ведь приехали в аэропорт заранее – боялись пробок, поэтому выехали в Шереметьево с большим запасом. Что произошло дальше – рассказывают они сами:

– Приехали – прошли регистрацию. Пошли к выходам, времени было еще много. Сели – ждем. И вдруг слышим объявление: «Рейс «Аэрофлота» Москва – Сочи задерживается на 30 минут». Ок, сидим дальше. Готовимся к поездке. Морально. И вдруг нам звонят, но не от выхода, а со стойки регистрации: «Вы куда пропали? Посадка на ваш рейс закончена». Мы бросились к калитке – и правда, она уже закрыта. Мы не одни такие были, нас семь человек. Объясняем, мол, так и так. Сотрудники морду кирпичом – ничего не знаем. Мы бросились к управляющему. И там морда кирпичом. Самое важное – всегда ведь, если компания видит, что люди зарегистрировались, но к выходу не подошли, по громкой связи их несколько раз приглашают к калитке. Спрашиваем:«Почему нас не позвали? Мы сидели в 15 метрах!»Нам сказали: «За бесплатно вас еще и к калитке подзывать? У дареного крота глаза не разглядывают!»

– Когда поняли, что «Аэрофлотом» уже не улетите, что предприняли?

– Мы вспомнили про поезд, на который сдали свои билеты люкс, он отходил в 11 утра с Казанского вокзала. Это был последний поезд, на котором можно было успеть на матч. Мы схватили такси, там парень из Донецка, респект ему и уважуха – гнал, как мог. Но нас остановили сотрудники ГИБДД – из-за тонировки. Видели бы вы как мы отдирали эту тонировку! Отодрали – нас отпустили. И вот мы здесь. Слава богу – на игру теперь успеваем!