В первом полуфинале сыграют сборные Бельгии и Франции. В составах этих команд прямо сейчас ярко выделяются звездные трио. С большой долей вероятности кто-то из этих игроков возьмет «Золотой мяч». Давайте разберемся: кто это будет?

Кевин Де Брюйне (Бельгия), 27 лет, «Манчестер Сити»

Если брать статистику, то в минувшем сезоне Де Брюйне сыграл чуть менее результативно, чем в предыдущем. Он стал больше забивать (8 голов в АПЛ 17/18 против 6 в сезоне 16/17), но меньше сделал ассистов (17 против 20). Но бельгиец – не тот футболист, чья игра может оцениваться исключительно голыми цифрами.

Де Брюйне – это человек, который выходит на поле и становится олицетворением игры и воплощением тренерской мысли. В прошлом сезоне Хосеп Гвардиола наконец-то нашел ему идеальную позицию на поле. Как глубинный плеймейкер бельгиец проявляет себя лучше всех в мире.

Роберто Мартинес просто не мешает Де Брюйне играть и наделяет его ровно теми обязанностями, которые он может и хочет на себя взять. Полузащитник «Сити» организует самые быстрые и убийственные контратаки на этом чемпионате мира. Не смотрите на статистику (по ходу турнира у Де Брюйне 1+1), вся суть на поле. Большего влияния на результат команды не оказывает ни один игрок. По этому параметру Де Брюйне – главный претендент на «Золотой мяч».

Ромелу Лукаку (Бельгия), 25 лет, «Манчестер Юнайтед»

«МЮ» купил Лукаку за нереальные 85 миллионов евро и практически решил все свои проблемы в атаке. Жозе Моуринью нужен был нападающий, который может в одиночку смять оборону середняка, защищающегося в десять человек в своей штрафной, он его получил. Да, может быть в АПЛ Лукаку забил не так много (16 мячей), но если брать все турниры, включая официальные матчи за сборную, то сезон у бельгийца просто отличный – 36 голов.

Но самое главное, что на чемпионат мира он приехал в блестящей форме. В четвертьфинальном матче против Бразилии Лукаку просто растоптал Миранду и разогнал из центра поля контратаку, которую завершил Де Брюйне. Если он на таком же уровне проведет следующие два матча и приведет Бельгию к чемпионскому титулу, «Золотой мяч» от него никуда не денется.

Эден Азар (Бельгия), 27 лет, «Челси»

У Азара не совсем получился клубный сезон. К «Челси» Антонио Конте привыкли, их игру разобрали и проявлять свои лучшие качестве в заезженной схеме итальянского тренера бельгийцу стало еще тяжелее. Складывается впечатление, что Азару нужен новый импульс в карьере в виде перехода в «Реал». Из Мадрида вот-вот уедет Криштиану Роналду, так что Флорентино Пересу нужно искать новых супергероев.

Азар, хоть и ни разу не Криштиану, но на чемпионате мира раскрывается по новой. Оказывается, он может играть не только ведущую роль в команде, но и работать на партнеров. В игре с Бразилией он просто замучил Фагнера ложными открываниями и старательно заполнял зоны, заведомо зная, что не получит мяч.

Кстати, именно это может негативно сказаться на его перспективах получить приз лучшему игроку чемпионата мира. Сейчас у Азара 2+2 по системе «гол+пас» и чтобы претендовать «Золотой мяч» ему надо будет забить решающий гол в финале.

Килиан Мбаппе (Франция), 19 лет, «ПСЖ»

Мбаппе называют феноменом за перфоманс на этом чемпионате мира, но это не совсем правильно. Француз – потрясающий игрок, но феномен в мире всего один. И его Мбаппе отправил домой, отгрузив два гола в четвертьфинале.

Килиан великолепно пользуется своей скоростью, но еще лучше это делает Дидье Дешам. Он поставил на быстрые атаки на разреженном пространстве и не прогадал. Для того, чтобы реализовать эту тактику, ему нужен был как раз Мбаппе. У Франции много быстрых игроков, но никто не работает с мячом на скорости так, как это делает Килиан.

Он может подстроиться под любую передачу, великолепно находит свободное пространство и, возможно, лучше всех нападающих в мире играет на линии офсайда. На Мбаппе очень интересно посмотреть в решающих матчах. Если он и там сможет держать уровень, который продемонстрировал в игре против Аргентины, то «Золотой мяч» от него не уйдет. Но это вряд ли. Ему всего 19 лет – не хватит опыта и хладнокровия. Однако приз лучшему молодому игроку он точно заберет.

Антуан Гризманн (Франция), 27 лет, «Атлетико» Мадрид

Гризманн не перестает удивлять. После стольких лет в одной команде и одного и того же тренер он продолжает прогрессировать и становиться лучше. Сейчас Антуан, возможно, самый разносторонний топ-игрок мира. От него просто не знаешь чего ждать!

Он может выйти на месте форварда и завершать атаки, спрятаться на позиции инсайда и уводить за собой защитников, чтобы освободить пространство для Мбаппе, неотразимо исполнить штрафной или пенальти, а также вести атакующую игру команды с позиции «десятки».

Гризманн приехал в сборную не в лучшей форме, но сильно прибавил в плей-офф. Матч с Уругваем показал, что француз близок к пику, однако тактические задумки Дешама могут помешать ему в борьбе за «Золотой мяч». Тренер Франции делает ставку на максимальную надежность на своей половине поля, так что мы все обязательно увидим Гризманна, отрабатывающего в защите. Это может сказаться на его результативности.

Поль Погба (Франция), 25 лет, «Манчестер Юнайтед»

Погба выдал слабый сезон за «Манчестер». Он постоянно ленился и практически перестал отрабатывать в защите, из-за чего Моуринью в середине сезона посадил его на лавку.

Но Дешама это не смущает. Чтобы маскировать огрехи Погба у него есть Нголо Канте, который может закрыть опорную зону в одиночку. В таких условиях Поль чувствует себя прекрасно. Он может не напрягаясь обозначать прессинг, а потом получать мяч и дальней передачей искать Мбаппе.

Из всех вышеперечисленных игроков у Погба наименьшие шансы на «Золотой мяч». Пока что на его счету лишь один гол в ворота Австралии, но чуть позже к нему добавили приставку «авто» и переписали на Азиза Бехича. Однако талант Погба никуда не делся. Это по-прежнему топ-игрок, который может сделать результат одним действием.