Футбол идет домой

Это может показаться странным, но входы на Конюшенную площадь были затруднены, когда до матча сборной России оставалось чуть больше четырех часов. И не из-за приезжих шведов и англичан, которые не попали на «Самара Арену» – в Петербурге остались какие-то десятки и тех, и других. Это петербуржцы заранее двинулись в центр города поболеть за хозяев чемпионата мира. Тем более, что вечер в городе выдался наконец-то теплым. Весь возможный дождь, который мог отпугнуть зрителей, прошел еще днем.

Правда, все, кто пришли с российскими флагами и другой атрибутике сборной России, использовали первый матч дня просто для просмотра. И чтобы заранее занять место поближе к сцене. Первые ряды даже позволили себе присесть на асфальт. В таком положении можно было легко уснуть, если вспоминать, как складывался первый тайм.

Кому точно нельзя было останавливаться – волонтерам, раздающим пятеры. Кажется, громче всего болельщики реагировали не на голы, а когда на экране пропала трансляция матча. Шведская группа распевалась в отдельные моменты, но потом совсем потерялась. После гола Магуайра проснулись англичане, которые выдали себя взлетевшими в воздух стаканами с пивом. Когда счет стал 2:0, праздник британских гостей уже не заканчивался. Там было и «Football is coming home», и «God Save the Queen» (гимн страны, а не песня Sex Pistols). Теперь эти англичане наверняка присоединятся к остальным в Москве на свой полуфинал, но могут вернуться в Петербург к матчу за третье место.

Забивака вместо Ахилла

Развлечений на оставшиеся до игры сборной России два часа было достаточно. Народ ходил за шавермой (да, ее продают в фан-зоне), пивом, другими вкусностями и проводил время на спонсорских площадках. Выступала рок-группа, которая символично завершила свою музыкальную программу композицией «Все или ничего». Только когда музыканты просили подпевать этот куплет, народ среагировал не очень активно. В отличие от главной песни лета про Станислава Черчесова. Хотя во время матча кадры с главным тренером сборной России встречали более бурно.

Не обошлось без предсказаний животного. Вообще в Петербурге за это отвечает кот Ахилл. Но в двух последних матчах он ошибся с прогнозами (не угадал с победами Нигерии над Аргентиной и Швейцарии над Швецией) и на Конюшенной площади был в качестве гостя. Перед игрой сборной России на сцену выпустили волка – как живое воплощение талисмана Забиваки. Он без вопросов спрогнозировал победу хозяев турнира.

Гулять всю ночь

Те, кто ходил смотреть прошлые матчи сборной России в фан-зону, признавались: такого скопления народа раньше не было. Хотя это точно не первая история, когда из-за переполнения Конюшенную площадь приходилось закрывать, а поток, не попавший внутрь, отправляли болеть на Васильевский остров и к спорткомплексу «Юбилейный», где были дополнительные площадки.

В фан-зоне старались не отставать от тех, кто болел за сборную на «Фиште»: и когда заряжали «Россия!», и когда копировали тот самый исландский клич.

Иногда казалось, что как бы ни старались петербуржцы кричать – звуки трансляции их приглушают. Зато когда забил Черышев, радость 15 тысяч болельщиков (в максимальной посещаемости сомневаться не приходится) звучала намного громче. И почти так же было при каждом повторе шикарного удара Дениса в девятку. Только после одного из них фан-зона в ужасе замолкла: это потому что Крамарич сравнял счет.

После спокойного во всех смыслах второго тайма – пусть часто и аплодировали хорватам за упущенные моменты – ведущие принялись за лозунги.

– Да, у них игроки выступают в «Реале», «Барселоне», «Ювентусе», «Интере», – говорил один из них. – А у нас есть из «Зенита»! Но забудем о клубных принадлежностях.

Только после гола Виды Конюшенная начала именно болеть полным составом. И когда Марио Фернандес нанес тот самый удар, сравнявший счет, в центре Петербурга можно было оглохнуть уж точно на пару минут. Потом были дружные скандирования имени Акинфеева, ругательства в адрес Смолова и посвистывание при ударах хорватов. Когда Ракитич завершил серию пенальти точным ударом, фан-зона одномоментно затихла.

– Мы готовы гулять всю ночь, – говорили ведущие до начала дополнительного времени. И именно этим занялись гости после завершения матча. На Невском проспекте ночью снова было шумно, пусть сборная и проиграла. Но гордиться им никто не мешал.