Самара попрощалась с чемпионатом мира. Она заслуживала более яркой вывески.

«ГЕРМАНИЯ, ДО СВИДАНИЯ!»

Матч Швеция – Англия сразу назвали самым слабым четвертьфиналом в сетке. Все, кто это говорил, отталкивались от того, что команды показывали на поле. Действительно, футбол этих сборных вряд ли можно назвать зрелищным, но самое главное – результат, которого они достигли. Англичане впервые в истории чемпионатов мира выиграли серию пенальти, а шведы стали просто могильщиками фаворитов. В отборе они обошли Голландию, в стыковых матчах отцепили Италию и вышли с первого места из группы, в которой были Германия и Мексика.

Но эти расклады интересует только гиков. Изначального интереса вывеска Швеция – Англия не вызывала, а некоторые британские корреспонденты прогнозировали минимум 10 тысяч свободных мест на «Самара-Арене».

Впрочем, они судили, исходя из того, что большая часть английских болельщиков проигнорировала чемпионат мира в России. Команду Гарета Саутгейта на матчах поддерживает от силы 5-7 тысяч. Многие просто побоялись ехать, помня о событиях, которые произошли в Марселе два года назад.

Так и получалось, что в майках с тремя львами возле самарского стадиона ходили россияне. Их любовь к английской премьер-лиге экстраполировалась на сборную Саутгейта.

- Почему я болею за Англию? У них сильный чемпионат, там много крутых игроков. Я болею за «Манчестер Юнайтед» уже давно, а российский футбол смотреть не могу. На этот матч попал совершенно случайно. Просто подал заявку, ФИФА удовлетворила, а потом так получилось, что сюда приехала Англия. Что говорить, я счастлив. Сегодня должны выходить в полуфинал, - рассказал один из болельщиков, приехавший из Москвы.

Истинные британцы шли на стадион маленькими компаниями по 2-4 человека и практически растворились в мощном шествии шведских фанатов. Как болельщики команды Янне Андерссона умеют поддерживать своих мы уже видели в Нижнем Новгороде, где они так же устроили красочный проход.

Сегодня их было не так много, но пели, тем не менее, бодро и мощно. Шли по традиции с флагами, баннерами, крутыми шапками, а во главе процессии почему-то несли спиленную елку.

Мощный проход шведов перед матчем с Англией. pic.twitter.com/yF24jvntQy — Sergey Podgornov (@SPodgornov) 7 июля 2018 г.

Пели, к слову, не только во славу своей команды, но и передали привет Германии, которую обошли в группе.

Шведы передают привет немцам, которых они обошли в группе. pic.twitter.com/gssEIl3ITy — Sergey Podgornov (@SPodgornov) 7 июля 2018 г.

«РОССИЯ-РОССИЯ!»

- О, у шведов Крафт играет, буду за них болеть!

- Ну Крафт и чего дальше?

- Ты че, крафт – это тема!

Вот так пивные предпочтения помогали нашим болельщикам выбирать команду, за которую они будут болеть на трибунах «Самара-Арены». Прогноз британских СМИ не оправдался. На стадионе действительно были свободные места, но ни о каких 10 тысячах пустых кресел речи не шло. Матч посетил 39 991 зритель.

А вот то, что россиян на матче больше, чем шведов и англичан вместе взятых, стало понятно уже на 10-й минуте, когда стройное пение британских фанов заглушил громогласный заряд «Россия-Россия!» Он был неизменным атрибутом почти всех матчей этого чемпионата мира, но я еще ни разу не слышал, чтобы он звучал настолько мощно.

Игра, тем временем, оправдывала ожидания. Скупой футбол англичан с диагоналями от Джордана Хендерсона, сменой флангов, ошибками в передачах и обороняющиеся в две линии шведы. Последним катастрофически не хватало мастерства, чтобы просто развернуть атаку на другой фланг под прессингом, первые, такое впечатление, не горели желание своим мастерством пользоваться.

Рахим Стерлинг бездумно сайгачил на линии офсайда в ожидании проникающих передач, порол моменты и ошибался даже в простейших передачах. Деле Алли и Джесси Лингард пытались что-то сообразить на двоих в районе чужой штрафной, но плотная оборона шведов тщательно фильтровала попытки проникающих передач во владения Робина Ольсена.

В таких условиях гол со стандарта был предельно логичным. Харри Магуайр на протяжении всего турнира очень опасно подключался на подачи угловых. Сегодня он наконец-то забил. Ольсенв этом эпизоде сыграл очень странно – на повторе сложилось впечатление, что он мог доставать этот мяч.

После того как счет был открыт, шведы не стали раскрываться, а продолжили искать возможности для контратак. Вперед команда Андерссона шла тремя-четырьмя игроками, в числе которых были Эмиль Форсберг, Ола Тойвонен, Виктор Классон и Маркус Берг. При этом полузащитник «Краснодара» сгенерировал больше всего атакующих идей в составе свой команды по ходу первого тайма.

Но все упиралось в исполнение. Шведы упустили убойный момент, чтобы сравнять счет в начале второго игрового отрезка, а потом получили голешник от Деле Алли.

Жаль, что последний матч в Самаре получился таким скучным. Здесь было очень круто на протяжении всего чемпионата мира, поэтому город заслуживал мощный финальный аккорд, который, например, вчера дали в Казани Бразилия с Бельгией.