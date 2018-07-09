«Советский спорт» называет пять игроков сборной России, которые могут получить приглашения от европейских клубов.

Артем ДЗЮБА

Амплуа: нападающий

Нынешний клуб: «Зенит»

Куда может перебраться: английская команда

Трансферная стоимость (здесь и далее – по данным transfermarkt): 7 млн евро

Вероятность отъезда: 50%

Форвард, которого Станислав Черчесов в 2018 году впервые вызвал в национальную команду лишь в мае, стал самым результативным футболистом России на мундиале. В его активе три гола, две результативные передачи, плюс защитник сборной Египта срезал мяч в свои ворота, чувствуя затылком дыхание Артема.

Наша команда забила на ЧМ-2018 11 мячей, Артем поучаствовал в половине!

На Дзюбе был завязан выход сборной России в атаку. В матче с Египтом чаще остальных мяч Артему доставлял вратарь Игорь Акинфеев – 13 раз. В игре с Уругваем подобное было 12 раз, с Хорватией – 11. Следствием подобной игры стало большое количество верховых единоборств у форварда. И он предстал королем борьбы. В игре с Уругваем нападающий выиграл 15 воздушных дуэлей из 22 (68%)! А ведь в составе соперника был Диего Годин, защитник мадридского «Атлетико»!

В матче с Саудовской Аравией Денис Черышев забил один из мячей после скидки головой Артем Дзюбы. Форвард разрулил ситуацию после заброса из глубины.

Артем выдавал титанический объем работы. Во многом из-за ключевой роли в атаке – он часто оказывался участником игровых эпизодов. В матче с Уругваем бомбардир совершил 80 ТТД, став лучшим нашим футболистом. А в игре с Египтом 93, уступив лишь Роман Зобнину – 104.

Форвард Франции Оливье Жиру пока не забил ни одного мяча на ЧМ-2018. Но он важен команде. Потому что щедрый, именно так его назвал Дидье Дешам. Дзюба тоже щедрый – он отлично подыгрывает партнерам в одно-два касания, создает для них зоны. Но еще и забивной. На этом турнире Дзюба затмил форварда «Челси».

Артем может преуспеть почти в любом английском клубе. Включая топовые. Там любят мощных и забивных парней. И лучший пример здесь даже не Жиру. А Ромелу Лукаку из Бельгии. На ЧМ-2018 он забил лишь на один гол больше Дзюбы – четыре. Но ему помогают Кевин Де Брюйне и Эден Азар!

Марио ФЕРНАНДЕС

Амплуа: линейный игрок

Нынешний клуб: ЦСКА

Куда может перебраться: команда любой лиги мира, интерес проявляют «Интер» и «Валенсия»

Трансферная стоимость: 16 млн евро

Вероятность отъезда: 60%

На турнире в России Фернандес показал все свои козыри. Их у него полный комплект: высокая концентрация, скоростные данные, выносливость, бойцовские умения (как на первом этаже, так и на втором), атакующая производительность. Жаль, что бразилец не имеет тяги к пенальти. В матче с Хорватией он вообще впервые во взрослой карьере подошел к «точке».

Худший показатель по единоборствам Фернандес показал в матче с Хорватией. Но даже он приличный: 15 выигранных дуэлей из 26 (58%). Во всех остальных поединках было лучше.

Боролся Марио как внизу, так и в воздухе. Преуспевал везде. Из пяти воздушных дуэлей в матче с Египтом все остались за игроком ЦСКА, из 12 в игре с Саудовской Аравией натурализованный легионер преуспел в 9.

Благодаря Марио Россия перевела игру с Хорватией в серию пенальти: защитник взмыл в воздух и головой отправил мяч в сетку после подачи Алана Дзагоева со штрафного. Результативное действие стало для Фернандеса вторым на турнире: в игре с Египтом он сделал голевую передачу Денису Черышеву после скоростного захода в штрафную площадь.

Такой футболист может комфортно чувствовать себя в любой лиге планеты. Но изъяны у Фернандеса есть. Во-первых, у игрока нет хорошей фланговой подачи. Что не есть хорошо для Англии, недостаток придется маскировать. Во-вторых, есть крайние защитник с лучшим дриблингом. У Марио обыгрыш простой – прокинул мяч и ускорился. Но плюсы перевешивают эти два пробела.

Александр ГОЛОВИН

Амплуа: полузащитник

Нынешний клуб: ЦСКА

Куда может перебраться: команда из Англии (первый претендент – «Челси») или Германии, «Ювентус».

Трансферная стоимость: 18 млн евро

Вероятность отъезда: 70%

Главные добродетели уроженца Калтана – скоростные качества, координация и контроль мяча. Все то, что формируется в детском возрасте. Спасибо Александру Плясунову – первому тренеру игрока сборной России. Будучи фанатом работы Валерия Лобановского, Плясунов много внимания уделял физическому развитию игроков.

Благодаря координации и скоростным качествам Головин дал сборной России несколько важных вещей:

1. Дриблинг/предприимчивость на поле

Решить эпизод индивидуально – в этом сила Головина. Именно он, взяв игру на себя, заработал голевой штрафной в матче с Саудовской Аравией, который сам же реализовал.

2. Заполняемость зон

Александр видит свободные зоны и ловко в них ускоряется. Так стал возможен второй гол в ворота Саудовской Аравии – атаку разогнал Головин.

3. Подборы и перехваты на чужой половине поля

При потере мяча сборной России Александр быстро перестраивался на оборону. В игре с Саудовской Аравией он совершил 12 подборов и перехватов на чужой половине поля, в матче с Египтом – 11. Оба раза он стал лучшим нашим футболистам по этим показателям.

У Головина есть необходимый набор качеств, чтобы заиграть в Европе. Пожалуй, труднее всего игроку будет проявить себя в Испании. Потому что там выдающаяся культура паса. Игроки пасуют: а) точно и сильно друг другу; б) очень часто разыгрывают мяч в одно-два касания. У Александра есть проблемы, когда игровые участки, где он находится, перенасыщены обороняющими футболистами.

Роман ЗОБНИН

Амплуа: полузащитник

Нынешний клуб: «Спартак»

Куда может перебраться: Англия или Германия

Трансферная стоимость: 8 млн евро

Вероятность отъезда: 20%

Еще один футболист с хорошими скоростными качествами.

В атаке они помогают ему вытаскивать мяч из опорной зоны к чужим воротам за счет ускорения, предлагать себя под пас в свободных зонах, выигрывать подборы.

При обороне скоростные качества Зобнина важны при прессинге и при защите у своих ворот. Показательны ауты. Когда Зобнин играл в паре с Газинским, то игрок «Краснодара» лез в борьбу, а футболист «Спартака» страховал его. Так Станислав Черчесов распределил роли исходя из сильных сторон футболистов.

У игрока хороший показатель по единоборствам. Худший результат он показал в матче с Египтом, но он положительный – 14 выигранных дуэлей из 22 (64%).

В атаке боевитость помогает Зобнину преуспевать в силовом дриблинге – протаскивать мяч в лучшие зоны поля. При обороне она помогает разрушать атаки соперника.

Если Головин преуспевал в подборах и перехватах на чужой половине, то Зобнин по ходу турнира был лучшим в России по общему числу. В игре с Хорватией хавбек совершил 15 перехватов и 8 подборов!

Качества Зобнина позволили бы игроку проявить себя в Германии. Турнире, который в последние годы называют лигой прессинга. Англия – тоже жизненный вариант.

Илья КУТЕПОВ

Амплуа: защитник

Нынешний клуб: «Спартак»

Куда может перебраться: «Фиорентина» и «Лейпциг» проявляют интерес

Трансферная стоимость: 3,4 млн евро

Вероятность отъезда: 20%

Кутепов отлично чувствует себя в борьбе. Ни разу на турнире его показатель не опустился ниже 67% успешных дуэлей.

У Ильи хорошее чувство игры. Он отлично ускоряется за отскакивающим в глубину поля нападающим. В игре с Египтом им был Марван Мохсен. Илья выиграл 9 единоборств из 15. В большинстве неудачных случаев защитник просто оттеснял нападающему в нужную для России сторону. Во многом поэтому атаки Египта редко доходили до Салаха. Иногда, чтобы выключить лидера, нужно разобраться совсем не с ним, а с его партнерами.

В матче с Испанией Кутепов закрыл правоцентральную зону обороны России. Ту, куда клонило Иско, Иньесту и Альбу. Илья вовремя накрывал соперника.

Когда футболист играл в «Спартаке», то всем бросались в глаза его ошибки. Они были. Но для защитника важна организация игры в обороне, ее у красно-белых нет. Это хорошо понятно на примере Николы Максимовича. Он очень успешно играл в организованном «Торино». В тройке защитников.

У Ильи агрессивная манера игры – он смело выбрасывается на соперников. Ему тоже подошла бы игра с тройкой защитников, где два партнера готовы подстраховать. В Италии так играет ряд команд.

Умение бороться, своевременный выход на соперника – сильные качества, на которых Кутепов может сделать классную карьеру.

Минусы? Под прессингом соперника Илья выбивает мяч вперед. Хорошего паса у игрока нет. В «Барсу» или «Реал» с таким минусом не возьмут. Но в Европе много других клубов.

В материале были использованы данные Instat