СБОРНАЯ АНГЛИИ

ДЖОРДАН ПИКФОРД: ИДЕМ ОТ ИГРЫ К ИГРЕ

- Игра против Швеции была очень тяжелой и показала силу нашего духа. Шведы провели очень хороший турнир, выбили в предыдущем раунде Швейцарию, продемонстрировали качественный футбол. Но мы сегодня показали все, на что способны, и теперь наша задача – проявить себя с лучшей стороны в следующей игре. Я очень доволен, что сегодня мне удалось сыграть на ноль.

- Эту игру нельзя сравнивать с матчем против Колумбии. У Колумбии очень острые нападающие, но в конечном счете, моя задача – делать все, чтобы оставлять команду в игре, выручать в сложных моментах, стараться всегда занимать правильную позицию, чтобы иметь шанс совершить сейв.

- Самое главное в эпизоде с ударом Берга было занять правильную позицию, это вообще ключевое умение для вратаря. Если ты стоишь в правильном месте, то спасти свою команду гораздо проще. Это работа вратаря, в важнейшие моменты занимать правильную позицию. Этому мы учимся на тренировках шесть дней в неделю, и это помогло мне в ситуации с ударом Берга.

- Швеция играет в отличном от других команд стиле, они стремятся доставлять мяч в штрафную площадку, но мы были готовы к этому. Наша защита сыграла сегодня великолепно. Я очень благодарен нашим защитникам за то, что помогали мне на протяжении всего матча.

- Я спокойно отношусь к своим достижениям. Да, сегодня мне удалось сыграть на ноль, но гораздо важнее, что команда прошла дальше. На каждую игру я настраиваюсь максимально серьезно, но не давлю сам на себя. Просто выхожу на поле и пытаюсь показать себя с максимально лучшей стороны.

- У нас замечательный коллектив, в котором собраны молодые талантливые игроки, у нас прекрасный тренерский штаб, и с каждой победой мы становимся сильнее.Мы не думаем о чемпионстве, стараемся двигаться шаг за шагом, от игры к игре. Для начала мы ставили задачу просто выйти из группы, потом были матчи с Колумбией и Швецией, где мы также ставили задачу побеждать. Мы много общаемся внутри команды на тему того, как улучшить игру, и объединены общей целью.

- Пластырь на пальце? Ничего страшного со мной не произошло, можно сказать, что все в порядке. Когда праздновал победу с ребятами, просто неудачно ударился, но все будет хорошо.

ГАРРИ КЕЙН: МЫ ХОТИМ ТВОРИТЬ СВОЮ ИСТОРИЮ И ВЫЙТИ В ФИНАЛ

- Это была тяжелая игра, но я не могу сказать, что мы чувствуем усталость. Мы предельно заряжены и мотивированы, стремились показать хорошую игру в защите, и нам это удалось. Нам осталось провести одну игру, чтобы попасть в самый главный матч в карьере каждого футболиста.

- Поддержка болельщиков была просто фантастической. Они эмоционально заряжали команду в течение всего матча. Я горжусь тем, что нам удалось порадовать болельщиков и выиграть этот матч.

- Нас вдохновляет победа сборной Англии на турнире 1966 года. С тех пор у Англии не было таких выдающихся результатов на крупных турнирах. Нам предстоит важный матч в полуфинале. Кто бы ни стал нашим соперником - Россия или Хорватия, мы будем уверены в своих силах. Я смотрю на своих партнеров и вижу в их глазах спокойствие и уверенность. С нетерпением жду следующего испытания.

- Мы много говорили о том, что нужно быть единым целым, и тренер сыграл большую роль в становлении коллектива. Мы получаем удовольствие от этого турнира и пока не хотим ехать домой. Хотелось бы продлить наше пребывание здесь до конца. Приятно также, что наши семьи приехали сюда, и можно увидеться с родными после игр.

- Здорово, что сегодня мы сыграли хладнокровно. Конечно, Пикфорд совершил несколько впечатляющих сейвов. Мы - не та сборная, которую вы раньше знали, мы хотим творить свою собственную историю и дойти до финала. И что бы ни случилось дальше, мы можем посмотреть друг другу в глаза и сказать, что мы гордимся собой.​

СБОРНАЯ ШВЕЦИИ

ЭМИЛЬ ФОРСБЕРГ: ИСХОД ТУРНИРА ДЛЯ НАС ПОЗИТИВНЫЙ

- Это был сложный матч, но мы были к этому готовы. Мы хорошо провели игру, пытались делать в каждом эпизоде все, что могли, и контролировать мяч максимально хорошо. К сожалению, у нас было много потерь. После первого пропущенного гола мы потеряли энергию, он нас шокировал.

- Итоги турнира? Безусловно, исход позитивный. В нас никто не верил изначально. Мы превзошли многие большие команды, вышли в 1/4 финала и вылетели, проиграв очень сильной сборной Англии. Мы гордимся проделанной работой. Безусловно, нам очень грустно, что мы покидаем турнир, но жизнь продолжается.

ВИКТОР КЛАССОН: НАДЕЮСЬ ПОБЕДИТЬ В САМАРЕ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ

- Когда мы только приехали в Россию, для меня было преимуществом, что я знал, как тут что устроено. Но на поле это ничего не значит. Когда играю, не чувствую, в России я играю или где-то еще. Может быть, вне стадиона мой опыт игры в этой стране является преимуществом, но не в игре.

- Чувствуется ли разница между матчами чемпионата мира и РФПЛ? То, что мы выступаем на ЧМ – это важно. Россия проделала великолепную работу перед этим турниром. Всё очень быстро, и всё благодаря вашей стране. Приехав в Самару в следующий раз, уже в рамках РФПЛ, надеюсь, моя команда победит.