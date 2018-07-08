77 ПРОЦЕНТОВ ЗА ФУТБОЛ

Когда осела пыль после четвертьфинала Россия – Хорватия, я задал вопрос в твиттере: «Что лично для вас круче? Золото хоккеистов на Олимпиаде или наши футболисты на чемпионате мира?»

Мне это и вправду хотелось знать. Потому что я улетал в космос в феврале, когда видел гол Никиты Гусева в Пхенчхане. И выпал в такой же астрал, когда Марио Фернандес воткнул мяч в ворота хорватов, четко пробив головой.

А у меня ведь в твиттере хоккейная аудитория. Но ответ был убийственным: 77 процентов – за футболистов.

Конечно, я поспешил. Спрашивать нужно было в конце года, когда эмоции от роскошного чемпионата мира чуть остынут. И мы увидим, у кого золотые медали на шее, а кому не хватило двух забитых пенальти до выхода в полуфинал.

Но по большому счету, сравнивать такие вещи нельзя. Это как груши и апельсины, кому что нравится. Герои в моих глазах – и Кирилл Капризов с Артемом Дзюбой, и Илья Ковальчук с Сергеем Игнашевичем, и Василий Кошечкин с Игорем Акинфеевым.

Потому что подарили стране великую радость.

ВЕРНУЛИ ВЕРУ

Станислав Черчесов на пресс-конференции сказал очень правильную вещь: «Только своей хорошей работой можем заставить в себя поверить. И даже сделать так, чтобы страна влюбилась в сборную. Нам это удалось. Теперь вся Россия знает, что такое сборная России. Верим, что мы повернули сознание в лучшую сторону».

Мне это напомнило, как знаменитый хоккейный тренер Вячеслав Быков после бронзы на чемпионате мира-2007 произнес ровно те же слова: «Мы вернули стране веру в то, что наши хоккеисты могут побеждать». Тогда сборная выиграла девять матчей из десяти, уступив только финнам в овертайме полуфинала. А на следующий год завоевала первое за 15 лет золото чемпионата мира, грохнув Канаду в финале в Квебеке.

Теперь давайте посмотрим, как футболисты разовьют свой успех. Потому что после Евро-2008 было не развитие, а вылет от Словении в стыках и скандал с кальянщиками. В хоккее же случился бум, который совпал с созданием КХЛ. Увеличилось строительство стадионов по стране, сборная России вышла на первое место в рейтинге ИИХФ, выиграла еще три чемпионата мира и Олимпиаду. Я не скажу, что в хоккее сейчас все идеально. Но шаг вперед сделан был.

БАТЯ И СЫНОВЬЯ

Что мне очень понравилось у футболистов. Черчесов создал настоящую команду. Коллектив, где Дзюба может выступить перед командой, Роман Зобнин что-то подсказывает ветерану Игнашевичу. А когда Федор Смолов не забил пенальти хорватам и присел, обхватив голову руками, из ряда стоящих и держащих друг друга за плечи игроков выбежал Фернандес, подбежал к Феде и помог ему вернуться в ряд.

Один за всех, все за одного. «Вы хотите видеть звезд в сборной, а у нас другой принцип. Я вас должен тут целую лекцию прочитать о том, как строить команду», – сказал Черчесов.

И это очень правильно. Среди футболистов мы больше не видим капризных звезд, которые скандалят из-за марки бутс или места в составе. Это настоящая команда. Такая же, как у хоккеистов, когда Олег Знарок на Олимпиаде был как батя, а его игроки – сыновья.

В футбольной сборной работает все очень четко. Великолепный пресс-атташе Игорь Владимиров, на каждой тренировке подходит, докладывает журналистам о ситуации в команде. Все вежливо, оперативно, без утайки и перекосов. По два игрока каждый день общались с прессой. Говорили банальные и правильные слова. Но это именно то, что было нужно на чемпионате мира.

Вспоминаю сборную России времен Фабио Капелло, когда я работал на мундиале в Бразилии – вот тогда сложилось впечатление, что наши футболисты зажаты и застегнуты на все пуговицы. А главный в команде – сам Дон Фабио. Было очень похоже на олимпийскую сборную России по хоккею при Зинэтуле Билялетдинове.

Такого восприятия от этой команды нет. «Как я решил, кто будет пробивать пенальти? Да спросил у ребят, кто готов – они и пошли. Были те, кто не готов. Когда я задал этот вопрос Зобнину, он даже не понял, о чем я его спросил», – признался Черчесов. А когда у Супер-Стаса поинтересовались намеком – может, не стоило брать Смолова на чемпионат мира, наш тренер чуть не съел этого журналиста, посмотрев на него, как на врага народа.

Вот и Знарок был таким, всегда вписывался за своих парней. Илья Воробьев, сменивший Олега Валерьевича на этом посту – аналогично, но не в резкой форме.

В общем, у хоккеистов и футболистов много общего. Красная линия – это не просто спортсмены, а реальная банда. И очень здорово, что они выстрелили почти одновременно – в 2018 году. Это было сильно и красиво.