ДО МАТЧА

Интерес к матчу подогрели две легенды своих сборных.

Перед игрой экс-нападающий Швеции Златан Ибрагимович и бывший хавбек Англии Дэвид Бекхэм договорились в соцсети о споре на предмет победителя противостояния.

«Дэвид! Если победит Англия, я оплачу тебе ужин в любом ресторане мира! Если же выиграет Швеция, ты купишь мне все, что я захочу, в магазине IKEA», - инициатором выступил Златан.

Бекхэм отмалчиваться не стал, как никогда не делал этого на поле. Он ввернул в спор свою идею: «Если Швеция победит я свожу тебя в магазин IKEA и куплю тебе все для твоего дома в Лос-Анджелесе. Но! Если выиграет Англия, я хочу, чтобы ты пришел на «Уэмбли» на ее матч в футболке моей страны, а в перерыве насладился рыбой и картошкой фри!»

Бекхэм и Ибрагимович хорошо знакомы. Вместе они выступали за «ПСЖ». Во второй половине сезона-2012/13. Англичанин тогда в лиге 1 отметился лишь двумя голевыми передачами. Одну из них воплотил в гол швед.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Если бы Ибрагимович и Бекхэм смотрели матч в одной компании, то точно нашли бы время обсудить свое совместное выступление во Франции – шведы и англичан в игру входили долго.

Самым опасным игроком первого тайма был Хендерсон. Шведы не парковали автобус у своих ворот, а начинали встречать соперника у средней линии поля. Опорный хавбек Англии этим воспользовался сразу дважды, забрасывая мяч передачей в касание на Стерлинга. В одном случае Стерлинг пролез под мышкой у Ларссона и выкатил мяч под удар Кейну – форвард «Тоттенхэма» не попал в ворота с дуги штрафной. В другом эпизоде ловкач из «Манчестер Сити» вышел один на один с Ульсоном, но голкипер не позволил себя обыграть, ловко отбив мяч рукой.

Гол британцы забили после углового: Магир забил после подачи Янга. Первый же корнер «Трех Львов» стал успешным! Точно такой же сюжет был в матче с Панамой. В эпизоде с голевым ударом Магира защитника держал Форсберг. Больше в первом тайме такого не было: на двух следующих стандартных положениях с автором забитого мяча действовал Аугустинссон. И оттеснял его.

Пропущенный Швецией гол удивителен – скандивы имеют прекрасные физические данные. Тренер Южной Кореи Син Тхэ Ен по ходу турнира даже признался, что переиграть команду Янне Андерссона на втором этаже будет сложно всем. Но англичан мощным соперником не испугать.

Шведы опасных моментов не создали. Если не считать удара Классона с 25 метров. Мяч прошел в нескольких метрах от перекладины.

Команды друг друга не удивили. Шведы привычно сыграли по схеме 4-4-2, а англичане задействовали свою традиционную для турнира расстановку 3-3-2-2. Ее Гарет Саутгейт выбрал, отследив выступления Англии на крупных турнирах в 90-е годы.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Во втором тайме англичане вновь забили со второго этажа. Но уже при позиционной атаке: мяч в сетку после заброса Лингарда отправил включившийся на дальнюю штангу Деле Алли. Его проворонил правый защитник Крафт. В то время как один из названных английских игроков конструирует атаки из глубины, другой открывается в передней линии наравне с Кейном и Стерлингом. В геометрии атаки не было ничего неожиданного.

После перерыва шведы могли забить сразу трижды. Но англичан выручал голкипер Джордан Пикфорд. Дважды он справился с ударами Берга. Им предшествовали фланговые атаки шведов. В одном эпизоде вратарь потащил мяч из угла после выстрела Классона. Скандинавам удалась быстрая атака.

Судьба матча решили два момента. Во-первых, вратарская игра. Если Пикфорд тащил невообразимые мячи, то Ульсен в одном эпизоде не выручил, а во втором не решился идти на выход. Во-вторых, исполнительское мастерство. Берг мог реализовать один из двух своих моментов.

Англия победила. Теперь Ибрагимович должен оплатить Бекхэму ужин в ресторану. Будет справедливо, если Дэвид позовет с собой Пикфорда. Златан беднее не станет.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Спасение Пикфорда в начале второго тайма после удара головой Берга. Если бы не вратарь, счет стал бы 1:1. Чем бы тогда все закончилось, неизвестно.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

ШВЕЦИЯ

Ульсен 5,0

Крафт 5,5

(Янссон) б/о

Линделеф 6,0

Гранквист 6,5

Аугустинссон 6,0

Ларссон 5,5

Классон 6,0

Экдаль 6,5

Форсберг 5,0

(Ульссон) 6,0

Тойвонен 6,0

(Гвидетти) 6,0

Берг 6,0

АНГЛИЯ

Пикфорд 7,5

Уокер 6,0

Стоунз 5,5

Магир 6,0

Триппьер 6,5

Хендерсон 6,5

(Дайер) б/о

Янг 6,0

Лингард 6,5

Алли 6,5

(Делф) 5,5

Стерлинг 6,0

(Рашфорд) б/о

Кейн 6,0

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Пикфорд – 7,5. Трижды спас Англию от верного гола.

Хендерсон – 7,0. Доставлял мяч в первую линию атаки. Либо создавал моменты сам, либо позволял партнерам закрепиться у чужих ворот. Чаще всего адресатом его передач был Стерлинг.

Гранквист – 6,5. Безошибочно отыграл эпизоды со своим участием. Неоднократно срывал атаки англичан.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Андерссон – 6,0. Швеция на равных сражалась с Англией. Все решили индивидуальные ошибки и исполнительское мастерство.

Саутгейт – 6,0. Англия сыграла в свой привычный для ЧМ-2018 футбол. Его оказалось достаточно для победы.

РЕЙТИНГ МАТЧА

6,0

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Магир =

Привычно пришел на подачу стандарта и отправил мяч в ворота.

Алли =

Замкнул подачу Лингарда.