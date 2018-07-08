Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов объявил о завершении карьеры в национальной команде после того, как она проиграла по пенальти Хорватии в четвертьфинале домашнего чемпионата мира.

– Мы показали, что нашей сборной можно гордиться. На этом турнире мы показали достойный футбол. Жаль, что все так получилось, но, что есть – то есть.

– Вы долго выходили из раздевалки после матча. Что было?

– Ребята были на допинге.

– Вы решили все вместе выйти?

– Да, мы же команда. Мы должны были их ждать.

– Как оцениваете сегодняшний матч?

– Это была хорошая игра – потрясающие эмоции. Серия пенальти… Сложно сейчас что–нибудь говорить… Расстроены. Действительно расстроены. Мы были в шаге от полуфинала.

– Вы очень многое изменили – от того момента, когда вас ругали и до сегодняшнего вечера…

– Это здорово. У следующей сборной будет… Ну… Я думаю, что костяк этой сборной сохранится и это будет определенным толчком. У сборной все будет хорошо на следующих турнирах.

– Говорите так, будто больше не будете играть за сборную.

– Все. Уже пора.

– Это был последний матч за сборную?

– Да, это был мой последний матч за сборную.