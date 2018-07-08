Сборная России завершила свое выступление на домашнем чемпионате мира по футболу, уступив Хорватии лишь в серии послематчевых пенальти.

Соцсети живо реагировали на все происходящее во время игры.

Перед матчем

Во время матча

Отдельным трендом во время игры стала шутка комментатора матча Евгения Савина о об Александре Головине – слегка переделанная цитата из песни Ольги Бузовой «Мало половин».

– Головин хорош, но его мало

*пауза*

– МАЛО ГОЛОВИН МАЛО МАЛО ГОЛОВИН



Я ОБОЖАЮ КОММЕНТАТОРОВ#РоссияХорватия — жøра (@dead_killjoy_) 7 июля 2018 г.

теперь сижу и пою

мало головин мало мало головин

я открываю мир и он забил#РоссияХорватия — лаваш (@dramaticpaketik) 7 июля 2018 г.

Итак, лучшие моменты этого тайма:

1) «Супер Марио»

2) гол Черышева

3) «Мало Головин, мало мало Головин... не, ну я такое, конечно не слушаю, нет...»#RUSCRO — ナスティヤ (@Arigatou_blya) 7 июля 2018 г.

У меня от этих комментаторов уже болит головин — Данила Поперечный (@Spoontamer) 7 июля 2018 г.

Основное время игры закончилось вничью 1:1. Комментаторы предлагали запасаться «Валидолом», на что соцсети отреагировали мемами буквально сразу.

#РоссияХорватия

Спонсор моей расшатанной нервной системы матч Сборной России -Сборная России и ты уже псих. — Влюблён в руки Шаста (@alexanclaflin) 7 июля 2018 г.

Всем валидола за счёт заведения — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) 7 июля 2018 г.

Первыми в дополнительное время удалось отличиться сборной Хорватии. Автором гола стал Домагой Вида. Многие сразу же начали хоронить россиян. Как оказалось, преждевременно. Марио Фернандес просто взорвал не только матч своим великолепным голом, но и соцсети.

Вот это круче всего, что было раньше. — Василий Уткин (@radioutkin) 7 июля 2018 г.

МАРИО ФЕРНАНДЕС - ЛУЧШИЙ РУССКИЙ — #ВГИК (@vgikofficial) 7 июля 2018 г.

Дополнительное время не выявило победителя. Игра перешла в настоящую лотерею – послематчевые пенальти. Соцсети возлагали огромные надежды на героя матча против Испании - Игоря Акинфеева.

Вы думали они закончили дергать ваши нервы? Они только начали. — Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) 7 июля 2018 г.

И одно только слово твердит вся страна: ИГОРЬ pic.twitter.com/qx1OZ7D6Ov — Alexey Navalny (@navalny) 7 июля 2018 г.

ИГОРЯН! ОТБИЛ! 1:1 — Телеканал Дождь (@tvrain) 7 июля 2018 г.

Мурашки по телу😱😱😱 — Константин Генич (@GenichK) 7 июля 2018 г.

Но, к сожалению, в серии пенальти удача улыбнулась именно Хорватии. Сборная России заканчивает турнир с высоко поднятой головой. И пользователи соцсетей совершенно справедливо благодарили российских футболистов.

Спасибо, пацаны!!!! — Константин Генич (@GenichK) 7 июля 2018 г.

Всё равно лучшие! — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) 7 июля 2018 г.

СПАСИБО ЭТОЙ КОМАНДЕ — Василий Уткин (@radioutkin) 7 июля 2018 г.

Мужики, спасибо. — Владимир Стогниенко (@VStognienko) 7 июля 2018 г.

Давайте признаем: сборная Россия и так прыгнула выше головы. Просто нам всем хотелось, чтобы энергии этого прыжка хватило для полёта в космос. — Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) 7 июля 2018 г.

Давайте люди вместо хейта вспомнят что Россия побывала в 1/4 Акинфеев отбил немыслимые пенальти мы обыграли ИСПАНИЮ и пробыли на ЧМ больше чем Бразилия Аргентина Португалия и Германия#РоссияХорватия — Мэл (@zara_stark) 7 июля 2018 г.

#РоссияХорватия

СБОРНАЯ РОССИИ РЫДАЕТ

ЧЕРЧЕСОВ РЫДАЕТ

Я РЫДАЮ

ТВИТТЕР РЫДАЕТ

РОССИЯ РЫДАЕТ

СТАДИОН РЫДАЕТ

ВСЕ РЫДАЮТ

НО РЕБЯТА ВСЕ РАВНО ЛУЧШИЕ — хвостик матвиенко|🐙 (@nastyaaapi) 7 июля 2018 г.

Комментатор говорит никакого трагизма. #РоссияХорватия

Я, заливаясь слезами, и наливая очередную стопку водки неспешно киваю головой и в голове пустота.

В любом случае, сборная Россия достойно представила страну на Чемпионате мира 2018. — 💚мол💚 (@fk_aleksander1) 7 июля 2018 г.

Не обошлось, конечно, и без шуток над одним «неудачливым предсказателем» матчей чемпионата мира. Но это, похоже, уже классика.

Кстати, особенных слов поддержки заслужил Станислав Черчесов. От одной из своих бывших команд – «Динамо Дрезден».

уважение, @TeamRussia! Respekt, Stani, du kannst sehr stolz auf dich und deine Mannschaft sein - ihr habt die Herzen der Menschen bei der Heim-WM gewonnen! 🙌#Tschertschessow #WM2018 pic.twitter.com/RshC7PYDx3 — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) 7 июля 2018 г.

Спасибо, сборная России, за старания и эмоции.