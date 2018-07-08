Если ты любишь своего ребенка, то разве он перестанет быть у тебя любимым после того, как не сдаст экзамен? Правда ведь? Ни у кого не поднимется рука критиковать ребенка за тройку, если он действительно старался, но вот билет оказался трудный, а экзаменатор – чересчур суровый и требовательный? Мы, известное дело, все мастера по переобуванию в воздухе, но надо признать, что сборная России подарила нам за этот неполный месяц такие эмоции, которые мы и не думали испытать.

После 5:0 на старте мне часть знакомых писала и говорила: «Если даже не выйдут из группы, то это все равно теперь уже не будет позор-позор». В ожидании плей-офф с испанцами все понимали, что это последняя игра сборной на турнире, но уже были благодарны Черчесову и подопечным за то, что праздник оказался дольше, чем мы рассчитывали изначально. А по итогам четвертьфинала мы искренне переживали, что вылетели в серии пенальти – вы вообще могли думать о таком еще совсем недавно.

Не хочется произносить банальности, но ведь они не просто прыгнули выше головы – они бились и выкладывались больше, чем на сто процентов. В обобщенном виде интернет-срач сейчас выглядит как «Черышев – красавчик, Дзюба – красавчик, Фернандеш – красавчик и лох, Смолов – просто лох», но у меня лично нет никакого желания все это читать и вступать в дискуссии. Даже у героев в жизни случаются периоды, когда ты «никак себя не проявил».

Благодаря этой сборной (это не единственная причина, но в том числе благодаря ей!) мы живем совсем по-другому, мы любим себя, мы любим иностранцев, мы любим друг друга. Ушли (да, на время ушли, потом вернутся!) какие-то наши комплексы, какие-то предрассудки. Как мы встретили поражение в 2002-м на улицах? Жгли десятки машин, громили город. Как мы встретили поражение сейчас? Вся страна аплодировала и кричала: «Мо-ло-дцы!»

Смотрел этот матч не на стадионе в Сочи, а в студии Первого канала, в перерывах между спецвыпусками программы «Пусть говорят». И все вот эти напыщенные и надутые в обычной жизни политики и депутаты, все эти представители разных лагерей из футбольной жизни – все это настолько уходило на второй план, когда мы искренне болели за наших, обнимались и кричали так неистово, будто верили, что наша поддержка будет слышна там, за тысячу с лишним километров.

– Ты видишь, сколько раз я курить бегал? Никаких нервов не хватает! – произносил главный мушкетер страны Михаил Боярский, с очередной сигареткой покидая павильон.

– Перед игрой я сказал, что игра точно не будет в тональности до мажор, – делился впечатлениями музыкант Виктор Зинчук. – Это все-таки чересчур оптимистичная тональность, эдакая восторженно-юношеская. Я ожидал, что будет очень трудная, вязкая игра, поэтому определял это как нечто вроде си бемоль минор. Но реальность превзошла ожидания. Сборная России играла хорошо, в очень хорошей, однозначно мажорной тональности.

А Дмитрий Сенников, экс-футболист «Локомотива», чемпион России по футболу, признался, что до игры прогнозировал отрицательный результат:

– Думал, что будет 1:3 или что-то около того. Когда мы выиграли у испанцев, мне мой бывший партнер по «Локомотиву» Томислав Дуймович сразу прислал смс о том, что это все была ерунда, а вот настоящий соперник у нас только впереди. Но играли мы, честно говоря, намного лучше, чем я мог предполагать, и уж точно это стало неожиданностью для хорватов. И мы чуть за победу не уцепились.

– А пенальти? Есть к кому претензии?

– Первый пенальти [тот, что пробивал Федор Смолов] разочаровал: подходить к мячу для первого удара надо только тогда, когда ты понимаешь, что можно пробить уверенно.

– Ребята играли блестяще, очень хорошо тактически, прекрасно выглядели физически, были видны тренерские решения, и был виден почерк, – говорит Сергей Юран. – У этой команды есть будущее.

Да, как раз к вопросу о будущем. Мы, увы, проиграли, мы вылетели. Но в матче под порядковым номером 60. А всего, если кто вдруг позабыл – их играется 64. И сейчас абсолютно не имеет значения, на два или на четыре года продлят контракт Черчесову, какими словами поблагодарит себя за сделанное в свое время назначение тренера Виталий Мутко, отменят или нет лимит на легионеров и кем заселят оставшиеся от чемпионата стадион. Сейчас важно, каким именно образом мы используем те возможности, которые открыл перед нами этот неожиданный успех.

– Я играл в полуфинале 1966 года, спустя 52 года мы снова бились за право попасть в полуфинал, еще полвека я не проживу, – признался экс-защитник сборной Владимир Пономарев. – Хочется нового успеха побыстрее!