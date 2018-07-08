За окном – серые тучи и шум дождя. Словно лето вдруг оборвалось в один миг, вместе с выступлением сборной России на чемпионате мира. Как там у Бабеля? «На носу моем очки, а в душе осень».

Грустно не столько от того, что наши проиграли. Куда грустнее, что они больше не будут здесь играть. Лига наций, отборочные матчи Euro – всё это сейчас кажется чем-то жутко далеким, в том числе и от реальности.

Остаток ЧМ-2018? Да кому он сейчас нужен?! Соберите эти четыре несчастных команды в Лужниках, пусть быстренько пробьют пенальти, суньте кому-нибудь кубок – и по домам. Отстаньте!

Конечно, через пару дней мы отойдем. И будем смаковать новые голы Мбаппе, Кейна и Лукаку. Но – не сейчас. Сейчас не до них. Закончилось что-то очень, очень большое. И нам по-детски, до слез жалко, что оно закончилось!

Мы провели три недели внутри фантастического супербоевика. Без сценария, с душераздирающими поворотами сюжета и головокружительными спецэффертами не на 3, а на все 33D. И вдруг – бац, последний удар Ракитича – и из-за линии горизонта один за другим медленно поднимаются финальные титры…

Как «всё»? Почему «всё»? Я не хочу «всё»! Я еще хочу! А-а-а-а – и давай реветь в три ручья, размазывая ладонями по мордашке.

Что ж, а давайте и правда поплачем. Тут стесняться нечего: такая команда заслуживает слез. Искренних, грустных – но никак не горьких. Выйди сборная против хорватов отбиваться, как с испанцами в 1/8, впечатление было бы смазано. А она вышла играть в смелый, большой футбол! Яростно прессинговала по всему полю. По ходу матча как вела в счете, так и успешно отыгрывалась. И заслужила место в полуфинале ничуть не меньше соперника. Всё решили дурацкие сантиметры.

Даже Смолова, чье неадекватное пижонство вызвало мегатонный выброс нецензурщины в атмосферу по всей стране (только не говорите, что вы в тот момент не матерились – всё равно не поверю), сейчас совершенно неохота «отмечать». К чему эти мелкие подробности? Да и не его промахом мы, если уж до конца раскапывать, проиграли, а следующим – Марио Фернандеса. Без гола которого на 115-й минуте никаких пенальти не было бы вообще.

Нет, к этой команде придираться грешно, противоестественно. Трудно вспомнить, когда наши футболисты, покидая крупный турнир, заставляли бы так собой гордиться. Кстати, расхожее утверждение, что сборной не было в 1/4 ЧМ с 1970 года, не совсем верно. В восьмерке лучших на планете она последний раз присутствовала в Испании в 1982-м. Просто тогда не было четвертьфиналов.

Итак, 36 лет назад в сборной СССР под руководством Лобановского, Бескова и Ахалкаци (!) играли Черенков, Дасаев, Чивадзе, Блохин, Демьяненко, Буряк, Гаврилов и много кто еще. И чемпионат они начали с того, что едва не обыграли Бразилию. Еще старого типа, сверхатакующую, «забьем сколько захотим». Зико, Сократес, Фалькао, Леандро, Жуниор, Эдер – в общем, Неймар явно отдыхает.

Чемпионами бразильцы не стали лишь потому, что нарвались на не менее великую Италию. Аргентинцев с Марадоной они разложили как детей. А наших в стартовом матче ЧМ одолели еле-еле (2:1), двумя дальними суперударами (вроде гола Черышева хорватам, только еще точнее, по штангам чиркало) в последние 15 минут.

Так вот: звездная сборная СССР-1982 закончила чемпионат безнадежной ничьей 0:0 с поляками, создав за всю игру жалкие полмомента. Формально наши заняли на том ЧМ пятое место, но стыдно за них было всё равно. А за нынешних – нисколечко. Россия может играть в футбол лучше СССР!

Теперь мы это знаем. Мы знаем все. Но что толку, если сборная вылетела, за окном идет дождь, на носу у меня по-прежнему очки, а в душе – осень?..