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Соцсети живо реагировали на все происходящее во время игры.

Перед матчем

Во время матча

Отдельным трендом во время игры стала шутка комментатора матча Евгения Савина о об Александре Головине – слегка переделанная цитата из песни Ольги Бузовой «Мало половин».

Основное время игры закончилось вничью 1:1. Комментаторы предлагали запасаться «Валидолом», на что соцсети отреагировали мемами буквально сразу.

Первыми в дополнительное время удалось отличиться сборной Хорватии. Автором гола стал Домагой Вида. Многие сразу же начали хоронить россиян. Как оказалось, преждевременно. Марио Фернандес просто взорвал не только матч своим великолепным голом, но и соцсети.

Дополнительное время не выявило победителя. Игра перешла в настоящую лотерею – послематчевые пенальти. Соцсети возлагали огромные надежды на героя матча против Испании - Игоря Акинфеева.

Но, к сожалению, в серии пенальти удача улыбнулась именно Хорватии. Сборная России заканчивает турнир с высоко поднятой головой. И пользователи соцсетей совершенно справедливо благодарили российских футболистов.

Не обошлось, конечно, и без шуток над одним «неудачливым предсказателем» матчей чемпионата мира. Но это, похоже, уже классика.

Кстати, особенных слов поддержки заслужил Станислав Черчесов. От одной из своих бывших команд – «Динамо Дрезден».

Спасибо, сборная России, за старания и эмоции.

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