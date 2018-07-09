Кевин де Брюйне крут не только на поле, но и на предматчевых мероприятиях. За день до матча сборных Франции и Бельгии он отвечал на вопросы журналистов на трех языках: английском, французском и голландском.

– Полуфинал – это та стадия чемпионата мира, на которой все хотят сыграть. Мы немного волнуемся перед матчем и с нетерпением его ждем.

– Год назад вы сказали, что команда поедет на чемпионат мира в России, чтобы выиграть его.

– Очевидно, это не было простым нахальством. Думаю, у нас хорошая команда, и все хотят стать чемпионами мира. Нужно показать, что мы хотим победить. В противном случае можешь не выиграть. Мы прошли длинный путь и хотим пройти еще дальше.

– Это еще один обычный матч или чувствуете больше напряжения?

– Если участвуешь в чемпионате мира – это всегда матчи из серии «все или ничего». У игроков бывает две-три возможности в жизни поучаствовать в чемпионате Европы или мира. Если проигрываешь – можно вернуться потом. Давления сейчас не так уж много. Оно всегда есть. Может, просто за этим матчем будет следить больше людей.

– Как Мартинес изменил команду? Что сделал для улучшения?

– Он строил свою работу на потенциале команды. Думаю, костяк команды играет вместе чуть ли не семь лет. Роберто дал команде больше веры в себя, добавил уверенности в том, что мы можем выигрывать, привил менталитет победителя тем, у кого этого не было. Появилось больше доверия друг к другу.

– Как сильно на вас повлиял Гвардиола? Похож стиль игры «Манчестер Сити» на сборную Бельгии?

– Пеп помог мне лучше себя проявлять индивидуально. Стили игры команд отличаются. В клубе нужно время, чтобы адаптироваться к типу футбола, но когда адаптируешься, это упрощает дело. В сборной стиль немножко другой, хотя некоторые вещи совпадают. В сборной тоже нужно время, чтобы играть так же, как у Пепа. Мы атакующая команда, которая любит держать мяч на земле.

– Вы пробежали очень большую дистанцию за все матчи. Вы лично устали?

– Всегда через два дня после матча я чувствую, что мне обязательно нужно потренироваться, потому что понимаю, что в следующем матче должен выйти на поле.

– Несколько месяцев назад вы сказали, что не знаете Мбаппе. Что теперь думаете о нем?

– Он стал звездой во Франции. Когда я играл против его «Монако», он отыграл к тому моменту всего 10 матчей. Я его совсем не знал в то время. Теперь он играет на высоком уровне полтора года и выступает в составе отличной команды. Килиан сыграл много матчей в Лиге чемпионов и за сборную. Это звезда. В следующие 15 лет он и будет таким, наверное. У него был фантастический год, и он может выступить еще лучше. Он может быть для нас опасным, но мы постараемся остановить его.

– Вы говорили с Анри о сборной Франции? И будет ли он петь «Марсельезу»?

– Не знаю, он мне не говорил. Может, Тьерри и будет петь гимн – для меня это будет нормально. Мы много не говорили о французской сборной. Мы знаем ее игроков очень хорошо. Многие играли с ними в своих чемпионатах. Завтра для Анри будет сложный момент, но он хочет, чтобы мы победили.

– Вы часть фантастического поколения в Бельгии. Что должно сложиться для появления такого в стране?

– Думаю, это из-за шансов проявить себя в других чемпионатах. У нас есть и много других талантов, но до 15 лет никто не играет за границей. Когда такие игроки, как Феллайни и Компани, попробовали себя, остальные посчитали: почему бы не поехать самим. Сейчас очень многих бельгийцев приглашают в другие страны. Нужно воспользоваться таким шансом, куда бы ни приглашали. Для этого необходимо еще немного удачи. Этого можно добиться благодаря желанию и упорному труду.

– Вы ожидаете, что матч будет более закрытым, чем с Бразилией?

– Не знаю. Все может поменяться. Если мы забьем быстро – матч может стать иным. Потом будет тяжело сказать, что произойдет. На поле выйдут две отличные команды с хорошими игроками, они могут создать великолепный футбол. В конце концов одна из них сделает то, что должна.

– Чего Мартинес хочет видеть от вас? Какова ваша роль в команде?

– Все зависит от ситуации. Моя роль иногда меняется. Она заключается в том, чтобы были моменты у форвардов, как в прошлой игре. Я могу сыграть вертикально и ввести игру напрямую, если это поможет. Надеюсь завтра помочь команде.