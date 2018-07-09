– Как вы себя чувствуете, возвращаясь на стадион в Петербурге?

– Это великолепный стадион. У нас остались приятные воспоминания о мартовском товарищеском матче с Россией. Мы с огромной честью и гордостью будем представлять свою страну и отдадим все силы, чтобы наши болельщики порадовались за нас.

– Многие соперники из сборной Бельгии играют в Англии.

– Да, это необычное дело. Наши страны – еще и соседи, мы знаем всех игроков. У них три игрока выступают за «Тоттенхэм», и у нас отличные отношения. Завтра на поле выйдут много отличных футболистов. Это будет матч высокого уровня. Нам нужно ответить на возможные вызовы и сыграть великолепно, отдать все силы, чтобы сохранить все результаты, которые были на прошлых стадиях. Мы хотим пройти дальше.

– Вы один из последних игроков, которые выступали в сборной Франции вместе с Анри.

– Да, я играл с ним два сезона. Это великий человек для французского футбола. Да, немного удивительно, что он сейчас в рядах бельгийской сборной, но это вопрос его карьеры. Сердце у него завтра будет делиться пополам, он за сборную провел отличную карьеру, столько голов забил. Тьерри оставил свою отметку в истории нашего футбола. Знаю, что он страстный к футболу человек, но завтра будет с бельгийцами и сделает все для их победы.

– Варан с каждым матчем играет все сильнее. Как оцените его выступления?

– После всего, что он сделал, и после сезона в «Реале» он еще больше в себе уверен. Только могу похвалить его – как игрока и человека. Он серьезно относится к своей работе. Это наш лидер. Он использует голову не только для ударов, но и чтобы продумать действия, как было в матче с Уругваем. Очень хорошо, что можно рассчитывать не такого игрока.

– Вы видели много тренеров и игроков в сборной Франции. Это ваш лучший состав?

– Я знал многих игроков. Думаю, у нас есть возможность оставить свой след в истории французского футбола. Мы близки к этому. Понимаем, что с каждой стадией становится все труднее. Каждый следующий соперник сложнее предыдущих. О составе точно скажу в конце турнира. У нас отличное сочетание: есть и опытные игроки, и молодые футболисты, имеющие великолепный потенциал. Мы даже не знаем их предела. Мы идем шаг за шагом. Для наших карьер следующий будет самым важным.

– Мы видели у вас много впечатляющих сейвов. Вы находитесь в расцвете сил?

– Мне очень сложно говорить о себе. Самое главное – это хорошо чувствовать себя и работать. Хочу, чтобы еще были хорошие отношения с партнерами. Я всегда стараюсь обращаться к коллективу. Вратарь может отразить какое-то количество ударов, но впереди еще должна быть солидная защита. У нас такое было с самого начала и, надеюсь, будет до конца.

– Какие сильные стороны отметите у сборной Бельгии?

– Она всесторонняя команда. Могут работать и в защите, и в нападении – есть все, чтобы стать великой командой. Это фантастическое поколение игроков. Завтра нам надо провести величайший матч, нужно еще немного удачи. У них есть все для победы. Это соперник высокого уровня. Надеюсь, мы будем наслаждаться игрой. Будут сложные моменты, но мы в хорошем настроении. Финал чемпионата мира – это величайшая возможность в карьере, и мы должны хвататься за нее.

– Бельгия забивала не раз после стандартов. Вы готовы к такому повороту событий?

– Это вопрос скорее к тренеру. Когда встречаешься с сильной командой, нужно адаптироваться к ее игре, зоне комфорта. Эта всесторонняя команда, как я уже говорил. Могут разыграть комбинации в два-три паса. У них есть игроки, способные сделать отличные передачи, как Де Брюйне. Все игроки находятся в нужных местах. Нам нужно завтра выстоять и быть в правильном настроении. Эта будет игра на равных.