«САМЫЙ ВЕЛИКИЙ В ЭТОЙ КОМАНДЕ – ИГНАШЕВИЧ»

– Безумно расстроен. Такая концовка: и давили сами, и гол Фернандеса. А в итоге он и облажался. Так жаль. Но Смолов – это, конечно… Как так можно? Но не хочу сейчас о плохом.

Чемпионат мы привели прекрасно, сборная играла великолепно в защите, и закончили на высокой ноте. Матч завершали в атаке, проявляли дух и желание. Остается только удивляться, почему мы не можем на тех же скоростях играть в своем чемпионате?

– Какие у вас остались чувства после такого завершения турнира?

– Отыграли очень достойно. В четвертьфинале на равных бились с командой, в которой представлены игроки топ-команд. «Барселона», «Реал», «Интер», «Ювентус». Одна из сильнейших команд Европы. И мы им не уступали. И даже не это главное. В глобальном плане поражение имеет даже меньше значения, чем то, как Россия провела чемпионат.

Мы показали миру свое радушие, гостеприимство, русскую душу. Нам самим останется шикарная футбольная инфраструктура. Ну а то, что мы вошли в восьмерку сильнейших – это большой бонус. Уверен, в России не было ни одного человека, который бы не смотрел игру, а, значит, интерес к футболу значительно вырастет.

– Вы ездили с нашими спортсменами на чемпионаты мира, Олимпиады, значит, можете сравнивать.

– Я вспоминаю 1982 год в Испании. Турнир был отличный, футбол классный, но атмосфера… Полупустые стадионы, никакого чувства единения мира, как было сейчас у нас. С того времени нам бы еще сейчас научиться играть в короткий пас. Мы бежим, шикарны в отборе, в прессинге, но не хватает техники, к сожалению.

– Символ чемпионата для вас – Артем Дзюба? У него не самая лучшая техника, но самоотдачей наш нападающий не оставил равнодушным никого.

– Я не могу сказать, что Дзюба был моим любимым игроком. У нас очень много ребят, которые проявили себя с новой стороны. Зобнин просто молодец, Головина не зря сватают в топ–клубы. А Дзагоев… Тут слов не найти, как человек вышел после травмы и отдал голевой пас. Да даже Смолов сильно помог, если бы не этот удар дурацкий. Но самый великий игрок в нашей команде – это Игнашевич. Старая школа, так играть в 38 лет – это нечто. Подборы, перехваты, первый пас – все на нем. Очередной пример, почему нельзя недооценивать опыт.

«УСЫ НАДЕЖДЫ» ОТДАЮ МОЛОДЕЖИ»

– Был ли на вашей памяти такой сюжет, что сборную заранее хоронили, а она выстрелила в итоге?

– Это было ужасно. Я знаю спорт не понаслышке, и мне очевидно такое понятие, как стратегия. По товарищеским матчам нельзя было делать никаких выводов: Черчесов искал состав, подводил игроков к пику физической формы. Вы посмотрите, как мы перебегали хорватов. Это одна из самых мобильных команд, а в конце матча мы их просто разрывали. И Англию бы смяли. Там все мелкие, а у нас атлетичные ребята. Хорваты же после двух матчей по 120 минут, думаю, будут разгромлены в полуфинале. У нас бы шансы были…

– Вы где смотрели четветьфинал?

– Дома, один. Жена смотрела в другой комнате, так как знает, что я очень переживаю. Мне надо быть сосредоточенным, не могу смотреть футбол с друзьями или в каком-то баре. Это не то. Постоянно отвлекают разговорами.

– То есть акции типа «усы надежды» вы отдаете молодежи?

– Именно. Я все-таки считаю, что надо оставаться в реальности. Для меня она одна: ну как Смолов мог так пробить?

– Вы же сами сказали, что против нас играли люди из «Барсы» и «Реала». А для наших футболистов серия пенальти за выход в полуфинал была фантасмагорией?

– Вы правы. Уверенности нам и не хватило. По ходу матча было видно, что стараемся избавиться от мяча. А ведь хорваты были для нас удобнее, чем Испания. Столько свободных зон оставляли. У меня было ощущение, что мы их дожмем.

– Вылет в четвертьфинале – подвиг, драма?

– Объективно, соперник был сильнее. Но не настолько, как говорил Дарио Срна до игры. Читал, что он дал своей команде 90 процентов на победу. Мне удивительно такое слышать. Срна никогда ничего особенного не показывал. Меня оскорбили его слова. При этом героизмом игру нашей команды назвать не могу. В это понятие вкладывается нечто другое. Если определять одним словом, то я бы сказал «мужество». Ребята умирали на футбольном поле, но все равно бежали и давали. Просто не хватило класса, но он у нас обязательно появится.

«ГУЛЯЕМ НА ПОСЛЕДНЕЕ – ЭТО ЧИСТО НАШЕ»

– После Испании вас приглашали спеть «День Победы»?

– Звали на ток-шоу на одном из госканалов, но мне хочется смотреть футбол, а не рассуждать о нем, сидя в студии. Да и в футболе я разбираюсь не так, как в баскетболе, поэтому не было желания говорить поверхностно. Хотя я дружил с великими футболистами и хоккеистами, с 54 года болею за футбол. Кстати, те же хоккеисты больше любили «Команду молодости нашей».

– Однажды и нынешняя футбольная сборная всплакнет под эту песню.

– Наверное. Все равно такого результата мало, кто ждал.

– Насколько вас захватил весь чемпионат мира?

– Да мне жена перед матчем принесла успокоительное. Я страстный болельщик. Для меня не важно, мои друзья играют или команда, в которой никого не знаю. Все равно у меня подскакивает давление, пульс учащается…

Даже сейчас я был готов, что мы можем проиграть, но тем обиднее вылететь из-за таких необязательных голов. И все равно. Теперь мы больше не аутсайдеры с 70-го места в рейтинге, а настоящая команда. Да, за матч с Испанией ругали за автобус, но с хорватами у нас были отличные моменты. Жаль, не забили.

Но мы все равно выиграли. Я был на многих Олимпиадах, и такого, как сейчас, не видел никогда. Такого, как у нас, нигде нет. Гуляем на последнее – это чисто наше. Сколько денег выложили за этот праздник? Зато нашим детям останутся поля. Значит, того стоило.