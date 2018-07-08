Реакция на поражение сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018 была неоднозначной. И даже хорватские болельщики не верили, что их команда попала в четверку сильнейших.

… РИСКУЯ БЫТЬ РАЗОРВАННЫМ НА ПАРУ ТЫСЯЧ МАЛЕНЬКИХ МОДРИЧЕЙ

Фотографы уходили с поля сочинского стадиона «Фишт» последними. На трибунах – заплаканные лица с размазанной тушью (у девушек и женщин) и российскими флагами (у всех). Ликующие хорватские болельщики собрались за одними воротами, пели, плясали. Опять пели и опять плясали. Капитан хорватов Лука Модрич затащил на поле сыновей: и своих, и кого-то из партнеров. Право победителя. Мальчишкам мячишко доходит до колена, но они уже прекрасно знают, как с ним обращаться. Выглядело очень трогательно.

С трибуны крикнули: «Лука!», и Модрич, стремглав перемахнув все барьеры, метнулся в толпу. Рисковал быть разорванным на пару тысяч маленьких Модричей. Успел обняться и охранники вытащили лучшего игрока матча в самое безопасное место – на поле.

Ко входу на ВИП-трибуны «Фишта» подобраться очень сложно. Откуда-то из недр вынырнула кавалькада немецких сверкающих автомобилей. Один репортер, в погоне за эксклюзивом попробовал было попытаться остановить одну из машин – его мгновенно нейтрализовали. Почти как Модрича.

Пресс-центр не знал, как реагировать. Радоваться нельзя – кто ж бывает счастлив, когда проигрывает команда твоей страны? Рыдать тоже как-то не к месту – сборная дошла до четвертьфинала и проиграла только в серии пенальти. Но и спокойных я не встречал. Многие кипели изнутри и заедали стресс в буфете. Будь там алкоголь в любых количествах, долго не продержался бы точно.

«НО АНДЕСТЕН»

На улице ликовали хорваты. Недалеко от седьмого входа на стадион они полностью захватили кафе и устроили дискотеку. Кто-то взял в руки гитару, а толпа подпевала «Хорватия – чемпион!» Получалось достаточно убедительно.

Места на ограниченном пространстве хватило не всем. Нетвердой походкой пожилой хорватский болельщик медленно брел вдоль дороги и бубнил себе под нос: «Но андестен (не понимаю)». Я его поздравил с победой. Тот повторил: «Но андестен». И лег спать прямо на газон.

Случались и локальные конфликты. Где-то запихивали в полицейскую машину болельщика в царских одеждах. Говорят дрался с сотрудниками Росгвардии.

Уже утром, в адлерском автобусе пожилая местная жительницы с типичным кавказским акцентом уверяла подругу:

– Ну вот, отбил этот хорватский вратарь пенальти. И что? Мог бы и пропустить. Здесь же Сочи! Мог бы порадовать отдыхающих. А мы бы его чурчхелой угостили бы.

– А вы все матчи смотрели? – спрашиваю. ла меня посмотрел весь автобус, как на инопланетянина.

– Конечно! Больше даже, чем Олимпиаду. А как Дзюбушку нашего били! А как он бил!

Сочи и Адлер уже вернулись к обычной жизни. Вновь на пляже слышно: «Пиво, риба, горячая кукуруза, амур, барабуля, раки», снова в кафешках – не футбол, а на полную громкость «Лада» – седан! Баклажан!»

Здесь сборная могла войти в историю. Не вошла. Уступила. Но швыряться в нее крупной черноморской галькой точно рука не поднимется.