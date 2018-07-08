Игорь Акинфеев – 6,0

Не избежал помарок. С ударом в штангу Перишича нашему капитану повезло, но при 11-метровом ударе Модрича счастье от Игоря отвернулось. А несогласованность с Кутеповым привела к угловому, с которого Вида забил второй мяч.

Марио Фернандес – 6,0

Трудно припомнить, когда он бил пенальти. Усталость не позволила ему нанести точный удар. Да и в целом сыграл слабее, чем в других матчах чемпионата – неоправданно много ошибался на ровном месте, а первый гол в наши ворота был забит после того, как Марио выбросился вперед и оголил фланг. Но спасительным ударом головой перечеркнул почти все минусы.

Илья Кутепов – 6,0

Проиграл позицию, подстраховывая на правом фланге Фернандеса, после чего хорваты сравняли счет. Выбил мяч на угловой, когда Акинфеев уже изготовился поймать его. В итоге соперник забил второй гол. Но в других эпизодах сыграл надежно.

Сергей Игнашевич – 6,5

Излучал уверенность и спокойствие. Красиво остановил в конце второго тайма капитана хорватов Модрича. Уверенно реализовал пенальти. Жаль, не справился с хорватами на «пятачке», когда забивал Вида – нашего ветерана банально затолкали.

Федор Кудряшов – 6,0

Яростно боролся в самой горячей точке поля – на правом фланге. Порой ценой живота. Заставил нервничать и переместиться на левый фланг Ребича. Так вымотал Врасалько, что тот попросил замену.

Роман Зобнин – 6,5

Его энергия, отборы, перехваты уже не удивляют. А ведь мог стать героем матча. Перед финальным свистком пробил после подбора низом – хлестко. Но Субашич в броске выловил мяч у самой стойки. Роман отказался бить пенальти, потому что силы оставили его.

Далер Кузяев – 6,0

Как и Зобнин, проверил вратаря сочным ударом после подбора. Субашич оказался на пути мяча, которого не видел. Реализовал пенальти. Выполнял много черновой работы, поэтому атаке помогал реже обычного.

Александр Самедов – 5,5

Сил ему хватило на минут сорок. Заставил сфолить на себе Стринича и схватить предупреждение.

(Александр Ерохин, 54) – 6,0

Вышел на замену, заняв непривычную для себя позицию на правой бровке. Его смелые действия у угла штрафной едва не вывели из строя вратаря Субашича. Получил удар в область паха от Виды.

Александр Головин – 6,0

Как всегда преуспел в скоростно-силовой работе. В начале овертайма отлично подал справа угловой. На 100-й минуте перехватив мяч в центре поля, бросил в прорыв Смолова. Но в целом конструктивная игра ему не очень удалась – центральные полузащитники «Реала» и «Барселоны» все-таки его затмили.

(Алан Дзагоев, 102) – 6,5

Отыграл 20 минут в начале пути сборной России на ЧМ и 20 на финише. Успел создать два голевых момента в первом случае и гол во втором, идеально навесив со штрафного на голову Фернандеса. Мастерски реализовал пенальти.

Денис Черышев – 6,0

Выйдя в стартовом составе, вспомнил свое любимое на этот чемпионате дело – забивать голы. Его удар по параболической траектории украсит любые хит-парады. Однако в остальном совсем не преуспел. Многое делал невпопад.

(Федор Смолов, 67) – 3,0

Последний матч сыграл еще хуже, чем предыдущие: отчаянное желание лично отличиться мешало ему разумно и хладнокровно распоряжаться мячом. Опять пасовал не туда, бил, когда нужно было отдавать, стоял, когда требовалось открываться. Был последним на пути мяча, скакавшего в ворота после удара Виды, причем мог отбить его легким движением колена, но лишь проводил взглядом. И не забил первый же пенальти в серии. Кошмарный чемпионат для лучшего российского бомбардира.

Артем Дзюба – 6,5

Все 80 минут отчаянно боролся, исчерпал все силы. Стал автором голевой передачи, сыграв в стенку с Черышевым. Подсадил на желтую карточку защитника Ловрена. Его слезы в смешанной зоне мы потом будем вспоминать с не меньшим трепетом, как слезы трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной на пьедестале олимпийского Лейк-Плэсиде-1980.

(Юрий Газинский, 79) – 6,0

Укрепил опорную зону. На 109-й минуте ценой предупреждения сорвал острую контратаку хорватов.

Главный тренер: Станислав Черчесов – 6,5