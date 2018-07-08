«Это не просто футболисты, а реальная банда!» Чем Черчесов похож на Знарка
Хоккейный обозреватель «Советского спорта» делится эмоциями от выступления футбольной сборной России на чемпионате мира.
77 ПРОЦЕНТОВ ЗА ФУТБОЛ
Когда осела пыль после четвертьфинала Россия – Хорватия, я задал вопрос в твиттере: «Что лично для вас круче? Золото хоккеистов на Олимпиаде или наши футболисты на чемпионате мира?»
Мне это и вправду хотелось знать. Потому что я улетал в космос в феврале, когда видел гол Никиты Гусева в Пхенчхане. И выпал в такой же астрал, когда Марио Фернандес воткнул мяч в ворота хорватов, четко пробив головой.
А у меня ведь в твиттере хоккейная аудитория. Но ответ был убийственным: 77 процентов – за футболистов.
Конечно, я поспешил. Спрашивать нужно было в конце года, когда эмоции от роскошного чемпионата мира чуть остынут. И мы увидим, у кого золотые медали на шее, а кому не хватило двух забитых пенальти до выхода в полуфинал.
Но по большому счету, сравнивать такие вещи нельзя. Это как груши и апельсины, кому что нравится. Герои в моих глазах – и Кирилл Капризов с Артемом Дзюбой, и Илья Ковальчук с Сергеем Игнашевичем, и Василий Кошечкин с Игорем Акинфеевым.
Потому что подарили стране великую радость.
ВЕРНУЛИ ВЕРУ
Станислав Черчесов на пресс-конференции сказал очень правильную вещь: «Только своей хорошей работой можем заставить в себя поверить. И даже сделать так, чтобы страна влюбилась в сборную. Нам это удалось. Теперь вся Россия знает, что такое сборная России. Верим, что мы повернули сознание в лучшую сторону».
Мне это напомнило, как знаменитый хоккейный тренер Вячеслав Быков после бронзы на чемпионате мира-2007 произнес ровно те же слова: «Мы вернули стране веру в то, что наши хоккеисты могут побеждать». Тогда сборная выиграла девять матчей из десяти, уступив только финнам в овертайме полуфинала. А на следующий год завоевала первое за 15 лет золото чемпионата мира, грохнув Канаду в финале в Квебеке.
Теперь давайте посмотрим, как футболисты разовьют свой успех. Потому что после Евро-2008 было не развитие, а вылет от Словении в стыках и скандал с кальянщиками. В хоккее же случился бум, который совпал с созданием КХЛ. Увеличилось строительство стадионов по стране, сборная России вышла на первое место в рейтинге ИИХФ, выиграла еще три чемпионата мира и Олимпиаду. Я не скажу, что в хоккее сейчас все идеально. Но шаг вперед сделан был.
БАТЯ И СЫНОВЬЯ
Что мне очень понравилось у футболистов. Черчесов создал настоящую команду. Коллектив, где Дзюба может выступить перед командой, Роман Зобнин что-то подсказывает ветерану Игнашевичу. А когда Федор Смолов не забил пенальти хорватам и присел, обхватив голову руками, из ряда стоящих и держащих друг друга за плечи игроков выбежал Фернандес, подбежал к Феде и помог ему вернуться в ряд.
Один за всех, все за одного. «Вы хотите видеть звезд в сборной, а у нас другой принцип. Я вас должен тут целую лекцию прочитать о том, как строить команду», – сказал Черчесов.
И это очень правильно. Среди футболистов мы больше не видим капризных звезд, которые скандалят из-за марки бутс или места в составе. Это настоящая команда. Такая же, как у хоккеистов, когда Олег Знарок на Олимпиаде был как батя, а его игроки – сыновья.
В футбольной сборной работает все очень четко. Великолепный пресс-атташе Игорь Владимиров, на каждой тренировке подходит, докладывает журналистам о ситуации в команде. Все вежливо, оперативно, без утайки и перекосов. По два игрока каждый день общались с прессой. Говорили банальные и правильные слова. Но это именно то, что было нужно на чемпионате мира.
Вспоминаю сборную России времен Фабио Капелло, когда я работал на мундиале в Бразилии – вот тогда сложилось впечатление, что наши футболисты зажаты и застегнуты на все пуговицы. А главный в команде – сам Дон Фабио. Было очень похоже на олимпийскую сборную России по хоккею при Зинэтуле Билялетдинове.
Такого восприятия от этой команды нет. «Как я решил, кто будет пробивать пенальти? Да спросил у ребят, кто готов – они и пошли. Были те, кто не готов. Когда я задал этот вопрос Зобнину, он даже не понял, о чем я его спросил», – признался Черчесов. А когда у Супер-Стаса поинтересовались намеком – может, не стоило брать Смолова на чемпионат мира, наш тренер чуть не съел этого журналиста, посмотрев на него, как на врага народа.
Вот и Знарок был таким, всегда вписывался за своих парней. Илья Воробьев, сменивший Олега Валерьевича на этом посту – аналогично, но не в резкой форме.
В общем, у хоккеистов и футболистов много общего. Красная линия – это не просто спортсмены, а реальная банда. И очень здорово, что они выстрелили почти одновременно – в 2018 году. Это было сильно и красиво.