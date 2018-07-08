Омар Маскарель – опорный полузащитник

Откуда: «Реал»

Куда: «Шальке-04»

Сумма трансфера: 10 млн евро

Любопытная история связана с переходом воспитанника «Реала» в «Шальке». Поскитавшись по арендам, 2 года назад Маскарель перешел в «Айнтрахт» за смешную сумму – 1 млн евро. Вместе с франкфуртцами он возьми да и выиграй кубок Германии. И вообще, под управлением Нико Ковача, несмотря на травмы, Омар показывал очень зрелый футбол. «Реал», как обычно в подобных случаях бывает, вернул своего игрока, заплатив за него 4 млн. И казалось, вот оно счастье – птенчик прилетел в родное гнездо. Но нет, мадридцы решили его продать обратно в бундеслигу, в этот раз в Гельзенкирхен.

Гонсало Кастро – центральный полузащитник

Откуда: «Боруссия» Д

Куда: «Штутгарт»

Сумма трансфера: 5 млн евро

31-летний Кастро ожидаемо попал под перестройку в Дортмунде, но не вернулся в родной «Байер», за который играл 16 лет, а решил поискать счастья в «Штутгарте» Тайфуна Коркута. Турецкий специалист, умеющий ставить тактически грамотную игру, понимал, что ему нужен опытный игрок, способный закрыть сразу три позиции – центрального, атакующего и правого полузащитника. Хотя, бывало, что Кастро исполнял роль и крайнего защитника. Настоящий универсал.

Раджа Наингголан – центральный полузащитник

Откуда: «Рома»

Куда: «Интер»

Сумма трансфера: 22 млн евро + Сантон и Замбиоло

Главный неудачник этого лета Раджа Наингголан сначала не был включен в заявку сборной Бельгии на чемпионат мира, потом сменил «Рому» на «Интер» (сомнительное решение, согласитесь), а в завершение еще и попал в аварию, к счастью, отделавшись легким испугом. В минувшем сезоне креативный полузащитник забил 6 мячей в составе римлян и сделал 9 результативных передач.

Роджер Мартинес – нападающий

Откуда: «Вильярреал»

Куда: «Америка»

Сумма трансфера: 8,5 млн евро

Самый странный трансфер осуществил «Вильярреал». Дело в том, что прошедшей зимой «желтая субмарина» взяла в аренду у китайского «Цзянсу Сунин» колумбийского форварда Роджера Мартинеса. В Испании нападающий не заиграл, отличившись 1 забитым мячом в 8 матчах. Однако «Вильярреал» решил-таки воспользоваться правом выкупа и выложил за Мартинеса почти 15 миллионов, хотя его трансферная стоимость составляет 2,5 млн. Но это только половина истории: на следующий день после подписания колумбийца испанцы неожиданно решили продать его в мексиканскую «Америку» – внимание – за 8,5 млн евро. Кому это могло быть выгодно? Очевидно, что в этом деле не все чисто.

Эмрэ Джан – опорный полузащитник

Откуда: «Ливерпуль»

Куда: «Ювентус»

Сумма трансфера: бесплатно

Несколько месяцев Джан держал молчание в то время, как СМИ упорно отправляли его в «Ювентус». Контракт со своим прежним работодателем, «Ливерпулем», немец продлевать отказался, поэтому разговоры на тему его переезда в Турин не утихали. Сезон завершился, но подпись под новым соглашением с «мерсисайдцами» Джан так и не поставил. А уже 21 июня было официально объявлено о его переходе в «Ювентус». В новом клубе он будет выступать под 23-м номером.

Виллем Геббельс – левый вингер

Откуда: «Лион»

Куда: «Монако»

Сумма трансфера: 20 млн евро

Однофамильцу одного из ближайших сподвижников Гитлера всего 16 лет, но это не помешало «Монако» отвалить за его трансфер 20 млн евро. В прошедшем сезоне Геббельс провел 4 матча за основную команду «Лиона» и стал самым молодым игроком в истории Лиги Европы, выйдя на замену в матче против «Аталанты».

Бернд Лено – вратарь

Откуда: «Байер-04»

Куда: «Арсенал»

Сумма трансфера: 25 млн евро

Купив 26-летнего Бернда Лено, «Арсенал» четко дал понять, что Чех проведет новый сезон на скамейке, а Оспина будет продан (судя по всему, в «Фенербахче»). В составе «Байера» вратарь сборной Германии провел 100 «сухих» матчей, а в минувшем сезоне пропускал в среднем 1,21 гола за игру.

Лукаш Фабиански – вратарь

Откуда: «Суонси»

Куда: «Вест Хэм»

Сумма трансфера: 8 млн евро

Фабиански, пожалуй, единственный игрок сборной Польши на ЧМ, к кому нет претензий. Он вышел на поле лишь в победном матче с Японией и отыграл в нем на ноль. На тот момент он уже являлся игроком «Вест Хэма». «Суонси», вылетевший в чемпионшип, был вынужден расстаться с одним из своих лидеров.

Майкон ди Андраде Барберан – центральный полузащитник

Откуда: «Коринтианс»

Куда: «Шахтер»

Сумма трансфера: 6,6 млн евро

Воспитанник «Коринтианса» пробился в основу родного клуба в 19 лет, а в 20 завоевал первый чемпионский титул в карьере. В победном для «тимао» сезоне Майкон провел на поле 36 матчей, забил 1 гол и выполнил три результативные передачи. Зная, как здорово «Шахтер» умеет работать с молодыми бразильцами, можно не сомневаться – в скором времени мы увидим этого парня в АПЛ.

Джастин Клюйверт – вингер

Откуда: «Аякс»

Куда: «Рома»

Сумма трансфера: 17,25 млн евро

Джастин Клюйверт опередил своего отца, покинувшего родной «Аякс» в 21 год, перейдя в «Рому» в 19. Еще одно важное отличие – Патрик уходил в «Милан» как свободный агент, а Джастин заработал для амстердамцев больше 17 миллионов. Но есть и сходство – оба в юном возрасте отправились покорять серию А. Хочется верить, что Джастин не повторит ошибок отца, сбившего в Милане насмерть пешехода, проходившего по делу об изнасиловании и забившего за сезон всего 9 мячей. Удачи парню!