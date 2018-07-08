Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров подвел итог выступлению сборной России на ЧМ-2018 и подробно прошелся по матчу против Хорватии.

– Если учитывать, прежние выступления нашей команды на чемпионатах мира и Европы, то результат, безусловно, положительный. Конечно, это успех, сравнимый с выступлением сборной России на Евро-2008. Так высоко на чемпионатах мира мы еще не поднимались. Наоборот, постоянно подвергались жесткой критике. И за результаты, и за уровень игры. А сейчас при определенном везении могли и в полуфинал выйти. Но в серии пенальти нам на этот раз уступили.

«ЗРЯ ЧЕРЧЕСОВ ПОСЛУШАЛ ИГРОКОВ»

– И ведь победа была близко! Чего россиянам все же не хватило в четвертьфинале?

– 120 тяжелейших, изматывающих минут в предыдущей встрече с испанцами нам аукнулись. Хорваты тоже не были свежими, дойдя накануне до пенальти в матче против датчан. Но у них уровень мастерства выше. Нет у нас таких игроков, как Модрич, Ракитич… Которые заметны в «Реале» и «Барселоне». Поэтому на фоне усталости класс сказался. Усталость ведь в первую очередь отражается на объеме работы, которую игрок делает на поле. И на психологическом состоянии тоже. Мы проигрывали единоборства. Хотя и при этом бились отчаянно. Но бывали в матче отрезки, когда хорваты полностью доминировали на поле, а у нас не получалось даже трех точных передач отдать друг другу.

И все же надо отдать должное Черчесову. Частенько его решения вызывали недоумение у специалистов и критиков, но он на все ответил результатом. И доказал, что многое делал правильно.

– Многое, но не все?

– Я бы, например, не стал ставить Смолова на послематчевые пенальти. Почему? Да у него же напрочь отсутствовал игровой тонус! Федор много пропустил, неожиданно оказавшись резервным центрфорвардом в команде. И явно не был заряжен на результат. По моим сведениям тренер спросил перед пенальти: «Кто готов пробить?». Вызвались эти пять игроков. Не думаю, что это правильный подход. Тренер, безусловно, должен прислушиваться к мнению футболистов. Но окончательное решение принимать надо самому! Хотя это мелкое замечание. И общей картины от чемпионата оно не портит.

«ЛУЧШИЙ В АТАКЕ – ДЗЮБА»

– Как мы прозевали в субботу первый гол в наши ворота? За него особенно досадно…

– Удивительный момент. Вдруг освободили хорватам левый фланг. При плотной обороне, которую сборная Черчесова обычно демонстрировала, такого просто быть не могло. Чтоб защитнику за спину забросили мяч, и никто его не подстраховал. Ну и встречать хорвата, убежавшего по флангу надо было намного раньше, не давать ему делать прострел. Там, пожалуй, Игнашевич сыграл чересчур пассивно.

– Многие болельщики недоумевают – почему Черчесов во втором тайме убрал с поля своих лучших бомбардиров – Черышева и Дзюбу?

– Тут как раз я с тренером полностью согласен. Смолов сменил Черышева потому что нам надо было срочно укреплять центр поля. Хорваты перехватили инициативу. Там нужно было опять создавать крепкий кулак. При том, что и игра впереди особо не ладилась.

А Дзюба просто наелся. Точнее набегался и наборолся. У хорватов против него играли два центральных защитника высокой квалификации. Тот же Черышев и Головин Дзюбе не всегда помогать успевали в этой борьбе. Я уж не говорю о том, чтоб наши хавбеки подтягивались из глубины поля.

Так что замены были правильные. Они помогли организовать нам в овертайме опасные атаки, которые в конце концов и принесли результат.

– Кто вам особенно понравился в нынешней сборной России?

– В первую очередь – Акинфеев. Ну и наша линия обороны – Кутепов, Игнашевич, Фернандес. А если говорить об атаке, то, лучше всех был Дзюба! Да, самым результативным в нашей команде стал Черышев. Но Денис все же выстреливал эпизодами. А Артем был хорош постоянно. Настоящий боец!

«ВЫСТУПИЛИ НА ЧЕТВЕРКУ С ПЛЮСОМ. НО ЭЙФОРИИ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!»

– Кто, наоборот, разочаровал?

– Да таких, наверное, и нет. Головин, пожалуй, выступил ниже своих возможностей. Он может лучше. Смолов? Да Федор сыграл-то всего-ничего. Даже трудно судить.

– Какую оценку заслужила наша команда за чемпионат мира в целом?

– Твердую четверку с плюсом! Самое главное – наша сборная открыла глаза и на наш футбол, и на мировой многочисленным специалистам, которые продолжают наблюдать за турниром.

Вот только эйфории и у болельщиков, и у нашего футбольного начальства быть не должно. Потому что если пересмотреть матчи внимательно, нашему футболу еще нужно много работать, чтоб пробиться на «верхние этажи». А пока наши именно бились по принципу «не до жиру, быть бы живу». И правильно делали. Потому что сам матч история забудет. А вот результат, что мы в 1/8 финала обыграли Испанию останется в ней навсегда.