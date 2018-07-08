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Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев поделился впечатлениями о матче Россия – Хорватия, а также подвел предварительные итоги ЧМ для нашей сборной. 

«МЫ НЕ ДАЛИ СЫГРАТЬ В СВОЙ ФУТБОЛ ИСПАНЦАМ И ХОРВАТАМ»

Когда меня просили сделать прогноз на этот матч, я сказал, что основное время закончится вничью, затем хорваты, скорее всего, победят.

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Станислав Черчесов: Мы вышли на дембель. А так хотелось еще повоевать!

Если подводить предварительные итоги, то нужно сказать, что наш тренерский штаб очень хорошо сработал на этом чемпионате. Мы ведь не дали сыграть в свой футбол испанцам и хорватам. Матч с Уругваем не беру, он ничего не решал. То есть, нашли противоядие против козырей таких элитных сборных. Поэтому можно сказать, что Черчесов и его тренерский штаб выжали из команды максимум.

Что касается последней игры, наша команда по большому счету допустила всего две ошибки, и соперники ими воспользовались. И все-таки, мне кажется, не стоило убирать Дзюбу. Да, наелся, да поработал на славу. Но со своей хорошей спортивной злобой, со своим запредельным настроем Артем пенальти вколотил бы, уверен в этом. И напрасно первым пошел бить Смолов. Он бомбардир, но Федор крайне неуверенно провел этот чемпионат, а пенальти пробил из рук вон плохо.

Я как-то был на передаче, и Слава Фетисов, говоря о матче Россия – Испания, рассказывал, что когда пошел бить Игнашевич, Слава сказал своей жене: «Сергей этим ударом поставил на кон всю свою карьеру». Ведь когда говорят про Роберто Баджо, прежде всего, вспоминают про его пенальти, не забитый бразильцам в финале ЧМ-94.

«ЧЕРЫШЕВ НЕ СТЕСНЯЕТСЯ БИТЬ – ОН ИЗ ДРУГОГО ЧЕМПИОНАТА»

Отдельно хотел бы сказать про Черышева. Денис не стесняется бить по воротам, потому что он играет в таком чемпионате, где много забивают, а бить при малейшем удобном шансе принято. Остальные наши ребята ведь почти не били.

Все молодцы, но все же отметил бы Зобнина и по вчерашней игре, и в целом по чемпионату. Головин с хорватами выглядел чуть по хуже, чем в первых двух матчах, но все равно сыграл на своем приличном уровне.

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Великий мученик. Этот чемпионат мира принадлежит Денису Черышеву

Порадовал Кутепов. Очень был надежен во всех матчах, а с хорватами сыграл просто великолепно.

И, конечно, хорош был Фернандес. В защите без ошибок действовал на протяжении всего чемпионата, впереди сколько помогал, и гол забил важнейший. Это к спору – нужно ли давать российский паспорт легионерам. Таким – нужно!

Если же о матче с хорватами говорить, то было очень правильное решение выпустить в концовке Газинского. Команда уже подсела, он здорово вошел и здорово помог.

И еще об одной особенности этой команды хочу сказать. Я много лет ждал, когда же нам повезет на последних минутах. Это всегда было нашим слабым местом – мы не умеем отыгрываться. 48 лет назад сборная СССР не смогла отыграться в концовке с Уругваем в четвертьфинале ЧМ-70. Вчера наши ребята отыгрались. Это дорого стоит.

Подводя итог, у нас есть сборная – молодая, дерзкая, которая получила неоценимый опыт.

Кто был лучшим игроком сборной России на чемпионате мира-2018?
даты проведения: 08.07.2018 г. – 11.07.2018 г. Обсудить
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