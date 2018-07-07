Ключевой момент четвертьфинального матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии: идет сотая минута игры, хорваты подают угловой, защитник Домагой Вида выигрывает верховую борьбу у Игнашевича, бьет в дальний угол и забивает гол – Хорватия в дополнительном времени выигрывает со счетом 2:1.

После этого Домагой Вида, сорвав с себя майку бежит радоваться в сторону своей скамейке запасных. По современным правилам футбола за оголенный торс футболисту автоматически полагается желтая карточка. арбитр подходит к Виде, достает из трусов «горчичник», что-то записывает, но не поднимает карточку над головой. Вместо этого он жмет руку хорвату.

Спустя несколько минут Домагой Вида нарушает правила на правом фланге своей обороны – сшибает российского игрока с ног, срывая перспективную атаку. Судья уверенно бежит к месту происшествия, капается в кармане и показывает Виде желтую карточку.

В этот момент многие болельщики и журналисты обрадовались. По-хорошему эта желтая карточка должна была стать для Домагоя второй, что значит автоматическое удаление и преимущество у сборной России в одного человека на остаток первого дополнительного тайма и на весь второй.

Однако Вида спокойно бежит в собственную штрафную оборонять ворота. Судья не обращает на это никакого внимания. Удаления нет. Почему?!?! Ведь в этом моменте он четко показал Виде желтую карточку, а за снятую майку предупреждение должно было вступить в силу почти автоматически. Но, видимо, не вступило.

Арбитр допустил серьезную ошибку, которая возможно,и стоила России выхода в полуфинал ЧМ-2018! А потом он еще и пенальти забил в послематчевой серии…