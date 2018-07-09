Все время, пока сборная России проходила свой удивительный путь по турнирной сетке футбольного чемпионата мира, аналитики социальной сети "Одноклассники" при помощи инструментов Brand Analytics подсчитывали десятки тысяч упоминаний футболистов и тренеров в комментариях и открытых публикациях пользователей, а заодно замерили динамику роста их популярности в зависимости от разных матчей сборной России.

В итоге, самыми самыми упоминаемыми стали вратарь Игорь Акинфеев, нападающий Артем Дзюба и главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Абсолютный рекорд по числу упоминаний за один день установил Акинфеев – после матча против сборной Испании, когда капитан российской команды отразил удара в серии пенальти, о нем в течение нескольких часов пользователи сети написали более 1800 публикаций и комментариев.

10 самых упоминаемых представителя сборной России:

1. Игорь Акинфеев

2. Артем Дзюба

3. Станислав Черчесов

4. Денис Черышев

5. Александр Головин

6. Юрий Газинский

7. Федор Смолов

8. Сергей Игнашевич

9. Роман Зобнин

10. Федор Кудряшов

Как менялась популярность представителей сборной России

13 июня, за день до начала чемпионата мира

1 Артем Дзюба 2 Федор Смолов 3 Александр Головин 4 Игорь Акинфеев 5 Алан Дзагоев

14 июня. Матч Россия - Саудовская Аравия

1 Денис Черышев 2 Юрий Газинский 3 Артем Дзюба 4 Александр Головин 5 Станислав Черчесов

19 июня. Матч Россия - Египет

1 Артем Дзюба 2 Денис Черышев 3 Станислав Черчесов 4 Федор Смолов 5 Александр Головин

25 июня. Матч Уругвай - Россия

1 Станислав Черчесов 2 Артем Дзюба 3 Денис Черышев 4 Игорь Акинфеев 5 Игорь Смольников

1 июля. Матч Россия - Испания

1 Игорь Акинфеев 2 Артем Дзюба 3 Станислав Черчесов 4 Сергей Игнашевич 5 Денис Черышев

7 июля. Матч Россия – Хорватия

1 Артем Дзюба 2 Станислав Черчесов 3 Игорь Акинфеев 4 Денис Черышев 5 Федор Смолов

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев впервые получил много упоминаний после матча 1/8 финала против Испании. В матче с Хорватией Акинфеев также отразил пенальти, был лидером команды и попал в топ-3 самых популярных героев сборной. В итоге в списке наиболее обсуждаемых игроков голкипер ЦСКА занял первое место с 10 000 упоминаний.

И до начала чемпионата, и по итогам матча с Хорватией самым обсуждаемым футболистом был форвард Артем Дзюба, который в дни матчей почти всегда попадал в тройку наиболее популярных игроков. За время турнира пользователи ОК по всей стране упомянули его в своих комментариях и публикациях более 7 тысяч раз.

Имя главного тренера Станислава Черчесова запомнилось пользователям уже после первого матча против Саудовской Аравии, тогда как до начала турнира его обсуждали меньше, чем футболистов. При этом не всегда по ходу чемпионата тренера упоминали в позитивном контексте. В дни матчей Черчесов стабильно входил в пятерку самых обсуждаемых фигур сборной, но на первом месте по числу упоминаний впервые оказался в день поражения от Уругвая (0:3). Однако в дальнейшем с именем Черчесова постепенно стала ассоциироваться удачная игра сборной: по итогам победного матча с Испанией он вошел в топ-3 по упоминаемости и занял второе место по этому показателю по итогам игры с Хорватией. В итоге главный тренер сборной России вошел в тройку самых обсуждаемых героев команды.

Самые заметные изменения в рейтингах упоминаемости проделали Денис Черышев и Федор Смолов. Еще за сутки до старта чемпионата мира в ОК практически не обсуждали Черышева, но много писали о Смолове. Но уже первый матч сборной все перевернул: в день игры с Саудовской Аравией Черышев стал самым популярным российским футболистом в соцсети, а Смолов не вошел в топ-5 – по упоминаниям его обошел даже герой церемонии открытия ЧМ-2018 Робби Уильямс. Та же картина продолжилась и в последующих матчах.

Незабитый пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 против Хорватии вновь вывел Смолова в топ-5 по упоминаемости, однако большинство этих упоминаний были негативными. В итоге Денис Черышев стал четвертым по суммарному числу публикаций и комментариев, а Смолов занял только седьмое место.