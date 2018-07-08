Станислав Черчесов еще не отошел от матча, и не смог даже ответить на первый вопрос: «Еще раз повтори. Просто я пока не в себе».

– Можно ли сказать, что сборная России на чемпионате мира прыгнула выше головы?

– Не могу ответить, прыгнули мы или нет. Мы готовились к турниру, максимально изучили детали. Кубок конфедераций нам в этом помог. Мы проанализировали многие вещи. И вы сами видите, что та работа дала результат.

Мы – как солдаты, которые были призваны в армию. Знают ли иностранцы слово «дембель»? Вот мы вышли в дембель. Но если честно, хотелось и дальше воевать. Этот дембель нас разочаровал. Мы бы до 15 июля с удовольствием еще Родине послужили. Но, к сожалению, это не удалось.

– Что будет дальше со сборной России?

– Невозможно такие вещи прогнозировать. Мы не знаем, кто у нас будет в следующем турнире, какой выпадет соперник. Знаем только, кто у нас в Лиге наций. Там очень хорошие конкуренты – шведы и турки. К ним надо хорошо подготовиться. Жеребьевка на чемпионат Европы пройдет в декабре. Поэтому давайте не заглядывать вперед. Надо спокойно проанализировать. Как вы видите, в команде часто происходят изменения. Нельзя заранее что-то планировать.

Но когда мы приступили к подготовке к чемпионату мира, то с первой же секунды знали, что хотим и куда идем. Нам многое удалось. Надеюсь, теперь еще сделаем правильные выводы, и это будет шаг вперед.

– Перед этим турниром многие не верили в сборную России. Это вас мотивировало? Или если бы в стране в вас больше верили, вы бы прошли еще дальше? – вопрос от иностранного журналиста.

– Вы можете удивиться, но я стараюсь быть информированным. Ни в одну сборную, которая играла на чемпионате мира, ни одна своя страна не верила. Это общий принцип. Вы понимаете? Вот вы из какой страны?

– Италия.

– Вот видите. Вы правильно не верили в свою команду. Так что критика – такая вещь. Смотря как к ней относиться. Самое главное – мы в себя верим. И просить кого-то в нас верить мы не можем. Только своей хорошей работой можем заставить в себя поверить. И даже сделать так, чтобы страна влюбилась в сборную. Нам это удалось. Теперь вся Россия знает, что такое сборная России. Верим, что мы повернули сознание в лучшую сторону.

– Вы довольны поддержкой трибун? Тут в Сочи в два раза меньше народу, чем в «Лужниках».

– Конечно, довольны. Трибуны никогда не бывают шумными, если на поле ничего не происходит. Поэтому мы старались завести их своей игрой, своими действиями. Мне часто приходилось дирижировать руками. Надеюсь, Валерий Гергиев на меня не обижается. Может, я не те движения делал как дирижер, но народ поднимал на ноги.

– Что получила сборная России от этого турнира? Сможете ли вы через четыре года выйти на такой же уровень? – поинтересовался китайский репортер.

– Видимо, в Китае еще пятилетками живут. Поэтому вы можете заглядывать вперед на четыре года. А я даже на четыре дня не загадываю. Мы сделали максимум того, что имели. Да, могли пройти дальше. Я благодарен футболистам за те минуты, которые они нам подарили. Но нам не хватило везения. А через четыре года мы поговорим.

– Вы сейчас уверены во всех кадровых решениях? Например, тех ли форвардов взяли в сборную?

– Наверное, у меня больше недостатков, чем хороших качеств. Но я никогда не жалею, если принимаю решения. Надо делать максимум – что жалеть? Те, футболисты, которые здесь есть, были лучшими на сегодняшний день. Долгую лекцию я вам должен прочитать, как делается команда. Вы смотрите на имена, а мы – на другие вещи.

– Почему вы так нервничаете во время игры? – поинтересовался один грек.

– Вы бы так и на суде сказали, если бы вас спросили? Как вам не стыдно! Вы же грек. Это эмоции, а не нервы. Такой вопрос от грека услышать – это нонсенс. Будь вы скандинавом, я бы вас еще понял.

– Что вы посоветуете ребятишкам, которые хотят прийти в секцию футбола? Звонил ли вам президент Путин?

– В футбол насильно никто не играет. Первый шаг ребенок должен сделать с мамой, чтобы вы его привели в секцию. Если захочет играть, то продолжит. Часто в футбол приводят насильно, а надо, чтобы футболист играл сердцем, чтобы любил свое дело и имел талант.

По поводу вопроса – к сожалению, я оказался на интервью, а у нас в раздевалке был Дмитрий Медведев. Я не смог с ним пообщаться. Владимир Владимирович звонил сегодня днем, мы переговорили несколько минут. Сейчас он тоже позвонил, поздравил с хорошей игрой и с тем, как мы себя проявили. Мы все расстроены. Но нам пожелали держать голову выше.