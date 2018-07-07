Он уже давно должен был стать лидером сборной России. Он мог бы играть в мадридском «Реале» на позиции Криштиану Роналду. Он обязан был бы сейчас зарабатывать десятки миллионов евро в год. Все это было бы возможно, если бы игрока не преследовала эпидемия травм. А еще он вырос в Мадриде и по-испански говорит намного лучше, чем по-русски.

Все уже давно поняли, что речь идет о лучшем бомбардире сборной России на чемпионате мира – о Денисе Черышеве, который стал первым российским футболистом, забившем гол в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.

Мадридиста!

Денис родился в Нижнем Новгороде, но очень скоро, уехал в Испанию, куда пригласили играть его отца – Дмитрия Черышева. Черышев-старший завершил карьеру там же – на Пиренейском полуострове. Вскоре Дмитрий нашел работу тренера – в детской футбольной школе величайшего клуба на планете – мадридского «Реала».

Вполне естественно, что и Денис Дмитриевич начал заниматься футболом именно в Мадриде. Можно подумать, что Черышева туда взяли по блату, как это обычно бывает в России. Однако В 2010 году Дмитрий Черышев закончил воспитывать сменщиков для Роналду и Ко, а Денис остался в системе «сливочных» и продолжил прогрессировать.

Талантливый российский футболист выделялся в мадридской «Кастилье» - молодежной команде «Реала» - последней ступенью перед величием.

И вот, в 2012 году сам Жозе Моуриньо, на тот момент лучший тренер планеты, берет молодого россиянина на сборы с основной командой, где тот работает бок о бок с лучшим футболистом планеты, Криштиану Роналду. В том же году он проводит за дубль «Реала» 34 матча, забивает 11 голов и раздает 8 результативных передач.

Единственная причина, по которой он не играет в основе мадридского клуба – соперник по его позиции – тот самый Криштиану Роналду. Клуб принимает решение отдать Черышева в аренду – не в какой-нибудь затрапезный «Спортинг» из Хихона или «Хетафе». Дениса берет «Севилья». И тут начинается…

Хрустальный русский

Первую серьезную травму Черышев получает 25 сентября 2013 года в своем дебютном матче в испанской Примере – на 17-й минуте игры с «Райо Вальекано». Травма оказывается настолько серьезной, что лечиться от нее Денису приходится четыре месяца. В остальное время – набирать форму и безуспешно бороться за место в уже сформированном на сезон составе.

После этого он переходит на правах аренды в «Вильярреал», где за несколько матчей он становится настоящей звездой, а ценник на него вырастает до 10 млн евро. «Желтая подлодка» хочет выкупить россиянина, но «Реал» отвечает на все предложения отказом – такая «корова» нужна самому.

Но травмы продолжают преследовать Дениса. Всего с 2013 по 2017 год он пропустит более 700 дней из-за травм – будет лечиться два года из четырех. Как тут заиграть?

Несмотря на постоянные травмы, «Вильярреал» все же покупает Черышева за 7 млн евро – «Реал» уже не строит никаких препятствий, а наоборот – с радостью расстается с собственным воспитанником, который оказался «хрустальным», как принято называть подверженных травмам игроков.

Лишь ко второй половине сезона 2017/18 Денис обретает кое-какую стабильность, но играет уже не так результативно – 4 гола и 3 передачи в 32 матчах за «Вильярреал». Несмотря на это главный тренер сборной России Станислав Черчесов все же приглашает его в сборную и дает шанс проявить себя. Черышев закрепляется в расширенном составе, но до основы ему было еще далеко.На чемпионат мира он все же едет, но в статусе резервиста.

Звездный час

О таких ситуациях не принято говорить «повезло», но вы понимаете, что мы имеем в виду… В общем, на 24-йминуте матча-открытия чемпионата мира против саудовской Аравиии травму получил Алан Дзагоев. Вместо него на поле вышел Денис Черышев. Вышел и забил два.

В матче с Египтом Черышев вновь забил, а его гол в итоге стал победным. Кто знает, как сложился бы матч с Уругваем, если бы удаление не получил Игорь Смольников. Чтобы закрыть правый фланг Черчесов выпустил на поле Марио Фернандеса, который сменил на поле Черышева. В игре с Испанией Денису дали 60 минут, а потом заменили.

И вот – первый в истории России четвертьфинал чемпионата мира. Черышев выходит в стартовом составе. А на 31-й минуте он потрясающим ударом с левой ноги закручивает мяч в угол ворот сборной Хорватии, догоняя в гонке бомбардиров Криштиану Роналду и РомелуЛукаку. «Реал» кусает локти, а мы – счастливы, что Денис наконец-то показал свой уровень всему миру. В России. На домашнем чемпионате мира…