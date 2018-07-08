Российские футболисты уступили по пенальти хорватам и не пробились в полуфинал. Но в наших глазах они – не проигравшие, а триумфаторы чемпионата мира.

Какое же это диковинное, неизведанное чувство – вылетать в четвертьфинале чемпионата мира! Куча противоположных, разносторонних эмоций в диапазоне от гордости до горечи, от досады до счастья – за нашу сборную и от нашей сборной, за футбол и от футбола. «От печали до радости ехать и ехать … от печали до радости – рукою подать», – две разбросанные по разным куплетам строчки старого хита, идеально передающие гамму чувств после этой удивительной игры с хорватами и сказочного в целом чемпионата в исполнении сборной России.

ДОРОСЛИ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА

Нет, ну правда же, это в высшей степени необычайно – вылететь в четвертьфинале чемпионата мира, размазывая слезы по щекам! Евгений Ловчев с Никитой Симоняном, Виктор Понедельник с Анзором Кавазашвили и Анатолий Бышовец сам по себе вправе, конечно, усмехнуться: бывало и такое. Но для абсолютного большинства из нас с вами обнаружить национальную команду в компании семи лучших сборных планеты, неделю и еще три часа считаться им ровней, восемь минут находиться одной ногой в полуфинале – все это произошло впервые в жизни, все это – новый опыт и новые ощущения. Мы же не бразильцы, которые вылетают из четвертьфинала в третий раз за двенадцать лет, не французы, для которых это привычная стадия. Нам одна восьмая-то казалась потолком, вершиной. Но тут случилось дополнительное время, за ним целый «дополнительный матч», у того снова дополнительное время…

Согласитесь, после того как я, ты, он, она, вместе целая страна несколько месяцев убеждали себя, что последним выступлением сборной России на ЧМ наверняка станет матч с порядковым номером 33, а она доигралась до 60-го с претензией на 62-й и, автоматически, шестьдесять еще какой-нибудь, нашу команду можно назвать, как минимум, моральной победительницей. Бывают в спорте «чемпионы без короны». Скажем, шахматисты, сыгравшие матч на первенство мира с хранителем титула вничью, что по регламенту означает поражение. Российская сборная формально тоже не проиграла – она уступила дорогу классному сопернику, чуть хуже пробив 11-метровые. Но в наших глазах, да, наверное, и всего мира, команда Станислава Черчесова стала триумфатором этого выдающегося чемпионата. Она сама за три недели стала выдающейся.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

Сейчас уже незачем вспоминать, с чем мы подходили к турниру – и как его начали, и в итоге провели. Концентрированно все это повторилось и в четвертьфинале. Первые минут 20 – стойкое впечатление, что встречаются команды разных дивизионов, разного калибра. Настолько мастеровитее хорватские футболисты обращались с мячом и с его помощью – друг с другом, настолько легко опережали наших в каждом эпизоде, на каждом погонном метре поля. Но миновал стартовый отрезок, и выяснилось, что Кудряшов незаметно подмял авторитетом Ребича, и тот, обескураженный, замельтешил, задергался, а потом и вовсе ушмыгнул на другую боковину поля. Что Кутепов невозмутимо справляется с набегами Манджукича и Крамарича, а Игнашевич хорватистее их обоих. Что Дзюба опять выше всех. Что наша центровая молодежь, уступая звездам «Реала» и «Барселоны» в сумме умений, компенсирует дефицит мастерства самоотверженностью, и это вполне сопоставимые величины.

Вот так вся сборная росла на дрожжах черчесовской закваски с первого дня тренировочных сборов до последней минуты четвертьфинала. И выросла – не дотянешься. Готов поспорить на что угодно, что в очередном чемпионате России, стартующем меньше, чем через месяц, лидеры национальной команды будут превосходить всех не на голову и не на две даже, как прежде, а на полную высоту человеческого роста. Колоссально прибавил здесь Кутепов, зрелую, мастерскую игру демонстрировали Фернандес и Дзюба, очередной широкий шаг вперед и вверх сделал Головин, на новый уровень вышли Газинский, Зобнин, Кузяев. Ну а ветераны – Акинфеев, Игнашевич, Самедов с Жирковым – подтвердили лишний раз, что не случайно они уже второе десятилетие – правофланговые нашего футбола.

О ПОЛЬЗЕ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

Лишь бы не закиснуть им в премьер-лиге. Пример Дениса Черышева наглядно показывает, насколько важен и полезен был бы для наших лучших игроков переезд в сильнейшие европейские чемпионаты – там воспитывается совершенно другая психология, другое восприятие футбола. Его голы, с финтами и ударами во все стороны, без комплексов возможной неудачи и с уверенностью в праве на ошибку, – они оттуда, из Испании, где ему каждую неделю, и не по разу, доводится соперничать с футболистами солидного масштаба. А внутри нашей лиги возможности для саморазвития ограничены так же, как и в любой другой, где нет топ-игроков и топ-команд. Не у кого учиться, не на ком тренироваться. Пока, по крайней мере.

Быть «первым парнем на деревне», конечно, приятно и легко, но «города» развенчивают, развеивают в пыль эту славу. Стараешься, готовишься блеснуть на чемпионате мира и всех поразить, – а получается так, словно в первый раз в жизни на поле вышел… Не случайно же лучшими в сборной России стали те, кому было, что доказывать – и те, кому давно уже ничего никому не нужно доказывать. А худшими – убежденные в том, что они заведомо лучшие.

Без «обмена веществ» с Европой не возникнет и необходимый для нашего футбола круговорот – когда вакантные позиции в клубах, освобожденные отбывшими за границу, заполняют молодые таланты, а спустя некоторое время на их места приходит новое поколение, и так без конца. Чемпионат мира еще раз объяснил всем нам, что талантливых ребят в стране полно, просто надо лучше их искать, растить, учить и вести по ступеням мастерства от подножия к пику футбольной пирамиды. Но без круговорота они будут останавливаться на предпоследних этажах – и теряться в недрах, в глубинах и глубинках.

СПАСИБО, СБОРНАЯ!

Все эти размышления касаются исторического субботнего четвертьфинала, конечно, только косвенно. Они – подытог всего выступления сборной на ЧМ-2018. Но герои, счастливчики и неудачники игры с Хорватией уже упомянуты и указаны в протоколе, причем каждый – за все свои заслуги. А описывать их промахи или удачи персонально – категорически не хочется. Эту игру, да и весь чемпионат, лучше запомнить, как нескончаемый праздник. На котором мы в кои-то веки оказались не просто не чужими, и не просто своими, а настоящими хозяевами – полей и положения. За это нашей команде, Станиславу Черчесову и всем его помощникам, надо кланяться в пояс до земли и благодарить от души. А ошибки они пусть сами у себя ищут. И исправляют к следующим встречам, с Турцией и Швецией в сентябре-октябре.

Да, с этой минуты пора жить будущим. Оно, как никогда раньше, зависит от всех нас. Всплеск любви к футболу в стране обязательно должен быть конвертирован в новые успехи, Которые сделают явью новые четвертьфиналы, реальностью – полуфиналы, и доступными – финалы. Пусть не сразу, а через годы, – главное, что в тоннеле, по которому долго блуждала футбольная Россия, показался выход.

Пора жить будущим. Оно впервые за много лет кажется светлым – если правильно жить.