Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев поделился впечатлениями о матче Россия – Хорватия, а также подвел предварительные итоги ЧМ для нашей сборной.

«МЫ НЕ ДАЛИ СЫГРАТЬ В СВОЙ ФУТБОЛ ИСПАНЦАМ И ХОРВАТАМ»

Когда меня просили сделать прогноз на этот матч, я сказал, что основное время закончится вничью, затем хорваты, скорее всего, победят.

Если подводить предварительные итоги, то нужно сказать, что наш тренерский штаб очень хорошо сработал на этом чемпионате. Мы ведь не дали сыграть в свой футбол испанцам и хорватам. Матч с Уругваем не беру, он ничего не решал. То есть, нашли противоядие против козырей таких элитных сборных. Поэтому можно сказать, что Черчесов и его тренерский штаб выжали из команды максимум.

Что касается последней игры, наша команда по большому счету допустила всего две ошибки, и соперники ими воспользовались. И все-таки, мне кажется, не стоило убирать Дзюбу. Да, наелся, да поработал на славу. Но со своей хорошей спортивной злобой, со своим запредельным настроем Артем пенальти вколотил бы, уверен в этом. И напрасно первым пошел бить Смолов. Он бомбардир, но Федор крайне неуверенно провел этот чемпионат, а пенальти пробил из рук вон плохо.

Я как-то был на передаче, и Слава Фетисов, говоря о матче Россия – Испания, рассказывал, что когда пошел бить Игнашевич, Слава сказал своей жене: «Сергей этим ударом поставил на кон всю свою карьеру». Ведь когда говорят про Роберто Баджо, прежде всего, вспоминают про его пенальти, не забитый бразильцам в финале ЧМ-94.

«ЧЕРЫШЕВ НЕ СТЕСНЯЕТСЯ БИТЬ – ОН ИЗ ДРУГОГО ЧЕМПИОНАТА»

Отдельно хотел бы сказать про Черышева. Денис не стесняется бить по воротам, потому что он играет в таком чемпионате, где много забивают, а бить при малейшем удобном шансе принято. Остальные наши ребята ведь почти не били.

Все молодцы, но все же отметил бы Зобнина и по вчерашней игре, и в целом по чемпионату. Головин с хорватами выглядел чуть по хуже, чем в первых двух матчах, но все равно сыграл на своем приличном уровне.

Порадовал Кутепов. Очень был надежен во всех матчах, а с хорватами сыграл просто великолепно.

И, конечно, хорош был Фернандес. В защите без ошибок действовал на протяжении всего чемпионата, впереди сколько помогал, и гол забил важнейший. Это к спору – нужно ли давать российский паспорт легионерам. Таким – нужно!

Если же о матче с хорватами говорить, то было очень правильное решение выпустить в концовке Газинского. Команда уже подсела, он здорово вошел и здорово помог.

И еще об одной особенности этой команды хочу сказать. Я много лет ждал, когда же нам повезет на последних минутах. Это всегда было нашим слабым местом – мы не умеем отыгрываться. 48 лет назад сборная СССР не смогла отыграться в концовке с Уругваем в четвертьфинале ЧМ-70. Вчера наши ребята отыгрались. Это дорого стоит.

Подводя итог, у нас есть сборная – молодая, дерзкая, которая получила неоценимый опыт.